दुनिया ने देखी भारत की ताकत, MIRV तकनीक वाली अग्नि मिसाइल का टेस्ट कामयाब; जिनपिंग-मुनीर की बढ़ेगी बेचैनी

डीआरडीओ ने ओडिशा स्थित डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वीप से MIRV तकनीक से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है. इस परीक्षण ने दुश्मन देशों की नींद उड़ा दी है. इस मिसाइल का टेस्ट कई पेलोड्स के साथ किया गया. रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ को बधाई दी है.
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DRDO News: रक्षा के क्षेत्र में भारत हर दिन नए आयाम स्थापित कर रहा है. इस बीच भारत ने एक और सफलता अपने नाम की है. 8 मई 2026 को ओडिशा स्थित डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वीप से MIRV (मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री-एंट्री व्हीकल) प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है. इस परीक्षण के बाद पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ गई है. भारत ने इस परीक्षण से बता दिया कि वह रक्षा क्षेत्र में किसी भी स्थिति में अपने दुश्मनों से निपटने को तैयार है.
जानकारी के अनुसार, इस मिसाइल का टेस्ट कई पेलोड्स के साथ किया गया. इसके जरिए हिंद महासागर क्षेत्र के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद कई लक्ष्यों को निशाना बनाया गया, जिसमें पूरी सफलता मिली है. डीआरडीओ की ओर से इस बात की जानकारी दी गई.
DRDO ने बताया कि इस मिसाइल की पूरी उड़ान का ट्रैकिंग मल्टीपल ग्राउंड और शिप-बेस्ड स्टेशनों द्वारा किया गया है.
इसके अलावा टेलीमेट्री डेटा से पता चलता है कि मिसाइल ने सभी मिशन उद्देश्यों को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया.
परीक्षण के बाद भारत ने एक ही मिसाइल से एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने की क्षमता को दोहराने का काम किया है.
गौरतलब है कि इस मिसाइल को डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं ने देशभर के उद्योगों के सहयोग से विकसित किया है. परीक्षण के दौरान डीआरडीओ के वरिष्ठ वैज्ञानिकों और कई अधिकारियों ने इस परीक्षण को मौजूद रहकर देखा.
बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को इस सफलता के लिए बधाई दी है. उन्होंने कहा कि यह परीक्षण देश की सुरक्षा तैयारियों को नई मजबूती प्रदान करेगा और बढ़ती चुनौतियों के खिलाफ हमारी रक्षा क्षमता को और सशक्त बनाएगा.
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