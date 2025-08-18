राधाकृष्णन नाम के पीछे की कहानी, NDA के VP उम्मीदवार की मां ने किया बड़ा खुलासा; बताया क्यों रखा बेटे का ये खास नाम!
Advertisement
trendingNow12885684
Hindi Newsदेश

राधाकृष्णन नाम के पीछे की कहानी, NDA के VP उम्मीदवार की मां ने किया बड़ा खुलासा; बताया क्यों रखा बेटे का ये खास नाम!

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया है. इस खबर के बाद तमिलनाडु के तिरुपुर में शनिवार को घर में खास माहौल बन गया. बेटे के नाम की घोषणा के बाद उनकी मां जानकी अम्मल ने घर पर केक काटकर जश्न मनाया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 18, 2025, 06:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राधाकृष्णन नाम के पीछे की कहानी, NDA के VP उम्मीदवार की मां ने किया बड़ा खुलासा; बताया क्यों रखा बेटे का ये खास नाम!

CP Radhakrishnan: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया है. इस खबर के बाद तमिलनाडु के तिरुपुर में शनिवार को घर में खास माहौल बन गया. बेटे के नाम की घोषणा के बाद उनकी मां जानकी अम्मल ने घर पर केक काटकर जश्न मनाया. इस दौरान उन्होंने बेटे के नाम के पीछे की इमोशनल कहानी बताई, जिसमें उनकी उम्मीदें, आस्था और राजनीतिक सफर झलक रहे थे. इस मौके पर परिवार और पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी और गर्व का माहौल था.

नाम का भावपूर्ण अर्थ

जानकी अम्मल ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे का नाम CP राधाकृष्णन इसलिए रखा क्योंकि वे चाहते थे कि उनका बेटा डॉ. सर्वेपल्ली राधाकृष्णन जैसा सम्मान और प्रतिष्ठा हासिल करे. उन्होंने कहा, "भगवान सुंदरमूर्ति ने उसे ऊंचाइयों पर पहुंचाया है. मैं प्रार्थना करती हूं कि भगवान गणेश उसे आशीर्वाद दें. मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस सम्मान के लिए धन्यवाद करती हूं." इस खुलासे ने घर में मौजूद परिवार और पार्टी कार्यकर्ताओं को भावुक कर दिया.

ये भी पढ़ें: NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने सीपी राधाकृष्णन, क्या 'मिशन तमिलनाडु' के लिए BJP ने बिछा दी बिसात? 

राजनीतिक यात्रा और अनुभव

सीपी राधाकृष्णन को तमिलनाडु में बीजेपी का सौम्य और मिलनसार चेहरा माना जाता है. वे दो बार लोकसभा सदस्य रह चुके हैं, 1998 और 1999 में कोयंबटूर से चुने गए. इसके बाद उन्होंने तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और झारखंड के राज्यपाल के तौर पर जिम्मेदारी निभाई, साथ ही तेलंगाना और पुडुचेरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी भी संभाली. वर्तमान में वे महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं. अगर चुनाव में जीतते हैं तो वे तमिलनाडु से तीसरे उपराष्ट्रपति होंगे, डॉ. राधाकृष्णन और आर. वेंकटरामन के बाद.

तमिल राजनीति और चुनावी रणनीति

राधाकृष्णन की इस नामांकन ने तमिल राजनीति में भी हलचल मचा दी है. भले ही सत्ताधारी डीएमके ने उनका स्वागत किया, लेकिन समर्थन देने से इनकार किया. बीजेपी के लिए एक तमिल चेहरे को उपराष्ट्रपति पद पर प्रस्तुत करना रणनीतिक भी है. 2026 की राज्य विधानसभा चुनावों के दृष्टिकोण से यह कदम पार्टी की छवि को सुधारने और कोयंबटूर जैसे पश्चिमी जिलों में अपने आधार को मजबूत करने में मदद कर सकता है.

ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र के गवर्नर, 40 साल का सियासी सफर; कौन हैं सीपी राधाकृष्णनन, जिन्हें NDA ने बनाया उपराष्ट्रपति उम्मीदवार?

मां का गर्व और भावनात्मक पल

राजनीति की हलचल से ऊपर उठकर, जानकी अम्मल ने बेटे के नाम के पीछे की कहानी साझा करते हुए गर्व और खुशी महसूस की. उनके 86 वर्षीय चेहरे पर मुस्कान और बेटे की उपलब्धि ने परिवार और बीजेपी कार्यकर्ताओं को भावुक कर दिया. उनका बेटा अब राष्ट्रपति भवन की ओर एक कदम और बढ़ा चुका है,  इस नाम के पीछे की प्रेरणा ने पूरे मौके को और खास बना दिया.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

CP RadhakrishnanVice PresidentTamil Nadu

Trending news

राधाकृष्णन नाम के पीछे की कहानी, NDA के VP उम्मीदवार की मां ने किया बड़ा खुलासा
CP Radhakrishnan
राधाकृष्णन नाम के पीछे की कहानी, NDA के VP उम्मीदवार की मां ने किया बड़ा खुलासा
भीषण बारिश के बाद अब राहत भरी खबर, यहां बरसात से मिलेगा छुटकारा, खिलेगी धूप
Weather
भीषण बारिश के बाद अब राहत भरी खबर, यहां बरसात से मिलेगा छुटकारा, खिलेगी धूप
स्पीड पकड़ते ही फिसल गया प्लेन, यात्रियों में मची घबराहट; सांसदों ने बताया वाकया
AIR INDIA
स्पीड पकड़ते ही फिसल गया प्लेन, यात्रियों में मची घबराहट; सांसदों ने बताया वाकया
हर्षिल से किश्तवाड़ तक क्यों हो रही 'मौत' की बारिश? सब लोग हैरान, सामने आई वजह
Reason for Cloud Burst
हर्षिल से किश्तवाड़ तक क्यों हो रही 'मौत' की बारिश? सब लोग हैरान, सामने आई वजह
वायरल हुआ था पत्नी का शव बाइक पर ले जाने का वीडियो, पुलिस ने 32 घंटे में सुलझाया केस
Hit-and-run case
वायरल हुआ था पत्नी का शव बाइक पर ले जाने का वीडियो, पुलिस ने 32 घंटे में सुलझाया केस
पैसेंजर ट्रेन से ज्यादा सैलरी पाता है मालगाड़ी का लोको पायलट? EX अधिकारी ने बताया
indian railway
पैसेंजर ट्रेन से ज्यादा सैलरी पाता है मालगाड़ी का लोको पायलट? EX अधिकारी ने बताया
ट्रेन का प्लेटफार्म कौन तय करता है? कैसे काम करता है सिस्टम, क्या आपको है जानकारी
Indian railways
ट्रेन का प्लेटफार्म कौन तय करता है? कैसे काम करता है सिस्टम, क्या आपको है जानकारी
जहां की मिट्टी के कण-कण में है शौर्य की गाथा, अब उस सियाचिन-गलवान जा सकेंगे सैलानी
Ladakh
जहां की मिट्टी के कण-कण में है शौर्य की गाथा, अब उस सियाचिन-गलवान जा सकेंगे सैलानी
'...तब तो हर अधिकारी को जेल में होना चाहिए', इलेक्शन कमीशन पर भड़कीं महुआ मोइत्रा
Mahua Moitra
'...तब तो हर अधिकारी को जेल में होना चाहिए', इलेक्शन कमीशन पर भड़कीं महुआ मोइत्रा
किन लोगों की हाई सैलरी दे रही बेरोजगारी को बढ़ावा? अर्थशास्त्री के बयान से खलबली
high salary
किन लोगों की हाई सैलरी दे रही बेरोजगारी को बढ़ावा? अर्थशास्त्री के बयान से खलबली
;