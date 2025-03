उठेगी ललकार जब आपके घरों पर चील-कौए मंडराएंगे... संसद में बैठे थे शाह, किस पर बरस पड़े सुंधाशु त्रिवेदी

Sudhanshu Trivedi in Rajya Sabha: राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने संसद में बोलते हुए एक बार विपक्ष को जमकर लताड़ा. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के बारे अपनी राए रखते हुए त्रिवेदी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने वो करके दिखाया है जो पहले की सरकार करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी. इस दौरान उन्होंने कहा कि आज जम्मू-कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं जीरो हैं लेकिन ये उन लोगों को नहीं दिखेगा जिनकी अक्ल पर पत्थर पड़े हुए हैं.

गृह मंत्रालय के बारे में बात करते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा,'मैं मानता हूं कि पिछली सरकारों ने आतंकवाद और अपराध की घटनाओं को कम करने के लिए काम किया होगा लेकिन मैं बता देने चाहता हूं कि जून 2004 से 2014 के बीच में 7214 थीं जो 2014 से 2024 के बीच में 2240 के बीच हैं, यानी 69 प्रतिशत की कमी आई. नागरिकों की मृत्यु में 81 फीसद की कमी आई है. सिक्योरिटी फोर्सेज की मृत्यु में 46 फीसद की कमी आई है. इसके अलावा पत्थरबाजी की घटनाएं 2010 में 2654 थीं और अब जीरों हैं.

