Advertisement
trendingNow13076723
Hindi Newsदेशवो सहयोगियों तक को साथ नहीं रख पाए, संजय राउत के बयान पर BJP का तीखा पलटवार, गठबंधन पर ही उठाए सवाल

'वो सहयोगियों तक को साथ नहीं रख पाए', संजय राउत के बयान पर BJP का तीखा पलटवार, गठबंधन पर ही उठाए सवाल

UBT Sanjay Raut: सुधांशु त्रिवेदी ने बालासाहेब ठाकरे को हिंदुत्व और हिंदू हृदय सम्राट का प्रतीक बताया और कहा 'शिवसेना (UBT) अब ऐसे गठबंधन का हिस्सा है जिसमें मुस्लिम लीग शामिल है और जिसके सदस्य आतंकवादियों का महिमामंडन करते हैं.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Jan 16, 2026, 06:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'वो सहयोगियों तक को साथ नहीं रख पाए', संजय राउत के बयान पर BJP का तीखा पलटवार, गठबंधन पर ही उठाए सवाल

Sudhanshu Trivedi: शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत के बयान पर BJP सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार किया है. सुधांशु ने कहा कि जो लोग अपने गठबंधन सहयोगियों को साथ नहीं रख पाते और उनसे अलग हो जाते हैं, वो दूसरों पर क्या आरोप लगा रहे हैं?.  सुधांशु ने आगे कहा कि सच तो ये है कि 2024 के बाद से तथाकथित INDI गठबंधन टूटने के बाद से कोई राज्य या नगर निगम चुनाव नहीं हुए हैं लेकिन संजय राउत जो भी दावा कर रहे हैं, मेरा मानना ​​है कि शिवसेना (UBT), जो खुद को बालासाहेब ठाकरे का वारिस बताती है, उसे आत्ममंथन करना चाहिए.

सुधांशु त्रिवेदी ने बालासाहेब ठाकरे को हिंदुत्व और हिंदू हृदय सम्राट का प्रतीक बताया और कहा 'शिवसेना (UBT) अब ऐसे गठबंधन का हिस्सा है जिसमें मुस्लिम लीग शामिल है और जिसके सदस्य आतंकवादियों का महिमामंडन करते हैं. मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता इसका जरूर अच्छा जवाब देगी'.

क्या बोले संजय राउत?

Add Zee News as a Preferred Source

शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने शुक्रवार को बीएमसी चुनाव को लेकर आरोप लगाए. संजय राउत ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और ईवीएम में खराबी के साथ-साथ आचार संहिता के उल्लंघन का भी दावा किया था. संजय राउत ने ये भी दावा किया कि जहां शिवसेना और मनसे के ज्यादा वोटर्स हैं वहां पर उनके वोट कटे हैं. संजय ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जिन हजारों लोगों ने यूबीटी, मनसे और कांग्रेस को वोट दिया उनके नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

BJP Leader Sudhanshu Trivedi

Trending news

सट्टेबाजी पर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, 242 वेबसाइट्स बैन, 7800 से ज्यादा लिंक ब्लॉक
betting websites
सट्टेबाजी पर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, 242 वेबसाइट्स बैन, 7800 से ज्यादा लिंक ब्लॉक
महाराष्ट्र में कांग्रेस ने बचाई लाज, भगवा लहर के बीच इस नगरपालिका से राहुल हुए खुश
Maharashtra Nikay Chunav Result 2026
महाराष्ट्र में कांग्रेस ने बचाई लाज, भगवा लहर के बीच इस नगरपालिका से राहुल हुए खुश
पहले ग्रामीणों में पाई फतह अब जीते शहर, कैसे संभाजीनगर- मुंबई तक AIMIM ने गाड़े झंडे
Maharashtra Election
पहले ग्रामीणों में पाई फतह अब जीते शहर, कैसे संभाजीनगर- मुंबई तक AIMIM ने गाड़े झंडे
क्या होती है गैस लाइटिंग? महाराष्ट्र निकाय चुनाव नतीजों पर राहुल गांधी ने आरोप जड़ा
Maharashtra
क्या होती है गैस लाइटिंग? महाराष्ट्र निकाय चुनाव नतीजों पर राहुल गांधी ने आरोप जड़ा
'वो सहयोगियों तक को साथ नहीं रख पाए', संजय राउत के बयान पर BJP का तीखा पलटवार
BJP Leader Sudhanshu Trivedi
'वो सहयोगियों तक को साथ नहीं रख पाए', संजय राउत के बयान पर BJP का तीखा पलटवार
महाराष्ट्र में भाजपा का वो 'प्रयोग' अब सफल हुआ, आज खुश तो बहुत होंगे अमित शाह
BMC Chunav 2026
महाराष्ट्र में भाजपा का वो 'प्रयोग' अब सफल हुआ, आज खुश तो बहुत होंगे अमित शाह
जिस भाजपा नेता ने की थी MNS कार्यकर्ता की हत्या, उसने जेल से जीता चुनाव
Maharashtra
जिस भाजपा नेता ने की थी MNS कार्यकर्ता की हत्या, उसने जेल से जीता चुनाव
सिंगल डिजिट सीट पर अटकी राज ठाकरे की पार्टी, 22 शहरों में हुआ मनसे का सफाया
BMC Election 2026
सिंगल डिजिट सीट पर अटकी राज ठाकरे की पार्टी, 22 शहरों में हुआ मनसे का सफाया
BMC चुनाव में महायुति की बम-बम, जीत के बाद फडणवीस ने किया किस नेता को फोन?
BMC Election 2026
BMC चुनाव में महायुति की बम-बम, जीत के बाद फडणवीस ने किया किस नेता को फोन?
फडणवीस का गेम नहीं समझ पाए ठाकरे-पवार! महाराष्ट्र में कैसे चली भाजपा की आंधी?
BMC Chunav 2026
फडणवीस का गेम नहीं समझ पाए ठाकरे-पवार! महाराष्ट्र में कैसे चली भाजपा की आंधी?