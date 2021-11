नई दिल्ली: कहते हैं शादियों की जोड़ी तो ऊपर वाला बनाता है. लेकिन जिनके जोड़े ऊपर वाला नहीं बना पाता वो लोग मैट्रिमोनियल साइट की ओर रुख कर लेते हैं. अक्सर लोग मैट्रिमोनियल साइट (Matrimonial website) पर प्रोफाइल बनाकर अपनी फरमाइश लिखते हैं. हाल ही में एक अजीब सा सोशल मीडिया एड वायरल हो रहा है जिसमें यूजर ने अपनी पत्नी की डिमांड में लड़की की ब्रा साइज, कमर और पैरों का साइज आदि स्पष्ट किया है.

हालांकि इस शख्स पर एक्शन लेते हुए इस मैट्रिमोनियल साइट ने नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने का हवाला देकर यूजर के खिलाफ कार्रवाई की है और उसके प्रोफाइल को प्लेटफॉर्म से हटा दिया है. आपको बता दें कि लड़के ने अपने बायो में लिखा है कि उसकी होने वाली पत्नी 'रूढ़िवादी', 'उदार', 'प्रो-लाइफ' जैसे मूल्यों को मानने वाली होनी चाहिए. इसके अलावा उस शख्स ने लिखा कि लड़की की लंबाई 5'2'' से 5'6" हो, ब्रेस्ट साइज 32 बी से 32 सी हो, कमर 12 -16 इंच और पैरों का नंबर 6-7 हो. साथ ही वह शख्स यह भी चाहता है कि उसकी पार्टनर 'मैनीक्योर/पेडीक्योर्ड करने वाली हो और काफी साफ-सुथरी रहे.' इसके आगे शख्स ने अपने बायो में लिखा, कि लड़की का पहनावा 80% कैजुअल और 20% फॉर्मल होना चाहिए, लेकिन बिस्तर पर बेडटाइम ड्रेस पहनने वाली चाहिए. शख्स ने आगे लिखा, 'भरोसेमंद, ईमानदार और फिल्में पसंद करने वाली, रोड ट्रिप और पारिवारिक चीजों में शामिल हो आदि जैसे गुण भी होने चाहिए.

यूजर के इस बायो का स्क्रीनशॉट इंटरनेट पर पानी की तरह बहने लगा. ट्विटर पर लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'क्या यह आदमी एक लेडीज टेलर है?' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'ये आदमी कस्टमाइज इंसान चाहता है ना कि लाइफ पार्टनर.' इसके अलावा एक अन्य यूजर ने लिखा कि इस आदमी को दुल्हन नहीं, एक बार्बी डॉल की जरूरत है. वहीं एक ने लिखा, 'ये मांग हास्यास्पद है कि महिला रूढ़िवादी मूल्यों वाली होने के साथ ही उदार भी हो.'

Here is a message from the CEO, Pawan Gupta about a user on our app for offensive bio.

Immediate action has been taken against the profile as soon as it was brought to our notice. pic.twitter.com/lP8HOCmuGT

— Betterhalf.ai (@betterhalfai) November 24, 2021