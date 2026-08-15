/CJI के विरोध पर BCI का फरमान, फिर सुप्रीम कोर्ट की फटकार... क्या विरोध करने पर NALSAR छात्रों को वकील बनने से रोका जा सकता है?

NALSAR University of Law के 2026 बैच के छात्रों ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा से माफी की मांग की है. यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत से जुड़ा है. उन्हें NALSAR यूनिवर्सिटी की 2026 के दीक्षान्त समारोह मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था. हालांकि कुछ छात्रों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद BCI के चेयरमैन ने एक ऐसा आदेश जारी कर दिया, जो बाद में उन्हें वापस लेना पड़ा और अब छात्र माफी की मांग कर रहे हैं.
NALSAR के Student Bar Council का कहना है कि सिर्फ आदेश वापस लेना काफी नहीं है. उनका तर्क है कि आदेश में छात्रों और टीचर्स के बारे में जो आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं, वे वापस नहीं ली गईं. इसलिए छात्रों ने मांग की है कि मनन कुमार मिश्रा व्यक्तिगत रूप से माफी मांगें और उन टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से वापस लें. Student Bar Council ने कहा कि BCI चेयरमैन की कार्रवाई उनके पद की गरिमा और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं थी.
NALSAR के छात्रों के एक समूह ने यूनिवर्सिटी के आगामी दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में चीफ जस्टिस सूर्यकांत को बुलाने के प्रस्ताव का विरोध किया. दीक्षांत समारोह की तिथि अभी तक तय नहीं हुई है, लेकिन परंपरा के मुताबिक मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित किया जाता रहा है.
दरअसल CJI सूर्यकांत के जरिए 20 जुलाई को संसद तक मार्च के दौरान छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित पुलिस अत्याचारों से जुड़ी सुनवाई में की गई टिप्पणियों से छात्र नाराज थे. याचिकाकर्ताओं ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच से कथित पुलिस कार्रवाई के वीडियो फुटेज की जांच करने की मांग की थी. जिन्हें चीफ जस्टिस ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उनके पास वीडियो देखने का समय नहीं है. इसके बाद, छात्रों के एक ग्रुप ने यूनिवर्सिटी के कुलपति, रजिस्ट्रार और प्रोफेसरों को पत्र लिखकर NALSAR से चीफ जस्टिस को दीक्षांत समारोह में बुलाने पर पुनर्विचार करने का मांग की.
छात्रों की इस मांग पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने 13 अगस्त को सभी राज्य बार काउंसिलों के नाम एक निर्देश जारी किया है. जिसमें BCI ने कहा कि 2026 में NALSAR से ग्रेजुएट होने वाले किसी भी छात्र को अगले आदेश तक वकील के तौर पर एनरोल न करें. काउंसिल ने कहा कि वह चीफ जस्टिस सूर्यकांत के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने के खिलाफ चलाए गए अभियान से संबंधित आरोपों की जांच कर रही है और उसने एक रिपोर्ट भी मांगी है, जिसमें उन लोगों की पहचान की गई हो, जिन्होंने इस मुहिम की शुरुआत की.
BCI के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने इस अभियान को 'संवैधानिक पदाधिकारी को डराने-धमकाने की कोशिश' बताया था. पत्र में कहा गया था कि कानून के जिस छात्र के मन में सर्वोच्च न्यायिक पद के प्रति कोई आदर या सम्मान नहीं है, उससे एक जिम्मेदार वकील, शिक्षक या न्यायाधीश बनने की उम्मीद नहीं की जा सकती है और यह सुझाव दिया गया था कि ऐसा आचरण किसी व्यक्ति की कानूनी पेशे में एंट्री करने की उपयुक्तता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है. बीसीआई ने NALSAR में गुटबाजी और आंतरिक राजनीति के आरोप भी लगाए, जिसमें दावा किया गया कि कुछ अकादमिक कर्मचारियों ने कथित तौर पर छात्रों को गुमराह करने या उकसाने में भूमिका निभाई थी.
