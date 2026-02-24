Advertisement
क्या होता है MiD गैलेंट्री अवार्ड? सेना के कुछ खास 'योद्धाओं' को है मिलता ये सम्मान

'मेंशन-इन-डिस्पैच' (Mention-in-Despatches) एक प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान है, जो युद्ध या कठिन अभियानों के दौरान असाधारण बहादुरी और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Feb 24, 2026, 02:51 AM IST
सांकेतिक तस्वीर (सोशल मीडिया)
सांकेतिक तस्वीर (सोशल मीडिया)

अब आपके लिए देश की सरहद पर तैनात एक ऐसे जांबाज की वीरगाथा का विश्लेषण करते हैं, जो जम्मू कश्मीर में निहत्था ही जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों से भिड़ गया था. गोली लगने के बावजूद, वो पीछे नहीं हटा. वो तब तक डटा रहा जब तक तीनों आतंकवादियों को मौत के घाट नहीं उतार दिया गया. यानी जब तक मसूद अजहर के तीनों आतंकियों की कब्र नहीं खोद दी गई, टायसन ने चैन की सांस नहीं ली. हम बात कर रहे हैं किश्तवाड़ की घाटियों में आतंकियों के खिलाफ लड़ने वाले जांबाज डॉग, 2 पैरा स्पेशल फोर्सेज के एलीट K-9 टायसन की.

टायसन की कहानी

ऑपरेशन त्राशी-1 में तीन दिन से जम्मू-कश्मीर पुलिस और CRPF की जॉइंट टीम किश्तवाड़ के घने जंगलों में जैश के आतंकियों को ढूंढ रही थी. लेकिन 22 फरवरी को आतंकियों की टोह लेने के लिए सेना ने सबसे आगे भेजा आर्मी डॉग टायसन को. टायसन आतंकियों की तलाश में अकेला घने जंगल की तरफ बढ़ा और आखिरकार टायसन ने उनके ठिकाने को ट्रैक कर लिया.

टायसन एक पुरानी मिट्टी की उस झोपड़ी तक पहुंच गया जहां आतंकवादी छिपे हुए थे. आतंकियों ने उसे देखते ही फायरिंग शुरू कर दी. एक गोली टायसन के पांव में लग गई. लेकिन तब तक सेना के जवानों को आतंकियों के ठिकाने की पिनपॉइंट लोकेशन मिल चुकी थी. 

टायसन की मदद से सेना ने खूंखार आतंकी सैफुल्ला समेत जैश के तीनों आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया. इस सफल ऑपरेशन में सेना के किसी भी जवान को कोई चोट नहीं आई, सिवाय एक 'सिपाही' के, वो है टायसन. जिसे ऑपरेशन के बाद एयरलिफ्ट करके उधमपुर के कमांड हॉस्पिटल भेजा गया. जहां इलाज के बाद उसकी स्थिति स्थिर बनी हुई है. इस पूरे ऑपरेशन में टायसन समेत सेना के चार पैरों वाले इन सिपाहियों ने कितना अहम रोल निभाया है आपको वो भी जानना चाहिए. 

MiD गैलेंट्री अवार्ड 

आज की तारीख में K-9 डॉग्स सेना का एक अहम हिस्सा हैं. क्योंकि ये आतंकवाद रोधी ऑपरेशन, IED और बारूदी सुरंगों की पहचान, दुर्गम इलाकों में खोजी अभियान, और तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन में अहम रोल निभाते हैं. इस वक्त भारतीय सेना में 1200 डॉग्स देश की अलग-अलग जगहों पर तैनात हैं. एक तरह से देखा जाए तो आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में सेना के डॉग्स ही सबसे आगे से लीड करते हैं.

कई ऑपरेशन में साइलेंट वॉरियर्स वीरगती को भी प्राप्त कर चुके हैं. आपको अब यह भी जानना चाहिए कि सेना के डॉग्स को गैलेंट्री अवार्ड भी मिल चुके हैं. इन साइलेंट K-9 कमांडोज को 'मेंशन इन डिसपैच' यानी MiD गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा जाता है. 

  • 2022 से सेना के K-9 कमांडो 'एक्सेल' को मरणोपरांत MiD मिला था. 

  • इसके अलावा 2023 में 'जूम' को भी मरणोप्रांत ये पुरस्कार मिल पाया. 

  • इसके अलावा 2025 में एक ऑपरेशन में शहीद हुए 'फैंटम' को भी मेंशन ऑफ डिस्पैच दिया गया था. 

ये सेना के वो सिपाही हैं, जो बिना सैलरी, बिना छुट्टी के काम करते हैं. ये देश के वो योद्धा हैं जो दुर्गम इलाकों में घंटों तक तैनात रहते हैं और तो और दुश्मन की गोली खाने के बावजूद भी उनका सामना करते हैं. 

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

DNADNA AnalysisTysonGallantry award

क्या होता है MiD गैलेंट्री अवार्ड? सेना के कुछ खास 'योद्धाओं' को है मिलता ये सम्मान
