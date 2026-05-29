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Hindi Newsदेशईरान के साथ समझौता या युद्ध! 60 दिन के संघर्ष विराम के क्या मायने हैं? एक्सपर्ट ने बताया

ईरान के साथ समझौता या युद्ध! 60 दिन के संघर्ष विराम के क्या मायने हैं? एक्सपर्ट ने बताया

Dr. Shikha Darbari: ईरान के साथ समझौता या युद्ध. 60 दिन के संघर्ष विराम के क्या मायने हैं. इजरायल क्या इस समझौते पर अपनी मुहर लगाएगा. इसके अलावा होमुर्ज स्ट्रीट पर ईरान का पहरा हटेगा. इन सब पर प्रकाश डाल रही हैं डॉ शिखा दरबारी.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: May 29, 2026, 05:46 PM IST
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डॉक्टर शिखा दरबारी (फाइल)
डॉक्टर शिखा दरबारी (फाइल)

डॉ शिखा दरबारी, अर्थशास्त्री, पूर्व मुख्य आयकर आयुक्त: होमुर्ज जलडमरूमध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक बार फिर वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था के केंद्र में है. पश्चिम एशिया में बढ़ती सैन्य गतिविधियां, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और इजरायल-गाज़ा संघर्ष के प्रभाव ने समुद्री मार्ग को बहुत ज़्यादा संवेदनशील बना दिया है, वहींअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इजरायल के लिए मुस्लिम देशों को अब्राहम अकॉर्ड पर हस्ताक्षर किस ओर इशारा कर रहा है समझा रही हैं पूर्व मुख्य आयकर आयुक्त डॉ शिखा दरबारी.

पश्चिम एशिया के संघर्षों को केवल सामरिक नहीं बल्कि आर्थिक और वैश्विक शक्ति संतुलन के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए.

होमुर्ज की टेंशन और इब्राहिम अकॉर्ड : बदलती वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति

पश्चिम एशिया आज केवल युद्ध और कूटनीति का क्षेत्र नहीं रहा, बल्कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था की धुरी बन चुका है. विश्व के लगभग एक-तिहाई तेल व्यापार का रास्ता होमुर्ज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है. यही कारण है कि इस क्षेत्र में छोटी-सी सैन्य हलचल भी पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार, शेयर बाजार और व्यापारिक तंत्र को प्रभावित कर देती है.

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हाल के वर्षों में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव, इजरायल-हमास संघर्ष तथा खाड़ी देशों की बदलती रणनीतियों ने होमुर्ज क्षेत्र को अस्थिर बना दिया है. यदि इस समुद्री मार्ग पर संकट गहराता है, तो सबसे पहले तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित होगी. इसका सीधा असर भारत जैसे ऊर्जा आयातक देशों पर पड़ेगा, जहां पेट्रोल-डीजल की कीमतों से लेकर महंगाई तक हर क्षेत्र प्रभावित होता है.

पूर्व मुख्य आयकर आयुक्त और अर्थशास्त्री डॉ. शिखा दरबारी अपने आर्थिक विश्लेषणों में इस बात पर जोर देती रही हैं कि पश्चिम एशिया का संघर्ष केवल सैन्य शक्ति का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह 'वैश्विक आर्थिक नियंत्रण' का भी मुद्दा है. उनके अनुसार, तेल आपूर्ति मार्गों पर नियंत्रण रखने वाले देश विश्व राजनीति में अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं. होमुर्ज जलडमरूमध्य इसी शक्ति संघर्ष का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है.

इसी परिप्रेक्ष्य में 'इब्राहिम अकॉर्ड' को भी समझना आवश्यक है. वर्ष 2020 में अमेरिका की पहल पर इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को तथा सूडान के बीच हुए समझौते को इब्राहिम अकॉर्ड कहा गया. इसका उद्देश्य केवल कूटनीतिक संबंध स्थापित करना नहीं था, बल्कि पश्चिम एशिया में एक नए आर्थिक और सामरिक गठबंधन को मजबूत करना भी था.

डॉ. शिखा दरबारी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इब्राहिम अकॉर्ड पश्चिम एशिया में 'आर्थिक स्थिरता के माध्यम से शांति' स्थापित करने का प्रयास था. इस समझौते के बाद खाड़ी देशों और इजरायल के बीच व्यापार, तकनीक, रक्षा और निवेश के नए रास्ते खुले. विशेष रूप से तकनीकी सहयोग, कृषि नवाचार, साइबर सुरक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी तेज हुई.

हालांकि, इस समझौते ने क्षेत्रीय राजनीति में नए विभाजन भी पैदा किए. ईरान ने इसे अपने खिलाफ बन रहे रणनीतिक गठबंधन के रूप में देखा. परिणामस्वरूप ईरान और इजरायल के बीच तनाव बढ़ा, जिसका प्रभाव पूरे खाड़ी क्षेत्र पर पड़ा. होमुर्ज जलडमरूमध्य में बढ़ती सैन्य गतिविधियां इसी व्यापक संघर्ष का हिस्सा मानी जा रही हैं.

भारत के लिए यह स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है. भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से प्राप्त करता है. इसके अलावा लाखों भारतीय नागरिक यूएई, सऊदी अरब, कतर और अन्य पश्चिम एशियाई देशों में कार्यरत हैं. इसलिए इस क्षेत्र में अस्थिरता भारत की अर्थव्यवस्था, विदेशी मुद्रा भंडार और रोजगार पर प्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकती

डॉ. शिखा दरबारी का मानना है कि भारत को इस परिस्थिति में 'संतुलित कूटनीति' अपनानी होगी. भारत के इजरायल से रक्षा और तकनीकी संबंध मजबूत हैं, वहीं ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह और ऊर्जा सहयोग भी रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है. दूसरी ओर खाड़ी देशों के साथ व्यापार और निवेश भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक हैं. ऐसे में भारत किसी एक पक्ष के साथ पूर्ण रूप से खड़ा होने के बजाय बहुस्तरीय संतुलन की नीति अपना रहा है.

इब्राहिम अकॉर्ड के बाद भारत के लिए नए आर्थिक अवसर भी उत्पन्न हुए हैं. भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर (IMEC) जैसी परियोजनाएँ इसी नई भू-राजनीतिक संरचना का परिणाम हैं. यदि पश्चिम एशिया में स्थिरता बनी रहती है, तो भारत वैश्विक व्यापार और लॉजिस्टिक्स का प्रमुख केंद्र बन सकता है. लेकिन यदि होमुर्ज क्षेत्र में संघर्ष बढ़ता है, तो यह पूरी योजना प्रभावित हो सकती है.

आज दुनिया जिस बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, उसमें पश्चिम एशिया का महत्व और बढ़ गया है. अमेरिका, चीन, रूस और यूरोपीय शक्तियां सभी इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहती हैं. ऐसे में होर्मुज जलडमरूमध्य केवल समुद्री मार्ग नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का प्रतीक बन चुका है.

डॉ. शिखा दरबारी के आर्थिक दृष्टिकोण से यह स्पष्ट होता है कि पश्चिम एशिया का भविष्य केवल युद्ध या शांति से तय नहीं होगा, बल्कि व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक आर्थिक गठबंधनों से निर्धारित होगा. इब्राहिम अकॉर्ड इसी परिवर्तनशील विश्व व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जबकि होमुर्ज की टेंशन इस बात की याद दिलाती है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था अब भी भू-राजनीतिक संघर्षों से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकी है.

भारत के लिए चुनौती यही है कि वह बदलते वैश्विक समीकरणों में अपने आर्थिक हितों, ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक संतुलन को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़े.

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