राष्ट्रपति चुनावों के मद्देनजर विपक्ष की जोरदार तैयारी, ममता बनर्जी ने बुलाई बैठक

Presidential Election: राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार उतारने पर आम सहमति बनाने के लिए तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष एवं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बुधवार को बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक में तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS), बीजू जनता दल (BJD), आम आदमी पार्टी (AAP) और शिरोमणि अकाली दल (SAD) के नेताओं के शामिल होने की संभावना नहीं है.

बंगाल की सीएम ने बुलाई बैठक

#WATCH Opposition leaders' meeting called by TMC leader & West Bengal CM Mamata Banerjee ahead of Presidential poll, underway at Constitution Club of India in Delhi pic.twitter.com/BJjzUaIbig

— ANI (@ANI) June 15, 2022