स्पीच दे रहे थे मंत्री, तभी हिलने लगा मंच; कोलकाता और आसपास के इलाकों में भूकंप के तेज झटके

Kolkata Earthquake: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और आसपास के इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. जिसके बाद लोग दफ्तर से बाहर भागने लगे. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.0 मापी गई है.
Trending Photos
Kolkata Earthquake: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और आसपास के इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. झटकों के बाद लोगों में घबराहट फैल गई और कई लोग एहतियात के तौर पर ऑफिस और बिल्डिंग से बाहर निकल आए. झटकों के कुछ ही सेकंड बाद ऑफिस समेत शहर के कई हिस्सों में लोगों के फर्नीचर हिलने लगे. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.0 मापी गई है. कई कमर्शियल हब में काम करने वाले कर्मचारियों ने भी झटके की तेजी को लेकर अनिश्चितता के बीच तुरंत अपने काम की जगहें खाली कर दीं और खुली जगहों पर इकट्ठा हो गए. जब ये भूकंप आया तो केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार एक सभा को संबोधित कर रहे थे.
पश्चिम बंगाल ,कोलकाता में भूकंप में झटके, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.6
स्थानीय लोगो मे अफरा-तफरी का माहौल pic.twitter.com/UvomauBD6j
— Braj Shyam Maurya (@brijshyam8) November 21, 2025
West Bengal: An earthquake with a magnitude of the Richter Scale hit South BMD Seismic Centre, Agargaon, Dhaka in Bangladesh. Tremors felt in Kolkata, West Bengal.
Visuals from Kolkata city as people rush out of their residences. pic.twitter.com/62TVn7I0Z2
कोलकाता में धरती डोली। आया भूकंप pic.twitter.com/CPw2Qa5W3d
— राजू मिश्र / Raju Mishra (@RajuMishra63) February 27, 2026
मंच पर बोल रहे थे मंत्री
जब भूकंप आया तो केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार एक सभा को संबोधित कर रहे थे. इसका वीडियो भी सामने आया है. अधिकारियों ने अभी तक किसी नुकसान या किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं की है. भूकंप को लेकर एक्स पर एक यूजर्स ने लिखा कि जिंदगी में पहली बार भूकंप के झटके महसूस किए. एक अन्य ने लिखा कि कोलकाता में भयानक भूकंप महसूस किया गया. इसके अलावा एक अन्य ने लिखा कि कोलकाता में धरती डोली.
कोलकाता, पश्चिम बंगाल: कोलकाता में तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया।
केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार एक सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी कोलकाता में भूकंप आया। pic.twitter.com/9dd1hIhyoh
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.