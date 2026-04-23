तेज लू से तप रहे भारत में आज एकाएक पलटी मारेगा मौसम! इन 7 राज्यों में होगी झमाझम बारिश, जानिए IMD का बड़ा अपडेट

IMD Weather Alert 23 April 2026: तेज लू से तप रहे भारत में आज मौसम एकाएक पलटी मारेगा! भारतीय मौसम विभाग ने आज 7 राज्यों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है. इन राज्यों में भारी से भारी बारिश की संभावना जताई गई है.
Trending Photos
IMD Weather Forecast 23 April 2026: देशभर में गर्मी का सितम तेज हो गया है. उत्तर भारत समेत देश के अधिकतर हिस्सों में इन दिनों तेज गर्मी पड़ रही है. भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि 4-5 दिनों तक देश में लू जैसे हालात रहेंगे, इसलिए लोगों को दोपहर में निकलने से परहेज करना चाहिए और अगर निकलना भी पड़े तो सिर पर कपड़ा जरूर रख लें. आइए, हम आपको बताते हैं कि आज 23 अप्रैल को दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में मौसम कैसा रहने वाला है.
भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, 23 अप्रैल को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और विदर्भ में तेज गर्मी पड़ने की संभावना है. पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी आज लू जैसी स्थितियां रह सकती हैं.
दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो आज का अधिकतम तापमान 42-44°C के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि कई जगहों पर न्यूनतम तापमान 30 डिग्री तक पहुंच जाएगा. IMD ने इन सभी राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान दिन में तेज गर्म हवाएं (लू) चलेंगी, जिसमें निकलना जोखिम भरा हो सकता है.
उत्तर भारत में आकाश मुख्यतः साफ रहेगा. जबकि मध्य और पूर्वी भारत में गर्म और उमस भरी स्थिति बनी रहेगी. दक्षिण भारत में भी उमस भरा गर्म मौसम बना रहेगा.
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 23 अप्रैल को उत्तर-पूर्व भारत में मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी, जिससे मौसम खुशनुमा हो जाएगा. अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. ओडिशा और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी छिटपुट बारिश और गरज-चमक संभव है. केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में आज हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है.
आज पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है. इसकी वजह से हिमाचल, उत्तराखंड आदि में हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है. इसके प्रभाव से उत्तर भारत के इलाकों को भी लू से कुछ राहत मिल सकती है. 23 अप्रैल के बाद पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ क्षेत्रों में मौसम में बदलाव आ सकता है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.