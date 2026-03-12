स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का संकट भारत के लिए बन सकता है दोहरी परेशानी, क्या आपका मोबाइल भी नहीं चलेगा?

Advertisement
दुनिया में तेल के दाम बढ़ रहे हैं. रसोई गैस की सप्लाई प्रभावित हुई. इस तरह ईरान ने जंग के बीच दुनिया की गर्दन दबा दी है. उसने ऐसा बटन दबा दिया है जिससे पूरी दुनिया परेशान है. इस पैनिक बटन का नाम है- स्ट्रेट ऑफ होर्मुज. ईरान की जंग का दायरा 33 किलोमीटर चौड़े स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर आ गया है. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 12, 2026, 01:56 AM IST
अमेरिकी मीडिया का दावा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान की नेवी ने बारूदी सुरंगें बिछा दीं तो खतरे से निपटने के लिए अमेरिकी नेवी ने हमला किया. यूएस नेवी ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान के सुरंग बिछाने वाले 16 जहाजों को तबाह कर दिया. ब्रिटेन का दावा है कि उसके एक व्यापारिक जहाज पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में मिसाइल से हमला हुआ है. कुल मिलाकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तीन व्यापारिक जहाजों पर अलग-अलग हथियारों से हमला हुआ है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिका का हमला और व्यापारिक जहाजों पर मिसाइल अटैक ने ये बता दिया है कि दुनिया में तेल की आवाजाही के इस महत्वपूर्ण रूट पर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान ने किस तरह अपना शिकंजा कस लिया है. 

समंदर का ये छोटा सा हिस्सा ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, UAE और कतर से घिरा है. यानी इन सभी अरब देशों से निकलने वाला तेल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए दुनिया तक पहुंचता है. ये फारस और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला हिस्सा है. यानी अरब सागर से जाने वाले जहाज इसी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरते हुए फारस की खाड़ी में पहुंचते हैं. ये आवाजाही 3 किलोमीटर चौड़ी दो लेन के जरिए होती है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से फारस की खाड़ी  में पहुंचने के बाद जहाजों में तेल भरा जाता है और तेल लेकर जहाज इसी संकरे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरते हुए वापस ओमान की खाड़ी से अरब सागर तक पहुंचते हैं. ये इतना संकरा है कि अगर इस क्षेत्र में कोई जहाज गोलाबारी से तबाह होकर रुक जाए तो पूरा रूट बाधित हो जाएगा.

दुनिया में इस्तेमाल किए जाने वाले तेल का तकरीबन 20 फीसदी हिस्सा इसी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जाता है. इसी वजह से ये आशंका जाहिर की जा रही है कि अगर ईरान ने बारूदी सुरंगों या हमलों के जरिए इस रूट को बाधित किया तो दुनिया में तेल की सप्लाई पर बुरा असर पड़ेगा. स्ट्रेट जैसा शब्द आपने स्कूल में भूगोल की किताबों में पढ़ा होगा. तो चलिए हम आपको एक बार फिर याद दिला देते हैं कि ज्योग्राफी के अनुसार स्ट्रेट क्या होता है और क्यों इस जगह को होर्मुज का नाम दिया गया है.

भूगोल की भाषा में स्ट्रेट समुद्र के उस हिस्से को कहा जाता है जो पानी के दो बड़े स्रोतों को जोड़ता है. यानी दो समुद्रों को जोड़ने वाले छोटे से हिस्से को स्ट्रेट कहा जाता है. प्राचीन ईरानी मान्यताओं के मुताबिक इस हिस्से में हुरमोघ यानी खजूर के पेड़ ज्यादा होते थे. इसी वजह से इसे स्ट्रेट ऑफ हुरमोघ कहा गया जो आगे चलकर स्ट्रेट ऑफ होरमुज हो गया.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का इतिहास और इसका महत्व आपने देखा. अब आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों अमेरिका ने ईरान के जहाजों पर हमला करके इस रूट को बाधित होने से रोकने की कोशिश की है. ट्रंप की नेवी ने ईरान के नौसैनिक जहाजों को तबाह तो कर दिया लेकिन इस मिलिट्री एक्शन से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह सुरक्षित नहीं हुआ है. खुद अमेरिकी मीडिया दावा कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं. ईरान ने सिर्फ बारूदी सुरंगें ही नहीं बिछाई हैं बल्कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के इर्द गिर्द एक पूरा चक्रव्यूह रच दिया है. 

