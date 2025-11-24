Advertisement
trendingNow13016842
Hindi Newsदेश

कश्मीर में पारा 0 से नीचे, जोजिला में -16 तक लुढ़का; दिल्ली में आने वाली है कड़ाके की ठंड

Kashmir Cold Wave: कश्मीर और लद्दाख में अचानक आई ठंड की लहर ने लोगों को झकझोर दिया है. मौसम विभाग के अनुसार, अधिकांश इलाकों में रात का तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया, जो इस मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रात है. कश्मीर घाटी में पुलवामा और शोपियां में क्रमशः माइनस 5.1 और माइनस 5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया. 

 

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 24, 2025, 07:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Kashmir Cold Wave: कश्मीर और लद्दाख में अचानक शुरू हुई ठंड की लहर ने लोगों की नींद उड़ा दी है. मौसम विभाग के अनुसार, अधिकांश इलाकों में रात का तापमान सब-ज़ीरो पर दर्ज किया गया, जो इस मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रात है. जोजिला रात में माइनस 16 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा. कश्मीर घाटी में पुलवामा और शोपियां का तापमान क्रमशः माइनस 5.1 और माइनस 5 डिग्री दर्ज किया गया. साउथ कश्मीर के पर्यटन स्थल अनंतनाग और पहलगाम में तापमान माइनस 4 डिग्री, पंपोर में माइनस 4.5 डिग्री, जबकि नॉर्थ कश्मीर के बारामूला में माइनस 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. गुलमर्ग के मशहूर स्की रिसॉर्ट में तापमान माइनस 1.9 डिग्री रहा, जो घाटी के अन्य हिस्सों की तुलना में अपेक्षाकृत गर्म था. श्रीनगर शहर में रात का न्यूनतम तापमान माइनस 3.2 डिग्री और श्रीनगर एयरपोर्ट पर माइनस 3.6 डिग्री रहा.

लद्दाख घाटी में भी रात बहुत ठंडी रही, हर जगह पारा ज़ीरो से नीचे रहा. द्रास में माइनस 10.3 डिग्री और न्योमा में माइनस 11.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. लेह शहर में सबसे कम टेम्परेचर माइनस 8.2 रिकॉर्ड किया गया, जबकि कारगिल थोड़ा ज़्यादा ठंडा माइनस 8.6 डिग्री रहा.

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Add Zee News as a Preferred Source

मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में ज़्यादातर मौसम सूखा रहने का अनुमान लगाया है. उन्होंने 2 दिसंबर से घाटी में पहाड़ियों से लेकर मैदानी इलाकों तक बर्फबारी का अनुमान लगाया है. बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से बड़े पैमाने पर पाला पड़ रहा है और सड़कें फिसलन भरी हो गई हैं, जिससे गाड़ी चलाने वालों को सलाह दी गई है कि वे बेवजह यात्रा कम करें, खासकर सुबह और देर शाम के समय. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मौसम सूखा रहने और रात में टेम्परेचर जीरो से नीचे रहने का अनुमान लगाया है. बर्फबारी के अनुमान के कारण 2 और 3 दिसंबर के आसपास टेम्परेचर में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन शीतलहर से कोई बड़ी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. इस साल ये हालात 40 दिन के सबसे कठोर सर्दियों के समय से पहले देखे जा रहे हैं, जिसे 'चिल्लई कलां' के नाम से जाना जाता है, जो 21 दिसंबर से शुरू होता है. इस बीच मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने के साथ दिल्ली और अन्य मैदानी इलाकों में भी कड़ाके की ठंड महसूस की जा सकती है. लोगों से कहा गया है कि वे विशेष रूप से सुबह और देर शाम बेवजह बाहर न निकलें और ठंड से बचाव के उपाय अपनाएं.

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Syed Khalid Hussain

TAGS

kashmir cold wave

Trending news

लैंडिंग से पहले आई खराबी; जहां पहले से खड़ा था विमान, उसी रनवे पर उतरा दूसरा प्लेन
IGI airport
लैंडिंग से पहले आई खराबी; जहां पहले से खड़ा था विमान, उसी रनवे पर उतरा दूसरा प्लेन
UBER कंपनी पर कैब ड्राइवरों ने लगाए गंभीर आरोप, पुलिस ने बरसाई लाठियां
UBER cab
UBER कंपनी पर कैब ड्राइवरों ने लगाए गंभीर आरोप, पुलिस ने बरसाई लाठियां
कश्मीर में पारा 0 से नीचे, दिल्ली में आने वाली है कड़ाके की ठंड
kashmir cold wave
कश्मीर में पारा 0 से नीचे, दिल्ली में आने वाली है कड़ाके की ठंड
आने वाला है बड़ा प्रलय? मौसम विभाग ने दी चेतावनी, तूफान में फंसेंगे ये राज्य
Weather
आने वाला है बड़ा प्रलय? मौसम विभाग ने दी चेतावनी, तूफान में फंसेंगे ये राज्य
70 साल की महिला को 44 बूथों में बना दिया वोटर! बंगाल में 'वोट चोरी' का खेल बेनकाब
West Bengal
70 साल की महिला को 44 बूथों में बना दिया वोटर! बंगाल में 'वोट चोरी' का खेल बेनकाब
पहले 2 करोड़ नौकरी का वादा पूरा करें PM मोदी... अयोध्या जाने से पहले कांग्रेस का तंज
Ayodhya Ram Mandir Flag Hosting
पहले 2 करोड़ नौकरी का वादा पूरा करें PM मोदी... अयोध्या जाने से पहले कांग्रेस का तंज
Tejas क्रैश के बाद भी जारी रहा दुबई एयर शो, अमेरिकी पायलट ने जताई नाराजगी
Wing Commander Namansh Syal
Tejas क्रैश के बाद भी जारी रहा दुबई एयर शो, अमेरिकी पायलट ने जताई नाराजगी
'ऐसा क्यों हो रहा है?' EC के दो फैसलों से मची बंगाल में खलबली, ममता ने लिखा खत
Mamata Banerjee
'ऐसा क्यों हो रहा है?' EC के दो फैसलों से मची बंगाल में खलबली, ममता ने लिखा खत
दिल्ली के प्रदूषण में 'हिडमा' का जहर! इंडिया गेट पर नकाब के पीछे नक्सल समर्थन
bengal elections
दिल्ली के प्रदूषण में 'हिडमा' का जहर! इंडिया गेट पर नकाब के पीछे नक्सल समर्थन
'अरुणाचल तो चीन का हिस्सा है', भारतीय महिला के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर बदतमीजी
China India relations
'अरुणाचल तो चीन का हिस्सा है', भारतीय महिला के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर बदतमीजी