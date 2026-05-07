'लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं, कोर्ट की निगरानी में हो CBI जांच', सुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या पर TMC ने बहाए 'आंसूं'

Suvendu Adhikari PA Murder Update: बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ के मर्डर की टीएमसी ने आलोचना की है. उसने बयान जारी कर इस मर्डर की कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की है. इसके साथ ही उसने कथित रूप से हिंसा में टीएमसी के तीन कार्यकर्ताओं की हत्या की भी आलोचना की है.
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Suvendu Adhikari PA Murder TMC Reaction: बंगाल में बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद तृणमूल कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है. पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर बयान जारी कर इस घटना की निंदा की है. उसने कहा कि मामले की कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए. पार्टी ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है.
टीएमसी ने एक्स पर जारी बयान में कहा, 'हम मध्यग्राम में आज रात चंद्रनाथ रथ की निर्मम हत्या की कड़ी निंदा करते हैं. साथ ही, पिछले तीन दिनों में भाजपा समर्थित उपद्रवियों द्वारा कथित तौर पर चुनावोत्तर हिंसा में तीन अन्य टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या की भी निंदा करते हैं, जबकि आदर्श आचार संहिता लागू है.'
पार्टी ने आगे कहा, 'हम इस मामले में अधिकतम संभव कार्रवाई की मांग करते हैं. जिसमें अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच भी शामिल है. ऐसा करने से दोषियों की पहचान की जा सके और उन्हें बिना किसी देरी के न्याय के कटघरे में लाया जा सके. लोकतंत्र में हिंसा और राजनीतिक हत्याओं का कोई स्थान नहीं है और दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए.'
We strongly condemn the brutal murder of Chandranath Rath in Madhyamgram tonight, along with the killing of three other TMC workers in incidents of post-poll violence allegedly carried out by BJP-backed miscreants over the last three days, despite the Model Code of Conduct being…
— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) May 6, 2026
वहीं सुवेंदु अधिकारी के भाई दिव्येंदु अधिकारी ने इस हत्याकांड में बड़ी साजिश का अंदेशा जताया है. उन्होंने कहा कि टारगेट करके चंद्रनाथ रथ की हत्या की गई है. उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है. बंगाल से बीजेपी सांसद राहुल सिन्हा ने इस हत्या को बर्बर बताया. उन्होंने मांग की कि जांच करके दोषियों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए.
अपने पीए की हत्या की खबर सुनते ही बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी उस हॉस्पिटल पहुंचे, 'जहां चंद्रनाथ रथ को इलाज के लिए लाया गया था. उधर चंद्रनाथ के हत्या मामले में पश्चिम बंगाल के DGP सिद्ध नाथ गुप्ता ने कहा, 'हमने इस मामले की जांच शुरू कर दी है. हमने अपराध में इस्तेमाल हुई 4-पहिया गाड़ी को ज़ब्त कर लिया है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि गाड़ी की नंबर प्लेट नकली है और उसके साथ छेड़छाड़ की गई है. हमें घटनास्थल से ज़िंदा कारतूस और चले हुए कारतूस मिले हैं. चश्मदीदों और सबूतों की जांच की जा रही है और आगे की जांच जारी है.'
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