ईरानी चक्रव्यूह और नेवल माइंस

ईरान ने समुद्र के इस हिस्से में बारूदी सुरंगें लगा दी हैं. यानी इन हिस्सों से जो भी जहाज गुजरेगा वो सुरंगों के धमाकों की वजह से तबाह हो जाएगा. ये पहला अटैक प्लान है. इसके बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सटे बंदरगाह यानी बंदर अब्बास में हाई स्पीड अटैक बोट्स तैनात कर रखी हैं. ये तेज गति वाली ऐसी नाव हैं जो रॉकेट जैसे हथियारों से लैस हैं. ये नाव अचानक बंदरगाह से निकलकर होर्मुज से निकलने वाले जहाजों पर हमला कर सकती हैं. इस बैटल प्लान का तीसरा हिस्सा है ईरान का लंबी दूरी वाला तोपखाना. ये तोप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के किनारों पर तैनात हैं. इन तोपों से निकलने वाले गोले 140 से लेकर 160 किलोमीटर दूर तक जहाजों पर बमबारी कर सकते हैं. अगर इजरायल और अमेरिका का गठबंधन समंदर किनारे स्थित इन हथियारों को बमबारी से नष्ट भी कर दे तब भी ईरान अपनी धरती से छोटी दूरी की मिसाइलों से व्यापारिक जहाजों को तबाह कर सकता है. ईरान की ये छोटी दूरी की मिसाइल 300 किलोमीटर का फासला तय कर सकती हैं. यानी समंदर किनारे होने वाले पलटवार के बाद भी ईरान के पास बारूदी विकल्प मौजूद हैं .

हथियारों की इसी घातक तैनाती की वजह से सवाल उठाया जा रहा है. क्या ट्रंप होर्मुज को ईरान से मुक्त करा लेंगे या फिर होर्मुज में होने वाला हाहाकार ही ट्रंप के सरेंडर की वजह बनेगा. नेवल माइंस की तकनीक के बारे में बताने जा रहे हैं .

जमीन वाली बारूदी सुरंग की तरह समुद्र वाली बारूदी सुरंग भी जहाज को नुकसान पहुंचाने के लिए धमाके का इस्तेमाल करती है. समुद्र में युद्ध  के लिए दो किस्म की बारूदी सुरंग इस्तेमाल की जाती हैं. पहली वो बारूदी सुरंग होती है जो समंदर की तह यानी धरातल तक पहुंच जाती हैं और दूसरी समंदर की ऊपरी सतह पर तैरती रहती हैं. इन सुरंगों को एक किस्म के लंगर यानी चेन से बांधा जाता है ताकि ये बहकर दूर ना चली जाएं. इन सुरंगों में दो किस्म के सेंसर होते हैं. पहला सेंसर जहाज के इंजन की आवाज को पहचानता है और सुरंग को अलर्ट देता है. दूसरा सेंसर जहाज के चलने की वजह से पानी पर पड़ रहे दबाव को पहचानता है और दूसरा अलर्ट भेजता है. जैसे ही दोनों जानकारियां मिल जाती हैं तो बारूदी सुरंग में एक बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से पानी की ऊंची लहर उठती है, जो छोटे जहाजों को बीच में से तोड़ देती है और बड़े जहाजों के अहम हिस्सों को चोट पहुंचाती हैं.

घातक हथियार और चारों तरफ से की गई घेराबंदी की वजह से ही कहा जा रहा है कि ट्रंप के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ईरानी प्रभाव से मुक्त कराना आसान नहीं होगा. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज किस तरह ट्रंप की कमजोर नस बन गया है ये समझने के लिए आपको पानी के इस हिस्से की दो तस्वीरें बेहद गौर से देखनी चाहिए. 

ईरान के युद्ध और होर्मुज के खतरे की वजह से इस क्षेत्र से व्यापारिक जहाजों की आवाजाही 98 फीसदी कम हो गई है .

