शहर दर शहर 'आतंक', टेक सिटी बेंगलुरु में कुत्ते ने महिला को 30 सेकेंड तक नोचा, चेहरे पर आए 50 टांके; बचाने वाले पर भी हमला

Stray dogs news: शहर शहर आवारा कुत्तों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. कर्नाटक के बेंगलुरू में स्ट्रीट डॉग्स के हमले का डरावना मामला सामने आया है, जहां घर के बाहर टहल रही महिला पर अचानक कुत्ते ने हमला कर दिया.
Stray dogs crisis: सड़क पर कुत्तों ने खुला 'आतंक' मचाते हुए एक महिला को नोच डाला और उसे बचाने आए शख्स पर भी हमला कर दिया. अब तो मानो सड़क पर मॉर्निंग वॉक करना भी अब सुरक्षित नहीं रहा. बेंगलुरू से सामने आई कुछ खौफनाक तस्वीरें इस बात का सबूत हैं. जहां सुबह टहलने निकली महिला पर अचानक कुत्ते ने जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले से महिला पूरी तरह अनजान थी. कुत्ते के हमला करते ही वो दूसरी तरफ जान बचाने के लिये भागी. लेकिन तब तक कुत्ते ने महिला की गर्दन, चेहरे, हाथ और पैर को बुरी तरह नोच डाला.
30 सेकेंड तक नोचा, 50 से ज्यादा टांके लगे; बचाने वाले पर भी हमला
कुत्ते का हमला इतना तेज था कि महिला जमीन पर गिर गई, और कुत्ता करीब 30 सेकेंड तक बुरी तरह महिला को नोंचता रहा. हालांकि इस दौरान एक शख्स ने महिला को बचाने की कोशिश भी की. जिसके चलते किसी तरह महिला की जान बच सकी. लेकिन कुत्ते ने महिला को बचाने आए शख्स पर भी हमला कर दिया. कुत्ते का हमला कितना खतरनाक था उसका अंदाजा इस बात से लग रहा है कि डॉक्टरों ने महिला के चेहरे पर 50 से ज्यादा टांके लगाए हैं.
पुलिस में मामला दर्ज
हालात ऐसे हैं कि सड़क पर डॉग को देखकर लोगों के मन में दहशत का माहौल बन रहा है. पीड़ित महिला ने कुत्ते के मालिक के खिलाफ केस दर्ज कराया है. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है.
देशभर से सामने आते हैं ऐसे मामले
तीन दिन पहले हल्द्वानी में एक आवारा कुत्ते ने 20 से अधिक लोगों पर हमला कर दहशत फैला दी थी. नैनीताल रोड से सटे वार्डों में कई लोग घायल हुए, जिनमें से एक को चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ी. चार दिन पहले यूपी के मुरादाबाद में आवारा कुत्तों ने हैवानियत की हदें पार कर दीं. मैनाठेर के रुस्तम सराय गांव में कुत्तों के झुंड ने 6 साल की बच्ची पर जानलेवा हमला बोल दिया. संभल, जयपुर, बेंगलुरू समेत देशभर में शायद ही कोई ऐसा शहर हो जहां से कुत्तों के काटने के मामले सामने न आते हों. सावधानी ही बचाव है.
