1931 से 2026 तक: बंगाल विधानसभा की वो कहानी जो हर मोड़ पर बदली

पश्चिम बंगाल में इन दिनों चुनाव प्रचार अपने चरम पर है. बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, लेफ्ट समेत सभी राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं. जनता में इसमें बढ़-चढ़ के शामिल है. यहां नेताओं के बोल इतने जहरीले हो गए हैं कि रसगुल्लों की मिठास भी सियासी माहौल को कटु होने से नहीं बचा पा रही है, लेकिन इन सबके बीच कोलकाता के बीबीडी बाग की वो लाल-धूसर रंग की आलीशान इमारत जिसे पश्चिम बंगाल विधानसभा के नाम से जाना जाता है, में नए माननीयों के स्वागत की तैयारियां चल रही है.

'H' आकार वाली ये इमारत 04 मई के आने वाले परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रही है, ताकि अपने इतिहास में वर्तमान की एक कड़ी और जोड़ सके. दरअसल विधानसभा भवन का इतिहास सिर्फ ईंट और पत्थर की बेजान कहानी नहीं है, यह बंगाल की वो जलती हुई रूह है, जिसने विभाजन का दंश झेला, दंगों की आग देखी और सत्ता के गलियारों में छिपे उन राजों को अपने भीतर दफन किया, जिन्होंने आधुनिक भारत की तकदीर लिखी.

ये भवन केवल एक सरकारी इमारत नहीं, बल्कि एक ऐसा गवाह है, जिसने ब्रिटिश हुकूमत के सूर्यास्त से लेकर वामपंथ के उदय और फिर परिवर्तन की आंधी तक, सब कुछ अपनी आंखों से देखा है. अपने जीवन के 100 बसंत पूरे करने जा रही इस इमारत की कहानी उस दौर से शुरू होती है जब कोलकाता (तब कलकत्ता) पर ब्रिटिश साम्राज्य का कब्जा था और उनका सूरज कभी डूबता नहीं था.

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1928 में जब इस इमारत का नक्शा पास हुआ, तो वास्तुकार ग्रीव्स ने इसे H का आकार दिया. H आकार देने के पीछे तर्क हवा के बहाव का था, लेकिन लोगों ने इसे ब्रिटिश सम्राट के सम्मान से जोड़ दिया.

9 फरवरी, 1931 को जब इसका उद्घाटन हुआ, तो यह भवन अपनी तांबे की गुंबदों और ऊंचे स्तंभों के साथ किसी शाही महल से कम नहीं लग रहा था. 1937 के चुनावों ने यहां पहली बार उस 'राजनीतिक बिसात' को बिछाया, जिसका असर आज भी दिखता है.

एके फजलुल हक, जिन्हें दुनिया 'शेर-ए-बंगाल' के नाम से जानती थी, यहां के पहले प्रधानमंत्री बने. तब यहां मुख्यमंत्री पद नहीं था. इस चुनाव में काग्रेस ने असहयोग की नीति अपनाई थी. इसके चलते मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी के गठबंधन करके सरकार बनाई.

इस भवन के इतिहास का सबसे काला पन्ना 20 जून, 1947 को लिखा गया. कल्पना कीजिए उस दिन की गहमागहमी को जब बाहर सड़क पर दंगे की आशंका थी और भीतर बंगाल के भविष्य का फैसला होना था.

इतिहास की किताबों में तो आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन जानकार दावा करते हैं कि उस दोपहर इस इमारत के भीतर सन्नाटा इतना गहरा था कि कलम चलने की आवाज भी शोर लग रही थी.

एक तरफ वो माननीय थे जो अपनी मिट्टी को भारत कहना चाहते थे और दूसरी तरफ वो लोग जो पाकिस्तान की राह देख रहे थे. बंगाल का बंटवारा सिर्फ नक्शे पर नहीं, उस दिन इस इमारत के भीतर भी हुआ था. बहुत सारे माननीय फिर यहां कभी लौटकर नहीं आए.

लेकिन, 21 नवंबर, 1947 को जब स्वतंत्र भारत की पहली बैठक यहां हुई, तो इन्हीं गलियारों ने आजादी की नई ताजी हवा में सांस ली. 50 और 60 के दशक में विधानसभा के बाहर की सड़कों पर लाल सलाम के नारे की गूंज सुनाई देने लगी थी.

बिधान चंद्र राय जैसे दिग्गज मुख्यमंत्री ने जब यहां शासन किया, तो सदन की गरिमा चरम पर थी. 1969 के साल में ये भवन एक और बड़े बदलाव का साक्षी बना. विधानसभा ने सर्वसम्मति से विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पास किया. इस कदम ने पश्चिम बंगाल को एक-सदनीय व्यवस्था वाला राज्य बना दिया.

फिर आया 1977. ज्योति बसु का वो दौर जिसे कोई भूल नहीं सकता. पूरे 23 साल! लोग बताते हैं कि ज्योति बाबू जब अपनी सफेद धोती-कुर्ता पहनकर सदन में दाखिल होते थे, तो बड़े-बड़े विपक्षी नेता अपना चश्मा साफ करने लगते थे. उनकी चुप्पी में इतना वजन होता था कि पूरा हॉल सहमा रहता था. भूमि सुधार जैसे क्रांतिकारी कानून इसी सदन की मेजों पर पटके गए और पारित हुए, लेकिन फिर वक्त बदला. इसी सदन ने देखा कि कैसे सूती साड़ी और साधारण चप्पल पहने ममता बनर्जी ने 34 साल के वामपंथी किले की एक-एक ईंट हिला दी.

2007 का वो दौर जब सिंगूर और नंदीग्राम की गूंज इस हॉल के गुंबद से टकराती थी, तो लगता था कि बंगाल की राजनीति का 'ब्लड प्रेशर' हाई हो गया है. 2011 में जब ममता बनर्जी ने परिवर्तन के नारे के साथ सत्ता संभाली, तो विधानसभा का मिजाज पूरी तरह बदल गया. अब यहां संघर्षों की भाषा अलग थी.

आज जब हम 2026 की ओर बढ़ रहे हैं, तो विधानसभा का माहौल फिर से 'हाई-वोल्टेज' हो गया है. अब यहां बहस सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि अस्मिता पर होती है. 'जय श्री राम' और 'खेला होबे' के नारों के बीच ये इमारत मुस्कुराकर देख रही है कि कैसे पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन बंगाल की वो प्रतिरोध की संस्कृति नहीं बदली.

अगली बार जब आप इस इमारत के पास से गुजरें, तो इसे सिर्फ पत्थर मत समझिएगा, इसकी धड़कनें सुनिएगा, इसमें बंगाल का कल, आज और कल छिपा है.