दुनिया ने देखी भारत की ताकत, MIRV तकनीक वाली अग्नि मिसाइल का टेस्ट कामयाब; जिनपिंग-मुनीर की बढ़ेगी बेचैनी

DRDO News: रक्षा के क्षेत्र में भारत हर दिन नए आयाम स्थापित कर रहा है. इस बीच भारत ने एक और सफलता अपने नाम की है. 8 मई 2026 को ओडिशा स्थित डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वीप से MIRV (मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री-एंट्री व्हीकल) प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है. इस परीक्षण के बाद पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ गई है. भारत ने इस परीक्षण से बता दिया कि वह रक्षा क्षेत्र में किसी भी स्थिति में अपने दुश्मनों से निपटने को तैयार है.

जानकारी के अनुसार, इस मिसाइल का टेस्ट कई पेलोड्स के साथ किया गया. इसके जरिए हिंद महासागर क्षेत्र के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद कई लक्ष्यों को निशाना बनाया गया, जिसमें पूरी सफलता मिली है. डीआरडीओ की ओर से इस बात की जानकारी दी गई.

जानिए इस परीक्षण से जुड़ी अहम बातें

DRDO ने बताया कि इस मिसाइल की पूरी उड़ान का ट्रैकिंग मल्टीपल ग्राउंड और शिप-बेस्ड स्टेशनों द्वारा किया गया है. Add Zee News as a Preferred Source

इसके अलावा टेलीमेट्री डेटा से पता चलता है कि मिसाइल ने सभी मिशन उद्देश्यों को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया.

परीक्षण के बाद भारत ने एक ही मिसाइल से एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने की क्षमता को दोहराने का काम किया है.

गौरतलब है कि इस मिसाइल को डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं ने देशभर के उद्योगों के सहयोग से विकसित किया है. परीक्षण के दौरान डीआरडीओ के वरिष्ठ वैज्ञानिकों और कई अधिकारियों ने इस परीक्षण को मौजूद रहकर देखा.

रक्षा मंत्री ने दी बधाई

बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को इस सफलता के लिए बधाई दी है. उन्होंने कहा कि यह परीक्षण देश की सुरक्षा तैयारियों को नई मजबूती प्रदान करेगा और बढ़ती चुनौतियों के खिलाफ हमारी रक्षा क्षमता को और सशक्त बनाएगा.

यह भी पढ़े: कहीं आप साइलेंट कैरियर तो नहीं? थैलेसीमिया ट्रेट के छिपे खतरे से सावधान! इसे समझना है जरूरी