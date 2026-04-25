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Hindi Newsदेशतुषार से हिजबुल्लाह बनने की कहानी, क्या ये सिर्फ धर्मांतरण है या खतरनाक साजिश? बर्बाद हुआ देशभक्त परिवार

तुषार से हिजबुल्लाह बनने की कहानी, क्या ये सिर्फ धर्मांतरण है या खतरनाक साजिश? बर्बाद हुआ देशभक्त परिवार

Tushar Hezbollah Conversion: देशभक्त परिवार से संबंध रखने वाले मेरठ के तुषार को आईएसआई ने अपने जाल में फंसाकर उसका मजहब बदलवाकर मुसलमान बना दिया. इसके बाद उसका नया नाम हिजबुल्लाह रखा गया. धर्मांतरण के बाद उसे भारत में इस्लाम छोड़ने वाले लोगों को बेरहमी से मारने का जिम्मा सौंपा गया. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 25, 2026, 03:37 AM IST
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तुषार से हिजबुल्लाह बनने की कहानी, क्या ये सिर्फ धर्मांतरण है या खतरनाक साजिश? बर्बाद हुआ देशभक्त परिवार

How did Tushar Convert to Hezbollah: अब तक आप यही समझते होंगे कि कन्वर्जन यानी धर्मांतरण का मतलब धर्म बदलना है. लेकिन नहीं, धर्मांतरण का मतलब सिर्फ धर्म बदलना नहीं है. सिर्फ नाम बदलना नहीं है. धर्मांतरण का मतलब..धर्म और नाम बदलने के साथ-साथ उसे आतंकवादी बनाना है. आतंकवाद के ये नया मॉडल बेहद खतरनाक है. ये कितना खतरनाक है, इसे ऐसे समझिए कि सैनिक परिवार से आने वाले तुषार चौहान को हिजबुल्लाह बना दिया. एक स्वतंत्रता सेनानी के पोते को आतंकवादी बना दिया. इसलिए इस खबर को आप सिर्फ एक धर्मांतरण की खबर समझकर मत पढ़िएगा. इस खबर को आप एक परिवार, समाज और देश की सुरक्षा के लिहाज से समझिये.

यूपी का तुषार क्यों बन गया हिजबुल्लाह अली खान?

महात्मा गांधी ने कहा है कि धर्म का परिवर्तन हृदय से होना चाहिए, न कि किसी प्रलोभन या दबाव के कारण. यानी गलत नीयत से धर्मांतरण नहीं होना चाहिए. लेकिन यहां तो आतंकवादी बनाने के लिए धर्मांतरण किया गया. उत्तर प्रदेश ATS ने नोएडा से दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया.  

इनमें एक का नाम है तुषार उर्फ हिजबुल्लाह अली खान है और दूसरे का नाम समीर खान है. तुषार उर्फ हिजबुल्लाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और समीर खान दिल्ली का. इनके पास से एक पिस्तौल, 5 जिंदा कारतूस और एक चाकू बरामद किया गया.

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पहले भी संदिग्ध आतंकी पकड़े जाते रहे हैं. लेकिन जिस तुषार उर्फ हिजबुल्लाह अली खान की गिरफ्तारी हुई है. वो नए और बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है. तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्लाह कट्टरपंथी इस्लाम के विस्तारवाद का हिंसक मॉडल है. इसे धर्मांतरण करा कर सिर्फ मुसलमान नहीं बनाया गया था. इसके दिमाग में उन्मादी कट्टरपंथ का जहर भरकर बर्बर बनाया गया था. बर्बरता की क्लास कराने के बाद उसे एक लिस्ट थमाई गई थी.

पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी के संपर्क में

तुषार को हिजबुल्लाह बनाने में पाकिस्तान ने जी तोड़ मेहनत की. पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भारत में धर्मांतरण और हिंसा की साजिश को अब आउटसोर्स कर दिया है. ISI का वेंडर है पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी. शहजाद भट्टी, आबिद जट और पाकिस्तानी कट्टरपंथी यूट्यूबर्स भारतीय युवाओं को अपने जाल में फंसा रहे हैं.

