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मूक पशुओं का पक्ष कौन सुनेगा? आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के रुख के बीच उठी वैज्ञानिक और मानवीय समाधान की मांग!

Supreme Court: आवारा पशुओं से जुड़े मामलों में सटीक और वर्गीकृत आंकड़ों की स्वतंत्र समीक्षा जरूरी है, क्योंकि गलत डेटा नीतियों को प्रभावित करता है. समाधान पशुओं को नुकसान पहुंचाने में नहीं, बल्कि व्यापक नसबंदी, टीकाकरण, कचरा प्रबंधन और अस्पतालों में एंटी-रेबीज व एंटी-वेनम जैसी जीवनरक्षक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने में निहित है.

Written BySanjay MohapatraEdited By:Shashank Shekhar Mishra
Published: Jun 06, 2026, 10:46 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:46 AM IST
मूक पशुओं का पक्ष कौन सुनेगा? आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के रुख के बीच उठी वैज्ञानिक और मानवीय समाधान की मांग!
Image Credit: Stray Dog

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Sanjay Mohapatra

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संस्थापक, House of Stray Animals (HSA)

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