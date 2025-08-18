भारत में पहली बार कहां जारी हुआ था 'एक रुपये का सिक्का'? काफी दिलचस्प है 275 साल पीछे की कहानी

Story of One Rupee Coin: आज के इस आधुनिक दौर हम एक क्लिक में UPI से आसानी से पेमेंट कर देते हैं, लेकिन कभी भारत में पूरा लेन-देन केवल सिक्कों और नोटों पर ही टिका था. ऐसे में आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि भारत में पहला 'एक रुपये का सिक्का' कब जारी किया गया था? यह कहानी काफी दिलचस्प है. आज से करीब 275 साल पहले 19 अगस्त 1757 की है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता की टकसाल में पहला एक रुपये का सिक्का जारी किया था.

साल 1757 भारतीय इतिहास के लिए बहुत अहम है. इसी साल प्लासी की जंग हुई, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल पर अपना अधिकार जमा लिया. इसके बाद कंपनी को सिक्के ढालने का हक मिला और उसी अधिकार के तहत उन्होंने पहला एक रुपये का सिक्का बनाया. इस सिक्के पर बर्तानवी शहंशाह (ब्रिटिश सम्राट) विलियम 4 की तस्वीर छपी थी. हालांकि, बाद में जब 1857 की क्रांति के बाद भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया, तो सिक्कों पर ब्रिटिश शासकों की तस्वीरें छपने लगीं. इस तरह सिक्के सिर्फ लेन-देन का जरिया नहीं रहे, बल्कि सत्ता और ताकत का भी प्रतीक बन गया.

जब सिक्कों की जगह कागज के नोट चलाए जाने लगे

हालांकि कंपनी इससे पहले सूरत, बॉम्बे और अहमदाबाद में भी टकसालें खोल चुकी थी, लेकिन पहला एक रुपये का सिक्का खास तौर पर कोलकाता में ही ढाला गया और फिर इसे बंगाल में चलाया गया. लेकिन, पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान जब चांदी की भारी कमी हो गई, तब सिक्कों की जगह कागज के नोट चलाए जाने लगे. इसके बावजूद कंपनी के सिक्के लंबे वक्त तक प्रचलन में रहे और आजादी के बाद तक भारत में चलते रहे.

एक आना में 4 पैसे

आजादी के बाद भी 1947 से 1950 तक ये ही सिक्के देश में इस्तेमाल होते रहे. लेकिन 1950 में स्वतंत्र भारत का पहला सिक्का जारी हुआ, जिस पर अशोक स्तंभ के सिंह शीर्ष की छवि थी. उस वक्त आना सिस्टम चलता था एक रुपये में 16 आना होते थे और एक आना में 4 पैसे. यानी आधा आना, 2 आना और 4 आना जैसे सिक्के खूब इस्तेमाल किए जाते थे.