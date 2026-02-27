स्पीच दे रहे थे मंत्री, तभी हिलने लगा मंच; कोलकाता और आसपास के इलाकों में भूकंप के तेज झटके

Kolkata Earthquake: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और आसपास के इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. झटकों के बाद लोगों में घबराहट फैल गई और कई लोग एहतियात के तौर पर ऑफिस और बिल्डिंग से बाहर निकल आए. झटकों के कुछ ही सेकंड बाद ऑफिस समेत शहर के कई हिस्सों में लोगों के फर्नीचर हिलने लगे. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.0 मापी गई है. कई कमर्शियल हब में काम करने वाले कर्मचारियों ने भी झटके की तेजी को लेकर अनिश्चितता के बीच तुरंत अपने काम की जगहें खाली कर दीं और खुली जगहों पर इकट्ठा हो गए. जब ये भूकंप आया तो केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार एक सभा को संबोधित कर रहे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

West Bengal: An earthquake with a magnitude of the Richter Scale hit South BMD Seismic Centre, Agargaon, Dhaka in Bangladesh. Tremors felt in Kolkata, West Bengal. Visuals from Kolkata city as people rush out of their residences. pic.twitter.com/62TVn7I0Z2 February 27, 2026

मंच पर बोल रहे थे मंत्री

जब भूकंप आया तो केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार एक सभा को संबोधित कर रहे थे. इसका वीडियो भी सामने आया है. अधिकारियों ने अभी तक किसी नुकसान या किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं की है. भूकंप को लेकर एक्स पर एक यूजर्स ने लिखा कि जिंदगी में पहली बार भूकंप के झटके महसूस किए. एक अन्य ने लिखा कि कोलकाता में भयानक भूकंप महसूस किया गया. इसके अलावा एक अन्य ने लिखा कि कोलकाता में धरती डोली.