नेताजी की तस्वीर शेयर कर क्यों घिर गए राहुल गांधी? बीजेपी नेता रेड लाइन खींचकर उठा रहे सवाल

Rahul Gandhi News: नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है. इस मौके पर देश भर में कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया. हालांकि नेता विपक्ष राहुल गांधी नेताजी की एक तस्वीर पोस्ट करके घिर गए हैं. उनकी इस तस्वीर पर सियासी बवाल मच गया है. तस्वीर पर रेड लाइन बनाकर भाजपा नेता ने माफी मांगने की मांग की है. उन्होंने क्या कुछ कहा और पूरा मामला क्या है आइए जानते हैं.

क्या है मामला

नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल से एक तस्वीर पोस्ट की जिसपर बवाल मचा हुआ है. राहुल गांधी ने लिखा कि महान क्रांतिकारी, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि. नेताजी का नेतृत्व, साहस, सामाजिक न्याय के लिए उनका संघर्ष, सहिष्णुता और समावेशिता के प्रति उनका योगदान आज भी हर भारतीय को प्रेरित करता है. भारत माता के अमर सपूत को मेरा सादर नमन, जय हिंद. इसके साथ नेताजी की एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त, 1945 को हुई थी लिखा गया था. जिस पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने सवाल खड़ा किया है.

मजूमदार ने राहुल को घेरा

केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने लिखा कि मैं इस दावे का पुरजोर विरोध करता हूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हुई थी, जैसा कि राहुल गांधी द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है! मैं यह भी मांग करता हूँ कि राहुल गांधी भारत के पहले प्रधानमंत्री नेताजी के प्रति अनादर दिखाने के लिए अगले 24 घंटों के भीतर माफ़ी मांगें. मैं नेताजी के सभी अनुयायियों से अपील करता हूं कि वे इस मांग को साझा करके अपनी आवाज़ उठाएं. @INCIndia शर्म आनी चाहिए.

I strongly protest with the claim that Netaji Subhash Chandra Bose died on 18th August 1945, as stated in social media posts by @RahulGandhi!

I also demands that Rahul Gandhi to apologize within the next 24 hours for showing disrespect to Netaji, who was the first Prime Minister… pic.twitter.com/6LB5RusJDx

— Dr. Sukanta Majumdar (@DrSukantaBJP) January 23, 2025