सोशल मीडिया के जरिए धर्मांतरण और आतंकवाद का रिक्रूटमेंट सेंटर चलाया जा रहा है. पैसे का लालच और धर्मिक कट्टरपंथ की तकरीर देकर भारतीय युवाओं को हिंसा के लिए उकसाया जा रहा है.

गिरफ्तार किया गया तुषार उर्फ हिजबुल्लाह भी सोशल मीडिया के जरिए ही पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के संपर्क में था. धर्मांतरण और आतंकवाद का ये हाइब्रिड मॉडल कितना खतरनाक है इसे ऐसे समझिए कि जिस तुषार का धर्मांतरण करा कर आतंकी बनाया गया उसके दादा स्वतंत्रता सेनानी थे. उसके परिवार के दो सदस्य भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं.

धर्मांतरण के बाद बना दिया कट्टर 

सोचिए ऐसे परिवार के लड़के का पहले धर्मांतरण कराया गया. फिर भारत विरोधी हिंसा के लिए उसे हथियार थमा दिया गए. अब रोती-बिलखती उसकी मां कह रही हैं कि मेरे बेटे को फंसाया गया. वो मानसिक तौर पर कमजोर था. 

देशभक्ति जिस परिवार के DNA में है, उस परिवार का बेटा हिज्बुल्लाह बन गया. परिवार शॉक्ड है. पिता कह रहे हैं कि तुषार कुछ पाकिस्तानियों के संपर्क में था. इन्हीं पाकिस्तानियों ने उसे पहले हिंदू से हिजबुल्लाह बनाया और फिर आतंकवादी बना दिया.

मित्रो रवींद्रनाथ ठाकुर ने कहा है कि मानवता का मूल उद्देश्य विभाजन नहीं, बल्कि एकता है. धर्म का उपयोग लोगों को बांटने के लिए नहीं होना चाहिए.

पाकिस्तान में बैठे कट्टरपंथियों और आतंक के आकाओं ने धर्म को सिर्फ बांटने के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया. हिंसा की साजिश के लिए भी किया. इन्होंने पहले तुषार का धर्मांतरण कराया और फिर उसे कट्टरपंथ की ऐसी वैचारिक खुराक दी कि वो बर्बर बन गया. सोचिए पहले तुषार से हिजबुल्लाह बना. फिर हिजबुल्लाह बनते ही कट्टर और बर्बर बन गया.

हिजबुल्लाह नाम रखने के पीछे की वजहें

आपको पता है तुषार ने अपना नाम हिजबुल्लाह ही क्यों रखा. अरबी भाषा में हिज्बुल्लाह का शाब्दिक अर्थ होता है अल्लाह की फौज. यानी ऐसी फौज जो अल्लाह के लिए लड़ती है. लेकिन पिछले कुछ सालों से दुनिया को हिजबुल्लाह का एक ही मतलब समझ में आता है और वो है लेबनान स्थित आतंकी संगठन, जिसका नाम ही है हिजबुल्लाह.

ये आतंकी संगठन भी खुद को अल्लाह की फौज कहता है. ये लड़ता किससे है इजरायल से क्योंकि ये इजरायल को इस्लाम का दुश्मन मानता है. 

धर्मांतरण के बाद तुषार कोई भी इस्लामिक नाम चुन सकता था. लेकिन उसने नाम चुना हिजबुल्लाह. तो क्या इस्लाम में धर्मांतरित होने के बाद तुषार हिज्बुल्लाह के हिंसक आतंकी मॉडल को अपना आदर्श मानता था. क्या उसके लिए हिजबुल्लाह और उसके आतंकी हीरो थे. क्या आतंकी संगठन हिजबुल्ला भारत का दुश्मन है इसलिए इस्लाम कबूल करने के बाद तुषार हिजबुल्लाह बन गया. ये वो सवाल हैं जिसकी जांच पुलिस भी कर रही है.

प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि कट्टरता और अंधविश्वास ज्ञान के दुश्मन हैं. कट्टरपंथ के विषैले जहर ने तुषार उर्फ हिजबुल्लाह के ज्ञान को शून्य कर दिया था. कैसे कट्टरता देश और समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है इसे समझिए.