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज आज ईरान का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है. परमाणु से भी खतरनाक हथियार. एक ऐसा हथियार जिसका रेडिएशन पूरी दुनिया में फैल गया है. होर्मुज में जिस तरह ईरान ने लामबंदी की है उसकी वजह से ही ट्रंप को पहली बार बातचीत के लिए सहमति जताने पर राजी भी होना पड़ा है. अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला आज से 18 साल पहले यानी साल 2008 में किया होता तो शायद अमेरिका को इतनी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि साल 2008 में ईरान की स्पेशल फोर्स यानी IRGC के महान कमांडर कहे जाने वाले जनरल मोहम्मद अली जाफरी ने होर्मुज को एक हथियार में तब्दील करने का प्लान तैयार किया था. 

ईरान के कमांडर की रणनीति 

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर कमांडर जाफरी ने जो पहला कदम उठाया था उसे आज सैन्य भाषा में स्वार्म टैक्टिक्स यानी ज्यादा हथियारों के साथ बड़े हमले वाली रणनीति कहा जाता है. कमांडर जाफरी ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में लामबंदी करने के लिए तेज गति वाली अटैक बोट्स यानी हमला करने वाली नाव खरीदने का प्लान बनाया था. चूंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज काफी संकरा है तो कमांडर जाफरी मानते थे कि 33 किलोमीटर की चौड़ाई में बड़ी तादाद में छोटी नाव से किए जाने वाला हमला काफी प्रभावकारी हो सकता है. कमांडर जाफरी ही वो शख्स थे जिन्होंने कोस्टल बैट्री यानी समंदर किनारे मिसाइल और तोप के ठिकाने बनाने की रणनीति अपनाई थी. आज उसी रणनीति के तहत होर्मुज के नजदीक ईरान ने रॉकेट लॉन्चर और तोपखाने खड़े कर रखे हैं. कमांडर जाफरी के सुझाव पर ही ईरान ने रूस से बड़ी तादाद में बारूदी सुरंगें खरीदी थीं. उन्हीं बारूदी सुरंगों को  बिछाकर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पानी को बारूद से भर दिया है .

यानी 18 साल पहले कमांडर जाफरी ने ये समझ लिया था कि अगर अमेरिका से युद्ध हुआ तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए ही अमेरिका को दबाया जा सकता है. 18 साल बाद कमांडर जाफरी की सोच सच होती नजर आ रही है. जब कमांडर जाफरी अपने प्लान को आगे बढ़ा रहे थे उसी वक्त अमेरिका की एक प्रोफेसर ने भी ईरान से पैदा होने वाले खतरे का आकलन कर लिया था.

2008 में अमेरिकी चिंतक कैटलीन टैलमैज ने एक रिसर्च पेपर लिखा था. इस शोध में कहा गया था कि युद्ध के दौरान ईरान सबसे पहले होर्मुज पर ही दबाव बनाएगा ताकि दुनिया में तेल की सप्लाई को बाधित किया जा सके. अपने रिसर्च में कैटलीन ने ये भी बताया था कि युद्ध जैसे हालात में अगर अमेरिका विजयी भी हो गया तब भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से बारूदी सुरंगें हटाने में 15 दिन तक का समय लग सकता है . यानी ईरान को हराने के बाद भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फौरन सुरक्षित घोषित नहीं किया जा सकता.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अमेरिकी मिलिट्री प्लान के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन सकता है. ये सालों पहले ही लिख और बता दिया गया था लेकिन ट्रंप और उनकी सेना ने अपने ही सबक नहीं पढ़े. अमेरिकी फौज तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे बैठी रही और नतीजा ये हुआ कि खामेनेई के साथ ही साथ जो पहला हमला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की तरफ होना चाहिए था. वो नहीं किया गया और इसी गलती का नतीजा आज ट्रंप भुगत रहे हैं. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल की आवाजाही बाधित होने से ट्रंप इतने मजबूर हो चुके हैं कि वो चीन जैसे विरोधियों के साथ सहयोग से भी इंकार नहीं कर रहे हैं. 
 
होर्मुज पर कब्जा करना अमेरिका के लिए नामुमकिन जैसा है. होर्मुज स्ट्रेट को आम तौर पर तेल और गैस की लाइफलाइन कहा जाता है. इसके बंद होने से तेल और गैस की सप्लाई पर काफी असर पड़ा है. लेकिन इस इलाके में तनाव और बढ़ता है तो उसका प्रभाव सिर्फ तेल की कीमतों पर नहीं बल्कि इंटरनेट, क्लाउड सर्विस और ग्लोबल डेटा ट्रैफिक पर भी पड़ेगा. आप पर भी पड़ेगा. होर्मुज से आपका मोबाइल कैसे जुड़ा है. होर्मुज के साथ आपका इंटरनेट वाला रिश्ता कैसे बना है. अब आपको ये समझना चाहिए.

