/सुखबीर बादल पर हमला करने वाले का पगड़ी पहना कर सम्मान! सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने आरोपी की पहचान जसपाल सिंह के तौर पर की है. घटना के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि हमले के आरोपी जसपाल सिंह को कुछ लोगों ने सम्मानित किया था.
पूर्व डिप्टी सीएम पर हमले का आरोपी जसपाल सिंह उसी गुरुद्वारे से जुड़ा निहंग है, जहां बादल पर हमला हुआ. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. इस हमले में सुखबीर सिंह बादल के बाएं हाथ में चोट आई थी और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया. हमला करने वाला आरोपी पिछले दो साल से नांदेड़ में रह रहा है. इस हमले के पीछे आरोपी का उद्देश्य क्या था इस बात की पूछताछ भी जारी है. लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर जारी वो वीडियो कौतुहौल का विषय बना है जिसमें इस बात का दावा किया जा रहा है कि हमलावर को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है.
Former Punjab Deputy Chief Minister and Shiromani Akali Dal leader Sukhbir Singh Badal was allegedly attacked by a servitor, identified as Jaspal Singh, at the Mata Sahib Gurdwara, Nanded, Maharashtra.
According to preliminary information, the attack took place as Badal… https://t.co/1gUQ3SkbOm pic.twitter.com/FbetyGiFQv
सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में कुछ लोग जसपाल सिंह को पगड़ी पहनाते नजर आ रहे हैं. वीडियो में आसपास मौजूद लोगों के सीटी बजाने की आवाज भी सुनाई दे रही है. वीडियो सामने आने के बाद इसको लेकर कई सवाल उठने लगे हैं. हालांकि, इस वीडियो की सत्यता और इसके संदर्भ की अभी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. वहीं इस वीडियो को लेकर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हमलावर की पगड़ी गिर गई थी जिसे फिर से पहनाया जा रहा है. फिलहाल अभी तक शिरोमणि अकाली दल की ओर से भी इस वीडियो को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नांदेड़ के गुरुद्वारे परिसर में पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले का गंभीरता से संज्ञान लिया है. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज सुखबीर सिंह बादल की पत्नी और सांसद हरसिमरत कौर बादल से फोन पर बात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली. उन्होंने सुखबीर सिंह बादल के जल्द और पूरी तरह से ठीक होने की कामना की.
हमले के बाद शिरोमणि अकाली दल की ओर से प्रेस वार्ता की जा रही है. माना जा रहा है कि इसमें हमले की पूरी घटना के साथ-साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की जा सकती है. पार्टी की ओर से मामले से जुड़े अन्य पहलुओं पर भी जानकारी दिए जाने की संभावना है.
हमले के दौरान सुखबीर सिंह बादल की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी संतोष हेगड़े ने हमलावर को रोकने की कोशिश की थी. इस दौरान वह घायल हो गए. घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है. जांच में सीसीटीवी फुटेज के साथ प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी अहम माने जा रहे हैं. पुलिस हमले की पूरी कड़ी जोड़ने के साथ आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना के पीछे उसकी मंशा क्या थी.