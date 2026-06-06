/मूक पशुओं का पक्ष कौन सुनेगा? आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के रुख के बीच उठी वैज्ञानिक और मानवीय समाधान की मांग!

Stray Dog Menace: कुछ आरोप सही हो सकते हैं और कुछ गलत भी. जब मूक एवं बेसहारा पशुओं पर आरोप लगाए जाते हैं, तब यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पशु स्वयं अपनी बात रखने या न्यायालय में अपने पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं होते.हां, कुत्तों के काटने की घटनाएं होती हैं और प्रत्येक घटना को गंभीरता से लिया जाना चाहिए. लेकिन प्रस्तुत किए जाने वाले आंकड़ों की सत्यता और उनकी व्याख्या पर भी विचार होना आवश्यक है. उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को एंटी-रेबीज टीके की कई खुराकें अलग-अलग दिनों में दी जाती हैं. यदि प्रत्येक खुराक को अलग-अलग मामले के रूप में दर्ज किया जाए, तो वास्तविक स्थिति का गलत आकलन हो सकता है. इसके अतिरिक्त, काटने के मामलों में केवल कुत्ते ही नहीं बल्कि बिल्ली, बंदर, चूहा तथा अन्य जानवर भी शामिल होते हैं. यदि इन सभी मामलों को अलग-अलग वर्गीकृत किए बिना केवल कुत्तों से जोड़ दिया जाए, तो इससे वास्तविक तस्वीर सामने नहीं आती.
हमारे देश में प्रतिवर्ष हजारों लोगों की मृत्यु सांप के काटने से भी होती है. इसलिए मानव सुरक्षा के लिए सभी प्रकार के पशुजनित जोखिमों का वैज्ञानिक अध्ययन और समान रूप से प्रभावी समाधान आवश्यक है. एक अन्य गंभीर समस्या यह है कि एंटी-रेबीज वैक्सीन, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन तथा एंटी-वेनम जैसी जीवनरक्षक दवाएं आज भी देश के अनेक अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं. इस दिशा में सरकारों और स्वास्थ्य संस्थानों को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है.
माननीय सर्वोच्च न्यायालय से विनम्र प्रार्थना है कि आवारा कुत्तों से संबंधित स्वतः संज्ञान (Suo Motu) मामलों में प्रस्तुत आंकड़ों एवं तथ्यों की स्वतंत्र और वैज्ञानिक समीक्षा कराई जाए. यदि किसी स्तर पर गलत, अधूरे या भ्रामक आँकड़े प्रस्तुत किए गए हों, तो उनकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए. एक गलत आंकड़ा केवल एक निर्णय को प्रभावित नहीं करता, बल्कि वह पूरे समाज, नीति-निर्माण और विकास की दिशा को प्रभावित कर सकता है। इसलिए किसी भी न्यायिक या प्रशासनिक निर्णय का आधार केवल सत्यापित, वैज्ञानिक और पारदर्शी डेटा होना चाहिए. समाधान पशुओं को नुकसान पहुंचाने में नहीं, बल्कि बड़े स्तर पर नसबंदी, टीकाकरण, कचरा प्रबंधन, जन-जागरूकता, जिम्मेदार पालतू पशु पालन तथा बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के माध्यम से खोजे जाने चाहिए. मानव और पशु दोनों की सुरक्षा संभव है, यदि हम तथ्यों, करुणा और सह-अस्तित्व के सिद्धांतों पर आगे बढ़ें.