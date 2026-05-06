चुनाव हार के सदमे के बीच टीएमसी नेताओं पर गिरेगी गाज, ED दिखा पाएगी तेजी

चुनावी हार का झटका झेल रही टीएमसी के नेताओं पर सत्ता परवर्तन के बाद ईडी की जांच के दायरे में तेजी आने की संभावना है.
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चुनावी हार का झटका झेल रही टीएमसी के नेताओं पर सत्ता परवर्तन के बाद ईडी की जांच के दायरे में तेजी आने की संभावना है. दरअसल कई घोटालों की जांच कर रही ईडी को राज्य सरकार की तरफ से बहुत सी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा था, वो दिक्कतें अब एजेंसी को नहीं होंगी. लिहाजा तृणमूल सरकार के दौर के घोटालों की जांच में तेजी आने की संभावना है.
तृणमूल सरकार में मंत्री रहे सुजीत बोस और रथिन घोष को इसी सिलसिले में बुधवार को कोलकाता में एजेंसी के दफ्तर में पूछताछ के लिए पहुंचना है. म्युनिसपालिटी भर्ती घोटाले की जांच ईडी कर रही है. उसी सिलसिले में इन नेताओं से पूछताछ की जानी है. कोर्ट ने इन नेताओं को जांच के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था. उसी के चलते इनकी पेशी है. इससे पहले भी पहले राउंड की पूछताछ इनसे हो चुकी है.
सुजीत बोस, ममता सरकार में फायर विभाग के मंत्री थे. इस बार बिधाननगर सीट से वो हार गए हैं. रथिन घोष के पास खाद्य मंत्रालय था. वो इस बार मध्यमग्राम सीट से चुनाव जीते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि इस जांच की आंच ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी तक पहुंच रही है. अभिषेक, डायमंड हार्बर सीट से टीएमसी सांसद हैं.
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