एक्स-मुस्लिमों को मारने का दिया टारगेट

धर्मांतरण करने के बाद तुषार जब हिजबुल्लाह बना तो उसे पाकिस्तान में बैठे कट्टरपंथियों ने एक लिस्ट थमाई. इस लिस्ट में कुछ खास लोगो के नाम थे. तुषार को इन्हीं लोगों को निशाना बनाने का टारगेट दिया गया था.

अब तक आपने सुना होगा कि पाकिस्तानी आतंकियों की हिट लिस्ट में सुरक्षा से जुड़े अधिकारी होते हैं, नेता होते हैं, धर्मगुरु होते हैं. लेकिन आतंक और धर्मांतरण का जो हिजबुल्लाह मॉडल है उसकी हिटलिस्ट अलग थी. यही हिटलिस्ट हिजबुल्लाह मॉडल को ज्यादा विषैला, ज्यादा खतरनाक और ज्यादा हिंसक बनाता है.

हिजबुल्लाह बने तुषार को जो हिटलिस्ट थमाई गई थी उसमें एक्स मुस्लिम के नाम थे. लिस्ट में उन लोगों के नाम थे जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया था. हिजबुल्लाह को उन लोगों को चुन-चुन कर निशाना बनना था, जो इस्लाम से अलग हो गए थे.

कट्टरपंथियों को स्वतंत्र सोच वाले पसंद नहीं

सोचिए, धर्मांतरण और आतंक के हिजबुल्लाह मॉडल में कट्टरपंथ का मीटर कितना हाई है. इसे ये स्वीकार नहीं की कोई अपनी पसंद के मुताबिक जीवन जीए. सोचिए अगर किसी ने अपनी पसंद के मुताबिक इस्लाम छोड़ दिया तो हिजबुल्लाह मॉडल उसे अपना दुश्मन मानता है. उसे जान से मारने की साजिश रचता है. मतलब इन कट्टरपंथियों को स्वतंत्र धार्मिक सोच वाले लोग पसंद नहीं है.

सोचिए तुषार जैसे ही हिजबुल्लाह बना, उसकी सोच आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के रंग में रंग गई. हिजबुल्लाह अपनी स्वघोषित नीति के मुताबिक इस्लाम के बाहरी शत्रु इजरायल से लड़ रहा है. वहीं भारत की जमीन पर हिजबुल्लाह बना तुषार उन लोगों को हैंड ग्रेनेड से उड़ाने की साजिश रच रहा था जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया. 

यानी जिसने हिजबुल्लाह बनने के लिए अपना धर्म छोड़ दिया. वो उन लोगों को मारने की साजिश रच रहा था..जिन्होंने इस्लाम छोड़कर या तो घर वापसी की या फिर दूसरे धर्म को अपनाया. इसलिए हम कह रहे हैं कि कट्टरपंथी उन्माद का हिजबुल्लाह मॉडल बहुत खतरनाक है.

पश्चिम यूपी में पकड़े जा रहे जासूस

ये पहले धर्मांतरण कराता है. इसके बाद धार्मिक और वैचारिक पहचान बदलता है. धर्मांतरण करने वालों के दिमाग में उन्माद और कट्टरपंथ का जहर भरता है.  फिर ब्रेनवॉश करके उन्हें आतंकवादी बना देता है. उन्हें इस्लाम के कथित दुश्मनों की हत्या के लिए भेज देता है. आतंक का हिजबुल्लाह मॉडल खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को टारगेट कर रहा है. 

धर्मांतरण कर हिजबुल्लाह बने तुषार का परिवार मूल रूप से बागपत के रमाला गांव का रहने वाला था, फिलहाल मेरठ में रह रहा था. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से ही चंद दिन पहले 6 संदिग्ध पकड़े गए. वे सब ISI हैंडलर्स के संपर्क में थे. 12 अप्रैल को बिजनौर में 2 ISI एजेंट्स उवैद मलिक और जलाल गिरफ्तार किए गए थे

मार्च के महीने में गाजियाबाद से ISI के जासूसी नेटवर्क में शमिल 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था. ये मिलिट्री, रेलवे और दूसरे प्रमुख ठिकानों पर सोलर CCTV लगाकर जासूसी कर रहे थे. CCTV वीडियो पाकिस्तान भेज रहे थे.