निर्देश जारी करने के कुछ ही घंटों के अंदर, BCI ने उसमें बदलाव किया. संशोधित पत्र में मिश्रा ने कहा कि काउंसिल ने पहले वाले पत्र पर गहन चर्चा और विचार-विमर्श किया था और सर्वसम्मति से NALSAR के छात्रों से संबंधित दिशा-निर्देशों में बदलाव करने का फैसला लिया था. BCI ने कहा कि यूनिवर्सिटी के 2026 में ग्रेजुएट होने वाले छात्रों में से 'बहुसंख्यक' छात्र निर्दोष थे और उन्होंने कथित अपमानजनक कृत्य में भाग लेने की इच्छा नहीं जताई थी. इसलिए इसने 2026 के सभी NALSAR ग्रेजुएट्स को अपनी पसंद की राज्य बार काउंसिल में एनरोल करने की इजाजत दी. BCI ने कहा कि वह आगे की कार्रवाई पर विचार करने से पहले NALSAR के कुलपति की जांच रिपोर्ट का इंतजार करेगा.
शुक्रवार को मिश्रा ने कहा कि काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग के बाद न्यायिक इंटर्नशिप से संबंधित आदेश को भी पूरी तरह से वापस ले लिया गया है और उस मुद्दे पर कोई जांच नहीं होगी. उन्होंने कहा कि BCI का मकसद यह यकीनी बनाना था कि न्यायिक इंटर्नशिप हासिल करने में किसी भी कानून के छात्र को किसी तरह की मुश्किल का सामना ना करना पड़े. मिश्रा ने कहा कि काउंसिल ने इस मामले पर चर्चा की और नतीजा निकाला कि ऐसे आदेश की कोई आवश्यकता नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि मकसद छात्रों को सजा देने की बजाय, उनके शैक्षणिक और व्यावसायिक हितों की रक्षा करना है. मिश्रा ने कहा कि कोई जांच नहीं होगी; किसी भी प्रकार की कोई जांच नहीं होगी और उन्होंने आगे कहा कि छात्रों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई हैं.
दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी BCI के दखल पर सख्त रुख अपनाया और कहा कि NALSAR के छात्रों को विरोध करने का हक है और यह मामला मूल रूप से चीफ जस्टिस और छात्रों के बीच संवाद का है. CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी मोहना भी शामिल थे, बीसीआई के परिपत्र को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
CJI ने कहा,'छात्रों को विरोध करने का हक है. उन्हें कौन रोक सकता है? यह मेरे और छात्रों के बीच संवाद है. BCI को इसमें दखल करने का क्या अधिकार है?' अदालत ने BCI को नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि बीसीआई या किसी भी राज्य बार काउंसिल के कहने पर NALSAR के छात्रों या संकाय के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए. BCI के वकील ने बेंच को सूचित किया कि परिपत्र पहले ही वापस ले लिया गया है. मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी.
कानून की बात करें तो सिर्फ विरोध करने, किसी ज्ञापन पर दस्तखत करने या किसी अभियान की हिमायत करने से कोई कानून का छात्र वकील बनने के लिए अयोग्य नहीं हो जाता. Advocates Act की धारा 24A में कुछ खास परिस्थितियों में ही नामांकन पर रोक का प्रावधान है, जैसे कुछ गंभीर अपराधों में मुजरिम साबित होना. NALSAR मामले में BCI कुछ छात्रों की भूमिका की जांच करना चाहता था, लेकिन उसका आदेश 2026 में पास होने वाले पूरे बैच के नामांकन पर रोक से जुड़ गया. यही विवाद का मुख्य कारण बना, क्योंकि सवाल उठा कि कुछ छात्रों के कथित आचरण की जांच के लिए उन छात्रों समेत पूरे बैच को क्यों रोका जाए, जिनका किसी विरोध या विवाद से कोई संबंध नहीं था.