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'बहुत करियर बर्बाद हुआ, पेपर लीक अब और नहीं', 8 दिन से रांची की सड़कों पर छात्रों का प्रदर्शन; JMM सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

झारखंड की राजधानी रांची की सड़कों पर छात्रों का सत्याग्रह पिछले कई दिनों से जारी है. तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की मांग है कि परीक्षाओं में बार-बार हो रही गड़बड़ी पर रोक लगे और समय पर सभी परीक्षाओं का आयोजन किया जाए.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 02, 2026, 09:58 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 10:06 AM IST
'बहुत करियर बर्बाद हुआ, पेपर लीक अब और नहीं', 8 दिन से रांची की सड़कों पर छात्रों का प्रदर्शन; JMM सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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