दुनिया का ज्यादातर इंटरनेट ट्रैफिक सैटेलाइट के जरिए नहीं बल्कि समुद्र के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए पहुंचती है. ये केबल ही दुनिया के इंटरनेट की असली रीढ़ हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया का 95% से ज्यादा इंटरनेशनल डेटा ट्रैफिक इन्हीं समुद्री केबल के जरिए चलता है. इनमें ई-मेल, बैंकिंग ट्रांजैक्शन और क्लाउड डेटा शामिल हैं.

अगर इन केबल को नुकसान होता है तो इंटरनेट स्लो हो जाएगा, वेबसाइट्स डाउन हो जाएंगी या क्लाउड सर्विस में दिक्कत आएगी. जिस होर्मुज स्ट्रेट से तेल के टैंकर गुजरते हैं, उसी से फाइबर ऑप्टिक केबल का एक घना नेटवर्क भी जाता है जो भारत की इंटरनेशनल इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण है. पश्चिम की तरफ जाने वाले भारत के इंटरनेट ट्रैफिक का लगभग एक-तिहाई हिस्सा होर्मुज स्ट्रेट के जरिए गुजरता है.

होर्मुज स्ट्रेट में कोई भी रुकावट न केवल तेल और गैस बल्कि भारत के डिजिटल नेटवर्क को भी प्रभावित करेगा. उस डिजिटल नेटवर्क को जो भारत के इंटरनेट, क्लाउड सर्विसेज और ग्लोबल डेटा फ्लो को ताक़त देता है. युद्ध के दौरान एक भी केबल कटने से इंटरनेट ट्रैफिक में रुकावट आएगी. अगर एक साथ कई केबल को नुकसान होता है तो उसका असर और ज्यादा होगा. ऐसा भी नहीं है कि इस रूट में दिक़्क़त आने से इसका ट्रैफिक किसी दूसरे रूट के जरिए चालू कर दिया जाए क्योंकि उनकी क्षमता भी सीमित होती है.

 

अंडर-सी केबल को रिपेयर करना कोई साधारण काम नहीं है. इसमें महीनों लगते हैं, करोड़ों डॉलर खर्च होते हैं. इसके लिए विशेष जहाजों की जरूरत होती है जो युद्ध से प्रभावित इलाक़ों में जाने से डरते हैं. तब तक देश की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हो जाएगा. आपको इससे होने वाली परेशानी के बारे में भी जानना चाहिए.

केबल कटने से इंटरनेशनल सर्विस का इस्तेमाल करते समय लोगों को कम स्पीड, ज्यादा लैटेंसी यानी अधिक समय लगना और ख़राब परफॉर्मेंस का सामना करना होगा. सोशल मीडिया, विदेश से चलने वाले OTT और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर बफरिंग और स्लो स्पीड से जूझना होगा. 

साथ ही विदेशों से बैंकिंग लेनदेन में दिक्कत होगी. IT और BPO कंपनियों के लिए क्लाइंट से जुड़ने की समस्या होगी जो 250 अरब डॉलर से ज्यादा के IT एक्सपोर्ट इकोनॉमी के लिए सीधा खतरा है. इसके अलावा क्लाउड सर्विसेज की परफॉर्मेंस ख़राब होगी जिसका इस्तेमाल हर भारतीय स्टार्टअप और कंपनियां करती हैं.

घरेलू इंटरनेट नेटवर्क तो काम करते रहेंगे, लेकिन विदेशों में मौजूद सर्वर से कनेक्शन स्लो हो जाएगा. ये ठीक से काम नहीं करेगा. ये सिर्फ इंटरनेट स्पीड का मामला नहीं है बल्कि डिजिटल महाशक्ति बनने की भारत की महत्वाकांक्षा के लिए भी बड़ी चुनौती है. यानी होर्मुज का संकट भारत के लिए दोहरी परेशानी है. एनर्जी से लेकर इंटरनेट तक नुकसान की आशंका है.

Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है

