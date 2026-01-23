Advertisement
trendingNow13084219
Hindi Newsदेशबगुला भगत और रंगा सियार की कहानी पढ़ी है? VB–G RAM G में राम का नाम ले पाने पर BJP ने राहुल गांधी को घेरा

बगुला भगत और रंगा सियार की कहानी पढ़ी है? VB–G RAM G में राम का नाम ले पाने पर BJP ने राहुल गांधी को घेरा

Rahul Gandhi on G RAM G Video: राहुल गांधी ने एक आयोजन में 'वीबी जी राम जी' योजना का सही नाम लेना तो दूर कुछ ऐसे अंदाज में 'जी ग्राम जी...क्या?' बोला. इसके बाद बीजेपी के तमाम नेताओं ने उन्हें घेर लिया. बीजेपी नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी को भगवान राम का नाम लेने से ही दिक्कत है. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jan 23, 2026, 10:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बगुला भगत और रंगा सियार की कहानी पढ़ी है? VB–G RAM G में राम का नाम ले पाने पर BJP ने राहुल गांधी को घेरा

Tamil Nadu Assembly resolution against VB-G RAM G Act: तमिलनाडु विधानसभा ने केंद्र सरकार द्वारा एमजीएनआरईजीए का नाम बदलकर 'जी राम जी' करने के प्रस्तावित फैसले का विरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया. यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पेश किया था. इसके बाद बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने डीएमके की स्टालिन सरकार के साथ राहुल गांधी को भी लपेटे में लिया. राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने दावा किया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता ने एक कार्यक्रम में इसी योजना का जिक्र करते हुए भगवान 'राम' का नाम न लेने से परहेज किया.

तमिलनाडु-केरल सरकार से पूछा सवाल

अपनी बात बढ़ाते हुए बीजेपी नेता ने कहा, 'मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कोई बिल भारत की संसद ने सही तरीके से पास किया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर कोई आपत्ति नहीं जताई और ना ही उस पर रोक लगाई है, तो क्या किसी राज्य की विधानसभा के पास उसके खिलाफ बिल पास करने का संवैधानिक अधिकार है? मैं तमिलनाडु और केरल की सरकारों से पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी विधानसभा से कोई प्रस्ताव पास होता है, तो क्या किसी जिला पंचायत या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास ये कानून पास करने का अधिकार है कि वो केरल या तमिलनाडु के कानून को नहीं माने'.

Add Zee News as a Preferred Source

'अब संविधान खतरे में नहीं'

बीजेपी नेता ने ये भी कहा, 'मैं राहुल गांधी से आगे पूछना चाहूंगा कि क्या अब संविधान खतरे में नहीं है, जब पार्लियामेंट के एक एक्ट को उनके इंडिया गठबंधन की पार्टी डीएमके तमिलनाडु विधानसभा से खुलेआम चुनौती दे रही है. जबकि उनका यह कृत्य संविधान और उसकी भावना के खिलाफ है. डॉ. राजेंद्र प्रसाद से लेकर बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर तक सबने कहा है कि संसद से पास हुआ कानून पूरे देश पर लागू होता है. क्योंकि वो देश के सभी नागरिकों के लिए जरूरी होता है. क्या अब संविधान खतरे में नहीं है? उनके दोमुहे रवैये से ऐसा लगता है कि उनके लिए संविधान एक ऐसी चीज है जिसे वो महज जेब में रखते हैं और सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं.

बगुला भगत और रंगा सियार की कहानी

राहुल गांधी पर बरसते हुए उन्होंने ये भी कहा, 'राहुल गांधी के ज्ञान पर कौन टिप्पणी कर सकता है. राहुल गांधी केवल 'जी राम जी' का नाम लेने में अटक गए, ऐसा नहीं है. याद करिए वो विश्वेश्वरैया भी नहीं बोल पाए थे जो भारत के फर्स्ट इंजीनियर थे और अगर पूरा नाम लेना पड़ जाता तो पता नहीं क्या हो जाता'.

उन्होंने आगे कहा, 'कहावत है- 'मुंह में राम, बगल में छुरी' पर यहां तो मुंह में भी 'राम' नहीं आ पा रहा, जो खुद को शिव भक्त और कुर्ते के ऊपर जनेऊ दिखाता है, गोत्र समेत खुद को ब्राह्मण बताने वाला राम का नाम न ले पाया. देश की जनता ने बगुला भगत और रंगा सियार की कहानी जो पढ़ी होगी उसे वो समझ गई होगी'.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

G RAM G

Trending news

बगुला भगत-रंगा सियार की कहानी पढ़ी है? राम का नाम लेने पर BJP ने राहुल गांधी को घेरा
G RAM G
बगुला भगत-रंगा सियार की कहानी पढ़ी है? राम का नाम लेने पर BJP ने राहुल गांधी को घेरा
दिल्ली से शेख हसीना की मोहम्मद यूनुस को ललकार, ऑडियो मैसेज में जमकर निकाली भड़ास
Bangladesh PM Sheikh Hasina Rajasthan Visit
दिल्ली से शेख हसीना की मोहम्मद यूनुस को ललकार, ऑडियो मैसेज में जमकर निकाली भड़ास
कश्मीर की पहाड़ियों ने ओढ़ी बर्फ की चादर, खचाखच पर्यटकों से भरा श्रीनगर
Kashmir
कश्मीर की पहाड़ियों ने ओढ़ी बर्फ की चादर, खचाखच पर्यटकों से भरा श्रीनगर
... तो क्या बिहार से है ठाकरे परिवार का कनेक्शन? कम लोगों को ही पता होगी यह सच्चाई
BalaSaheb Thackeray
... तो क्या बिहार से है ठाकरे परिवार का कनेक्शन? कम लोगों को ही पता होगी यह सच्चाई
पंजाब में CM हेल्थ स्कीम लागू, हर परिवार को मिलेगा 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज
Punjab
पंजाब में CM हेल्थ स्कीम लागू, हर परिवार को मिलेगा 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज
पेट तो भर रहा, लेकिन खाने से गायब हो रहा पोषण; खाद्द सुरक्षा पर मंडराया खतरा
India News
पेट तो भर रहा, लेकिन खाने से गायब हो रहा पोषण; खाद्द सुरक्षा पर मंडराया खतरा
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में जैश का पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर, M4 कार्बाइन रायफल बरामद
Jammu Kashmir
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में जैश का पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर, M4 कार्बाइन रायफल बरामद
बिना शर्त माफी मांगो... वकील को SC की फटकार, जज पर की थी विवादित टिप्पणी
Supreme Court
बिना शर्त माफी मांगो... वकील को SC की फटकार, जज पर की थी विवादित टिप्पणी
50% अमेरिकी टैरिफ पर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार
Rahul Gandhi
50% अमेरिकी टैरिफ पर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार
सबरीमाला का 5Kg सोना कौन खा गया, क्या ये चुनावी मुद्दा बनेगा? PM मोदी ने LDF को घेरा
PM Modi
सबरीमाला का 5Kg सोना कौन खा गया, क्या ये चुनावी मुद्दा बनेगा? PM मोदी ने LDF को घेरा