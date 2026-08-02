'बहुत करियर बर्बाद हुआ, पेपर लीक अब और नहीं', 8 दिन से रांची की सड़कों पर छात्रों का प्रदर्शन; JMM सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

Ranchi Student Protest: रांची में झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) में बार-बार पेपर लीक और प्रशासनिक चूक तथा परीक्षाओं में देरी को लेकर छात्रों का गुस्सा भड़का है. छात्रों ने राज्य की जेएमएम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. छात्रों का प्रदर्शन रविवार (02 अगस्त) को 8वें दिन में प्रवेश कर गया.
दरअसल, कथित जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन शुरू किया. छात्रों ने आरोप लगाया कि सरकार परीक्षाओं में पारदर्शिता रखने और समय पर बिना किसी अनियमितता के एग्जाम का आयोजन कराने में सफल नहीं हो रही है. कुछ छात्रों का कहना है कि वह पिछले कई सालों से तैयारियों में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन चयन किसी का नहीं हो सका है.
झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) जैसे राज्य के प्रमुख भर्ती निकायों में जवाबदेही और संरचनात्मक सुधार की मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक व्यवस्थागत पारदर्शिता बहाल नहीं हो जाती, वे पीछे नहीं हटेंगे.
बता दें कि छात्रों का यह गुस्सा परीक्षा लीक, संदिग्ध प्रशासनिक निर्णयों और लॉजिस्टिक्स संबंधी गड़बड़ियों से जुड़े हाल में आए मामलों के बाद फूटा है. छात्रों का कहना है कि इन अनियमितताओं ने करियर की संभावनाओं को बुरी तरीके से प्रभावित किया है.
रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने ZEE NEWS की कवरेज को सराहा, कहा - ‘’ZEE NEWS छात्रों की आवाज उठा रहा, हम धन्यवाद करते हैं’’#ZeeWithStudents
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जेपीएससी 14 पीटी परीक्षा मामले में स्टूडेंट अपनी मांगो को लेकर कई दिन से अनिश्चितकालीन सत्याग्रह कर हैं. इनकी मांग है गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराई जाए. वहीं, रांची में धरनास्थल पर कई छात्रों ने कहा कि बार-बार परीक्षाओं को लेकर होने वाले विवादों ने उनके भविष्य को लेकर अनिश्चिता पैदा कर दी है.
कई छात्रों का तर्क है कि बार-बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले व्यवधान के कारण अन्य छात्रों का भरोसा सरकारी सिस्टम से उठ रहा है. इस प्रदर्शन में शामिल एक छात्र रेखा राणा ने कहा कि पहले केवल एक या दो,लेकिन अब कई परीक्षाओं में समस्याएं सामने आने लगी हैं. आगे कहा कि जेपीएसी या जेएसएसी सीजीएल सहित कई परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हो रहे हैं. इन घटनाओं ने छात्रों का भरोसा समाप्त कर दिया.
रांची में छात्रों ने खोला मोर्चा, 9 दिन से आंदोलन जारी, कब सुनेगी सरकार ?#ZeeWithStudents
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बता दें कि परीक्षाओं में अनियममिता और पेपर लीक के खिलाफ यूं, तो 8 दिन से छात्र रांची की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे. हालांकि, अब उन्होंने अनिश्चित कालीन धरना का ऐलान किया. छात्रों ने पेपर लीक होने से रोकने, भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं कि परीक्षाएं बिना किसी देरी या अनियमितता के आयोजित की जाए.
छात्रों से शुरू हुआ यह मुद्दा अब राजनीतिक मुद्दा बनते जा रहा है. झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी के नेता रघुबर दास ने भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की और भर्ती निकायों में नियुक्तियों के प्रबंधन पर भी सवाल खड़े कर दिए.
रांची में दिखा 'जंतर-मंतर' वाला मोमेंट, कई परीक्षाओं में पेपर लीक को लेकर छात्रों का जोरदार प्रदर्शन#ZeeWithStudents
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बीजेपी नेता ने कहा कि यह मुद्दा न केवल जेपीएससी की सीटों का है, बल्कि उनके साढ़े छः से सात सालों में कार्यकाल में किसी भी अभ्यर्थी को नौकरी नहीं मिली. भर्ती के संबंध में इस अवधि में केवल दस परीक्षाएं ही आयोजित कराई गईं, लेकिन एक भी निष्पक्ष नहीं थी. उनका दावा है कि कुछ मामले तो हाईकोर्ट तक पहुंच गए.
फिलहाल इस प्रदर्शन में छात्रों की केवल एक ही मांग है, जिसमें झारखंड की भर्ती प्रणाली में विश्वास बहाल करना शामिल है. छात्रों का कहना है कि सरकार की प्रतिक्रिया आने तक छात्र अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे. माना जा रहा है कि इस प्रदर्शन के बाद क्या झारखंड की परीक्षा व्यवस्था में छात्रों का भरोसा कायम हो पाएगा या नहीं, यह तो सरकार की आगामी नीतियों या उसकी प्रतिक्रिया के बाद तय हो पाए. फिलहाल छात्रों के मुद्दे पर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने चुप्पी साध रखी है.