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सूडान से हैदराबाद आए यात्री में दिखे इबोला के लक्षण, भेजा गया आइसोलेशन सेंटर, जानें आगे क्या होगा?

Sudanese Citizen In Isolation After Ebola Symptoms: साउथ सूडान और युगांडा की यात्रा कर भारत पहुंचे एक सूडानी नागरिक को इबोला के संदिग्ध लक्षणों के चलते हैदराबाद के आइसोलेशन सेंटर में भर्ती कराया गया है.   

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Jun 04, 2026, 06:39 PM IST
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सूडान से हैदराबाद आए यात्री में दिखे इबोला के लक्षण, भेजा गया आइसोलेशन सेंटर, जानें आगे क्या होगा?

Ebola Outbreak: हैदराबाद में एक सूडानी नागरिक को इबोला के संदिग्ध लक्षणों के चलते आइसोलेशन सेंटर में भर्ती कराया गया है. मामले को लेकर अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार ( 4 जून 2026) को राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे एक सूडानी नागरिक को इबोला के संदिग्ध लक्षण दिखने के बाद आगे की जांच के लिए आइसोलेशन सेंटर में भेज दिया गया है. यात्री ने हाल ही में साउथ सूडान और युगांडा की यात्रा की थी. 

खबर अपडेट की जा रही है. 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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