ISI के इशारे पर कर रहे रेकी

हापुड़, मुरादाबाद, आगरा के भी कई संदिग्ध गिरफ्तार किए गए है. पिछले दो महीने में पश्चिमी यूपी और दिल्ली NCR में 25 से ज्यादा संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं. इन सबका कनेक्शन ISI के हैंडलर्स और शहजाद भट्टी जैसे ISI की कठपुतलियों से रहा है.

सवाल ये है कि आखिर पश्चिमी यूपी ISI और पाकिस्तानी कट्टरपंथियों के टारगेट में क्यों हैं. समझिए एक तो ये इलाका राजधानी दिल्ली के बहुत करीब हैं. इसलिए ISI इन इलाकों में और जासूसी का नेटवर्क बना रही है. अपने जासूसी नेटवर्क के जरिए ISI दिल्ली-NCR के स्ट्रेटेजिक लोकेशन की रेकी कराती है.  

मुजफ्फरनगर, शामली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाके सांप्रदायिक तौर पर संवेदनशील है. ऐसे क्षेत्र में युवाओं का ब्रेनवॉश करना आसान है. पश्चिम उत्तर प्रदेश का इलाका ग्रामीण और शहरी आबादी का मिश्रण है. यहां सोशल मीडिया के जरिए आतंकियों की भर्ती आसान है.

कन्वर्जन कराओ, टेररिस्ट बनाओ वाली साजिश 

ISI का फोकस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सस्ते स्लीपर सेल भर्ती करने पर है. प्रसिद्ध अर्थशास्त्री आमर्त्य सेन ने कहा है कि मानव की पहचान बहुआयामी होती है, उसे एक ही पहचान में सीमित करना संघर्ष को जन्म देता है.

पाकिस्तान में बैठे आतंक के हिजबुल्लाह मॉडल के मास्टरमाइंड यही कर रहे हैं. वो पहले ब्रेनवॉश कर युवाओं की पहचान इस्लाम तक सीमित कर रहे हैं. उसके बाद उनमें उन्मादी कट्टरपंथ का जहर भरकर उन्हें हथियार थमा देते हैं.

ये कन्वर्जन कराओ, टेररिस्ट बनाओ वाली साजिश है. आतंक के हिजबुल्लाह मॉडल का टारगेट वो युवा होते हैं जो वैचारिक तौर पर कमजोर होते हैं. हिजबुल्लाह बनकर आतंकी साजिश रचने वाले तुषार को आज हम देशप्रेम का पाठ पढ़ाना चाहते हैं.

2,800 साल बाद अपने देश पहुंचे बनेई मेनाशे

देशप्रेम क्या होता है, अपनी परंपरा और धर्म से प्रेम क्या होता वैचारिक रूप से कमजोर लोगों को ये यहूदियों के बनेई मेनाशे समुदाय से सीखना चाहए. इजरायल के ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन के तहत भारत से बनेई मेनाशे समुदाय के 250 सदस्य इजरायल पहुंचे हैं. बनेई मेनाशे समुदाय इजरायल की दस लुप्त जनजातियों में से एक का वंशज है. 

यहूदी परंपरा में अनुसार करीब 2,800 साल से भी पहले इन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा था. ये समुदाय फारस, अफगानिस्तान, तिब्बत और चीन होते हुए भारत के मणिपुर और मिजोरम पहुंचे थे. सैकड़ों साल भारत में रहने के बाद भी इन्होंने अपने धर्म और अपनी धार्मिक परंपरा को नहीं छोड़ा. इन्हें भारत में कोई परेशानी नहीं थी. लेकिन अपने धर्म और  परंपरा से लगाव के कारण ये इजरायल लौट रहे हैं. 

ये हिज्बुल्ला बने तुषार और उसके जैसे कमजोर विश्वास वाले लोगों के लिए बड़ी सीख है. आज हम बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा की एक पंक्ति जरूर आपसे शेयर करेंगे. दलाई लामा ने कहा है कि अपनी परंपरा में गहराई से जाओ, वहीं तुम्हें सच्चाई मिलेगी.

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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