'वो सहयोगियों तक को साथ नहीं रख पाए', संजय राउत के बयान पर BJP का तीखा पलटवार, गठबंधन पर ही उठाए सवाल

UBT Sanjay Raut: सुधांशु त्रिवेदी ने बालासाहेब ठाकरे को हिंदुत्व और हिंदू हृदय सम्राट का प्रतीक बताया और कहा 'शिवसेना (UBT) अब ऐसे गठबंधन का हिस्सा है जिसमें मुस्लिम लीग शामिल है और जिसके सदस्य आतंकवादियों का महिमामंडन करते हैं.
Trending Photos
Sudhanshu Trivedi: शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत के बयान पर BJP सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार किया है. सुधांशु ने कहा कि जो लोग अपने गठबंधन सहयोगियों को साथ नहीं रख पाते और उनसे अलग हो जाते हैं, वो दूसरों पर क्या आरोप लगा रहे हैं?. सुधांशु ने आगे कहा कि सच तो ये है कि 2024 के बाद से तथाकथित INDI गठबंधन टूटने के बाद से कोई राज्य या नगर निगम चुनाव नहीं हुए हैं लेकिन संजय राउत जो भी दावा कर रहे हैं, मेरा मानना है कि शिवसेना (UBT), जो खुद को बालासाहेब ठाकरे का वारिस बताती है, उसे आत्ममंथन करना चाहिए.
सुधांशु त्रिवेदी ने बालासाहेब ठाकरे को हिंदुत्व और हिंदू हृदय सम्राट का प्रतीक बताया और कहा 'शिवसेना (UBT) अब ऐसे गठबंधन का हिस्सा है जिसमें मुस्लिम लीग शामिल है और जिसके सदस्य आतंकवादियों का महिमामंडन करते हैं. मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता इसका जरूर अच्छा जवाब देगी'.
क्या बोले संजय राउत?
शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने शुक्रवार को बीएमसी चुनाव को लेकर आरोप लगाए. संजय राउत ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और ईवीएम में खराबी के साथ-साथ आचार संहिता के उल्लंघन का भी दावा किया था. संजय राउत ने ये भी दावा किया कि जहां शिवसेना और मनसे के ज्यादा वोटर्स हैं वहां पर उनके वोट कटे हैं. संजय ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जिन हजारों लोगों ने यूबीटी, मनसे और कांग्रेस को वोट दिया उनके नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं.
#WATCH | Delhi | On Shiv Sena (UBT) leader Sanjay Raut's statement, BJP MP Sudhanshu Trivedi says, "Those who fail to keep their alliance partners and end up separated from them, what are they accusing others of? The truth is, no state or municipal elections have occurred since… pic.twitter.com/rxDi3YjK6g
— ANI (@ANI) January 16, 2026
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.