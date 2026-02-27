स्पीच दे रहे थे मंत्री, तभी हिलने लगा मंच; कोलकाता और आसपास के इलाकों में भूकंप के तेज झटके

Advertisement
Kolkata Earthquake: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और आसपास के इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. जिसके बाद लोग दफ्तर से बाहर भागने लगे. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.0 मापी गई है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Feb 27, 2026, 02:32 PM IST
Kolkata Earthquake: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और आसपास के इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. झटकों के बाद लोगों में घबराहट फैल गई और कई लोग एहतियात के तौर पर ऑफिस और बिल्डिंग से बाहर निकल आए. झटकों के कुछ ही सेकंड बाद ऑफिस समेत शहर के कई हिस्सों में लोगों के फर्नीचर हिलने लगे. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.0 मापी गई है. कई कमर्शियल हब में काम करने वाले कर्मचारियों ने भी झटके की तेजी को लेकर अनिश्चितता के बीच तुरंत अपने काम की जगहें खाली कर दीं और खुली जगहों पर इकट्ठा हो गए. जब ये भूकंप आया तो केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार एक सभा को संबोधित कर रहे थे.

 

मंच पर बोल रहे थे मंत्री
जब भूकंप आया तो केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार एक सभा को संबोधित कर रहे थे. इसका वीडियो भी सामने आया है. अधिकारियों ने अभी तक किसी नुकसान या किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं की है. भूकंप को लेकर एक्स पर एक यूजर्स ने लिखा कि जिंदगी में पहली बार भूकंप के झटके महसूस किए. एक अन्य ने लिखा कि कोलकाता में भयानक भूकंप महसूस किया गया. इसके अलावा एक अन्य ने लिखा कि कोलकाता में धरती डोली.

Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ.

Kolkata Earthquake

