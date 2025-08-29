कमर तक भरा पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ, डरा देगा ये नजारा

Jammu Kashmir News: जम्मू- कश्मीर में कुदरत का कहर देखा जा रहा है. बारिश की वजह से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है. जिसमें कुछ लोग पानी से होकर गुजर रहे हैं.
Viral Video: देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है. बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है. जम्मू-कश्मीर के हालात पूरी तरह से खराब हो चुके हैं. यहां पर बादल फटने के बाद चपेट में आने से कई लोगों की जान चली गई. जम्मू के कई शहरों में पानी ही पानी नजर आ रहा है. एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है. जिसमें कुछ छात्र बैग सिर पर उठाकर चल रहे हैं. जबकि उनके घुटनों तक पानी लगा है. पानी की चपेट में आने से राजकीय गांधी स्मारक (जीजीएम) विज्ञान महाविद्यालय एवं क्लस्टर विश्वविद्यालय परिसर पूरी तरह से जलमग्न हो गया है.
खतरनाक वीडियो आया सामने
सिर्फ विश्वविद्यालय परिसर ही नहीं बल्कि छात्रावास भी पूरी तरह से जलमग्न हो गया है. जलभराव की वजह से शैक्षणिक कार्य भी काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है. जीजीएम कॉलेज के वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि लोगों के कमर से ऊपर तक पानी लगा है और लोग बाल्टी में जूते लिए हुए परिसर से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो ने हर किसी को हैरत में डाल दिया है. जो भी ये वीडियो देख रहा है वो सोच में पड़ जा रहा है. लगातार हो रही बारिश और मौसम की वर्तमान स्थिति को देखते हुए जम्मू संभाग के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को शनिवार तक बंद रखने का आदेश दिया गया है.
जारी हुआ ऑरेंज अलर्ट
लगातार बदलते हुए मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने पुंछ, रियासी, राजौरी, किश्तवाड़ और उधमपुर जिलों बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. जबकि पुंछ, किश्तवाड़, जम्मू, रामबन और उधमपुर में शनिवार और रविवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.
जम्मू में कुदरत का कहर
जम्मू कश्मीर में लगातार कुदरत का कहर देखा जा रहा है. किश्तवाड़ में बादल फटा था जिसकी वजह से भारी तबाही मची हुई थी. हादसे के बाद जवानों ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया था. सूबे के सीएम उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से भी बात की थी. इस भयावह हादसे का गम लोग भूले नहीं थे कि डोडा में भी बादल फट गया था. जिससे हाहाकार मच गया था. इसके अलावा माता वैष्णो देवी मार्ग पर भी लैंडस्लाइड हुई थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई.
