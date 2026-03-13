कौन हैं TMC नेता मलय घटक? ममता बनर्जी के कोपभाजन का बने शिकार, गंवाना पड़ा कानून मंत्रालय

कभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खासम खास रहे आसनसोल विधायक और कैबिनेट मंत्री मलय घटक सीएम ममता की नाराजगी का शिकार बन गए हैं. सोमवार (9 मार्च) हुए पश्चिम बंगाल बार काउंसिल चुनावों के दौरान अपने बर्ताव को लेकर उन्हें ममता बनर्जी के गुस्से का कोपभाजन बनना पड़ा. इसके अगले ही दिन मंगलवार को, ममता बनर्जी ने मलय घटक को राज्य के कानून मंत्री पद से हटा दिया. हालांकि उनके पास अभी भी श्रम विभाग का प्रभार बना हुआ है. TMC सूत्रों के अनुसार, यह 'अनुशासनात्मक कार्रवाई' बार काउंसिल चुनावों में मतदान से पहले बनर्जी को मिली एक शिकायत के बाद की गई.

मलय घटक के खिलाफ सीएम ममता से की गई शिकायत में कहा गया था कि आसनसोल उत्तर से विधायक घटक (70 वर्ष) चुनावों में उतरे वकीलों के 'विपक्षी गुट का परोक्ष रूप से समर्थन' कर रहे थे. विभागों में यह फेरबदल विधानसभा चुनावों से ठीक पहले और ममता बनर्जी के सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के कुछ सप्ताह के बाद हुआ है. ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर चुनाव आयोग (EC) द्वारा राज्य में मतदाता सूचियों के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) को चुनौती दी थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल चुनिंदा मतदाताओं के नाम हटाने के लिए किया जा रहा है और बंगाल को 'निशाना' बनाया जा रहा है.

कई मामलों में घटक के खिलाफ ममता के पास आई थी शिकायत

TMC के एक वरिष्ठ नेता और ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी ने 'द इंडियन एक्सप्रेस' से बातचीत में बताया, 'ममता बनर्जी कई दिनों से उनसे से नाराज थीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह राज्य सरकार से जुड़े कई ऐसे मामलों को ठीक से संभाल नहीं पाए हैं, जिनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है... पार्टी के कई ट्रेड यूनियन नेताओं ने भी मुख्यमंत्री से शिकायत की थी कि उन्होंने चाय बागानों के श्रमिकों से जुड़े मुद्दों को ठीक से नहीं संभाला. हालांकि, ममता बनर्जी चुनावों से ठीक पहले उन्हें उनके सभी विभागों से हटाने के लिए तैयार नहीं थीं. इसलिए, उन्होंने उन्हें श्रम विभाग के कैबिनेट मंत्री के पद पर बनाए रखा है.'

पहले भी पार्टी के भीतर के विवादों में फंसे हैं मलय घटक

यह पहली बार नहीं है जब मलय घटक पार्टी के भीतर किसी विवाद में फंसे हैं, इसके पहले साल 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान, उनका TMC की आसनसोल उम्मीदवार डोला सेन से झगड़ा हुआ था. मलय घटक पश्चिम बर्धमान जिले की उस सीट पर नजर गड़ाए हुए थे, जहां वे एक प्रभावशाली नेता हैं, लेकिन वे सेन से हार गए. BJP उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो के वह सीट जीतने के बाद, घटक पर अपने ही पार्टी सहयोगी के लिए ठीक से प्रचार न करने के आरोप लगे. हालांकि, बाद में घटक और सेन ने आपस में सुलह कर ली थी. 2022 में, जब सुप्रियो ने आसनसोल के सांसद पद से इस्तीफा दे दिया, तो उसके बाद हुए उपचुनाव में TMC की किस्मत पलटने का श्रेय घटक को दिया गया. उन्होंने अपनी संगठनात्मक सूझबूझ से यह कमाल किया, जिससे अभिनेता-राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा BJP की अग्निमित्रा पॉल को 3 लाख से ज्यादा वोटों से हरा पाए.

कौन हैं मलय घटक?

एक अनुभवी राजनेता और कुशल संगठनकर्ता के तौर पर मशहूर घटक का जन्म 1956 में पश्चिम बर्धमान के उखरा में वकीलों के एक परिवार में हुआ था. उन्होंने जलपाईगुड़ी के आनंदा चंद्र कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया और फिर 1982 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री हासिल की. ​​उनके पिता फणी भूषण घटक भी वकील थे, और उनके चार भाई भी इसी पेशे में थे. इनमें से तीन भाई राजनीति में भी सक्रिय थे. सियासत में आने से पहले, मलय घटक ने वकील के तौर पर आसनसोल कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की थी. उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस से की थी, लेकिन जब ममता बनर्जी ने 1998 में पार्टी से इस्तीफा देकर TMC बनाई, तो घटक भी उनके साथ कांग्रेस छोड़कर TMC में शामिल हो गए.

ममता के शुरुआती साथियों में से एक हैं मलय घटक

आसनसोल के एक वरिष्ठ TMC नेता ने बताया, 'मलय घटक, हरेराम सिंह, वी. शिवदासन दाशु और नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, ममता बनर्जी के उन शुरुआती साथियों में से हैं जिन्होंने आसनसोल और पश्चिम बर्धमान जिले में TMC का संगठन खड़ा किया. इनमें से घटक सबसे वरिष्ठ नेता हैं और वे आसनसोल शहर के हर इलाके को अपने घर की तरह जानते हैं.' पार्टी के शुरुआती दिनों में आसनसोल में TMC का कद बढ़ाने के बाद, घटक 2001 में जिले के हीरापुर से विधायक चुने गए, लेकिन 5 साल बाद हुए चुनाव में वे दोबारा नहीं जीत पाए. बंगाल में वामपंथी शासन के दौरान कई लोकसभा चुनाव लड़ने के बावजूद, घटक को जीत हासिल नहीं हुई.

पार्टी में साल 2011 के बाद बढ़ा कद

2011 के विधानसभा चुनावों में जब TMC पहली बार सत्ता में आई तो घटक ने आसनसोल उत्तर से जीत हासिल की और 2016 और 2021 में भी इस सीट को बरकरार रखा. नवंबर 2012 में उन्हें ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, जहां सबसे पहले उन्हें राज्य का कृषि मंत्री बनाया गया था. जुलाई 2014 में उनके विभाग को बदलकर कानून और श्रम विभाग कर दिया गया. 2021 में मंत्रिमंडल में हुए फेरबदल में जब TMC सरकार ने लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल की, तो घटक का विभाग फिर से बदल दिया गया और उन्हें कानून विभाग अपने पास रखते हुए लोक निर्माण विभाग (PWD) का मंत्री नियुक्त किया गया. एक साल बाद, उन्हें PWD से हटाकर श्रम विभाग का प्रभार सौंप दिया गया.

कोयला तस्करी के लगे थे आरोप, ED ने किया था तलब

2022 में, कोयला तस्करी के एक कथित मामले में अपनी संलिप्तता के आरोप में, घटक के आसनसोल और कोलकाता स्थित कई आवासों पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने छापे मारे. CBI अधिकारियों ने सुबह से ही आसनसोल और कोलकाता में उनके तीन आवासों पर छापेमारी की. इसके बाद, कोयला तस्करी के इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी उन्हें समन भेजा हालांकि, घटक ने इस कथित तस्करी मामले में अपनी किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है.