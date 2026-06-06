/मूक पशुओं का पक्ष कौन सुनेगा? आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के रुख के बीच उठी वैज्ञानिक और मानवीय समाधान की मांग!

Stray Dog Menace: कुछ आरोप सही हो सकते हैं और कुछ गलत भी. जब मूक एवं बेसहारा पशुओं पर आरोप लगाए जाते हैं, तब यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पशु स्वयं अपनी बात रखने या न्यायालय में अपने पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं होते.हां, कुत्तों के काटने की घटनाएं होती हैं और प्रत्येक घटना को गंभीरता से लिया जाना चाहिए. लेकिन प्रस्तुत किए जाने वाले आंकड़ों की सत्यता और उनकी व्याख्या पर भी विचार होना आवश्यक है. उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को एंटी-रेबीज टीके की कई खुराकें अलग-अलग दिनों में दी जाती हैं. यदि प्रत्येक खुराक को अलग-अलग मामले के रूप में दर्ज किया जाए, तो वास्तविक स्थिति का गलत आकलन हो सकता है. इसके अतिरिक्त, काटने के मामलों में केवल कुत्ते ही नहीं बल्कि बिल्ली, बंदर, चूहा तथा अन्य जानवर भी शामिल होते हैं. यदि इन सभी मामलों को अलग-अलग वर्गीकृत किए बिना केवल कुत्तों से जोड़ दिया जाए, तो इससे वास्तविक तस्वीर सामने नहीं आती.