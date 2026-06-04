सूडान से हैदराबाद आए यात्री में दिखे इबोला के लक्षण, भेजा गया आइसोलेशन सेंटर, जानें आगे क्या होगा?

Ebola Outbreak: हैदराबाद में एक सूडानी नागरिक को इबोला के संदिग्ध लक्षणों के चलते आइसोलेशन सेंटर में भर्ती कराया गया है. मामले को लेकर अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार ( 4 जून 2026) को राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे एक सूडानी नागरिक को इबोला के संदिग्ध लक्षण दिखने के बाद आगे की जांच के लिए आइसोलेशन सेंटर में भेज दिया गया है. यात्री ने हाल ही में साउथ सूडान और युगांडा की यात्रा की थी.

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