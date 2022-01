जम्मू कश्मीर में भूकंप के जोरदार झटके, रिक्टर स्केल पर 5.1 रही तीव्रता

श्रीनगर: साल 2022 की शुरुआत कुछ खास अच्छी नहीं रही. 1 जनवरी की सुबह ही जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णों के दर्शन के लिए भगदड़ में 13 भक्तों की मौत की खबर आई तो शाम होते-होते शनिवार को जम्मू कश्मीर में 5.1 की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए. इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान-ताजिकिस्तान के बॉर्डर माना जा रहा है. इस भूकंप में जानमाल का कोई नुकसान रिपोर्ट नहीं किया गया है. जम्मू कश्मीर में यह झटके 6:45 पर महसूस किए गए.

An earthquake of magnitude 5.1 occurred 84-km South East of Fayzabad in Afghanistan: National Center for Seismology

— ANI (@ANI) January 1, 2022