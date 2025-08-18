राधाकृष्णन नाम के पीछे की कहानी, NDA के VP उम्मीदवार की मां ने किया बड़ा खुलासा; बताया क्यों रखा बेटे का ये खास नाम!

CP Radhakrishnan: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया है. इस खबर के बाद तमिलनाडु के तिरुपुर में शनिवार को घर में खास माहौल बन गया. बेटे के नाम की घोषणा के बाद उनकी मां जानकी अम्मल ने घर पर केक काटकर जश्न मनाया. इस दौरान उन्होंने बेटे के नाम के पीछे की इमोशनल कहानी बताई, जिसमें उनकी उम्मीदें, आस्था और राजनीतिक सफर झलक रहे थे. इस मौके पर परिवार और पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी और गर्व का माहौल था.

नाम का भावपूर्ण अर्थ

जानकी अम्मल ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे का नाम CP राधाकृष्णन इसलिए रखा क्योंकि वे चाहते थे कि उनका बेटा डॉ. सर्वेपल्ली राधाकृष्णन जैसा सम्मान और प्रतिष्ठा हासिल करे. उन्होंने कहा, "भगवान सुंदरमूर्ति ने उसे ऊंचाइयों पर पहुंचाया है. मैं प्रार्थना करती हूं कि भगवान गणेश उसे आशीर्वाद दें. मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस सम्मान के लिए धन्यवाद करती हूं." इस खुलासे ने घर में मौजूद परिवार और पार्टी कार्यकर्ताओं को भावुक कर दिया.

ये भी पढ़ें: NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने सीपी राधाकृष्णन, क्या 'मिशन तमिलनाडु' के लिए BJP ने बिछा दी बिसात?

राजनीतिक यात्रा और अनुभव

सीपी राधाकृष्णन को तमिलनाडु में बीजेपी का सौम्य और मिलनसार चेहरा माना जाता है. वे दो बार लोकसभा सदस्य रह चुके हैं, 1998 और 1999 में कोयंबटूर से चुने गए. इसके बाद उन्होंने तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और झारखंड के राज्यपाल के तौर पर जिम्मेदारी निभाई, साथ ही तेलंगाना और पुडुचेरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी भी संभाली. वर्तमान में वे महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं. अगर चुनाव में जीतते हैं तो वे तमिलनाडु से तीसरे उपराष्ट्रपति होंगे, डॉ. राधाकृष्णन और आर. वेंकटरामन के बाद.

तमिल राजनीति और चुनावी रणनीति

राधाकृष्णन की इस नामांकन ने तमिल राजनीति में भी हलचल मचा दी है. भले ही सत्ताधारी डीएमके ने उनका स्वागत किया, लेकिन समर्थन देने से इनकार किया. बीजेपी के लिए एक तमिल चेहरे को उपराष्ट्रपति पद पर प्रस्तुत करना रणनीतिक भी है. 2026 की राज्य विधानसभा चुनावों के दृष्टिकोण से यह कदम पार्टी की छवि को सुधारने और कोयंबटूर जैसे पश्चिमी जिलों में अपने आधार को मजबूत करने में मदद कर सकता है.

ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र के गवर्नर, 40 साल का सियासी सफर; कौन हैं सीपी राधाकृष्णनन, जिन्हें NDA ने बनाया उपराष्ट्रपति उम्मीदवार?

मां का गर्व और भावनात्मक पल

राजनीति की हलचल से ऊपर उठकर, जानकी अम्मल ने बेटे के नाम के पीछे की कहानी साझा करते हुए गर्व और खुशी महसूस की. उनके 86 वर्षीय चेहरे पर मुस्कान और बेटे की उपलब्धि ने परिवार और बीजेपी कार्यकर्ताओं को भावुक कर दिया. उनका बेटा अब राष्ट्रपति भवन की ओर एक कदम और बढ़ा चुका है, इस नाम के पीछे की प्रेरणा ने पूरे मौके को और खास बना दिया.