/2 साल पहले सुखबीर बादल गोल्डन टेंपल में गोली से बाल-बाल बचे थे, इस बार कृपाण से हुआ वार; निशाने पर क्यों?

महाराष्ट्र के नांदेड़ में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर गुरुवार को हमला किया गया. यह घटना तख्त श्री हजूर साहिब के पास हुई. शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, उन पर कृपाण से हमला किया गया, जिसमें उनके हाथ में चोट आई. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. पुलिस ने हमलावर को हिरासत में लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है.
इस घटना ने इसलिए भी चिंता बढ़ा दी है क्योंकि सुखबीर बादल पहले भी जानलेवा हमले का सामना कर चुके हैं. दिसंबर 2024 में अमृतसर स्थित हरमंदिर साहिब में उन पर गोली चलाई गई थी. उस हमले में वह बाल-बाल बच गए थे. दोनों घटनाओं में एक बात समान है, सुखबीर बादल धार्मिक स्थल पर मौजूद थे. यही वजह है कि ताजा हमले के बाद उनकी सुरक्षा के साथ-साथ धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं.
#WATCH | Punjab: Bullets fired at Golden Temple premises in Amritsar where SAD leaders, including party chief Sukhbir Singh Badal, are offering 'seva' under the religious punishments pronounced for them by Sri Akal Takht Sahib, on 2nd December.
Details awaited. pic.twitter.com/CFQaoiqLkx
— ANI (@ANI) December 4, 2024
4 दिसंबर 2024 को सुखबीर सिंह बादल अमृतसर के हरमंदिर साहिब के प्रवेश द्वार पर धार्मिक सजा के तहत सेवा कर रहे थे. पैर में फ्रैक्चर के कारण वह व्हीलचेयर पर बैठे थे. उन्होंने सेवादार की वर्दी पहन रखी थी और हाथ में भाला था. इसी दौरान नारायण सिंह चौड़ा नाम का व्यक्ति वहां पहुंचा. वह धीरे-धीरे सुखबीर बादल की तरफ बढ़ा और अचानक जेब से 9 एमएम की पिस्तौल निकाल ली. उसने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन तभी सादे कपड़ों में तैनात पंजाब पुलिस के एएसआई जसबीर सिंह ने उसे पकड़ लिया और उसका हाथ ऊपर की ओर कर दिया. छीना-झपटी के दौरान गोली चल गई. हालांकि निशाना चूक गया और गोली सुखबीर बादल को लगने के बजाय पीछे की दीवार में जा लगी. मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों और सेवादारों ने तुरंत हमलावर को पकड़ लिया और उसके कब्जे से पिस्तौल छीन ली. सुखबीर बादल इस हमले में सुरक्षित बच गए.
यह हमला उस समय हुआ था जब सुखबीर बादल श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से सुनाई गई ‘तनखाह’ के तहत सेवा कर रहे थे. अकाल तख्त ने 2007 से 2017 के बीच अकाली दल की सरकार के दौरान हुई धार्मिक गलतियों को लेकर सुखबीर बादल और पार्टी के कुछ अन्य नेताओं को धार्मिक दंड सुनाया था. इसके तहत उन्हें गुरुद्वारे में सेवादारी करने, बर्तन धोने, पहरेदारी करने और साफ-सफाई जैसी सेवाएं करने के निर्देश दिए गए थे. सुखबीर बादल इसी धार्मिक दायित्व को पूरा करने के लिए हरमंदिर साहिब पहुंचे थे, जब उन पर गोली चलाई गई.
गोली चलाने वाले व्यक्ति की पहचान नारायण सिंह चौड़ा के रूप में हुई थी. पुलिस के मुताबिक उसके कट्टरपंथी गतिविधियों से जुड़े होने और प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से संबंध होने के आरोप सामने आए थे. उसे मौके से ही पकड़ लिया गया था. जांच के दौरान सामने आया था कि जिस 9 एमएम पिस्तौल से हमला किया गया, वह पहले हथियारों की एक खेप के जरिए विदेश से पंजाब पहुंची थी. पुलिस ने उसके कब्जे से कारतूस भी बरामद किए थे.
Nanded, Maharashtra: SAD leader Sukhbir Singh Badal Sukhbir Singh Badal was attacked in Nanded. According to preliminary information, the man seen tying a turban in the video allegedly attacked Badal. Badal was admitted to a private hospital for treatment.
(Source: Police PRO) pic.twitter.com/wkXrfw4Px5
— IANS (@ians) August 13, 2026
करीब 2 साल बाद सुखबीर सिंह बादल एक बार फिर हमले का शिकार हुए हैं. 13 अगस्त 2026 को महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित तख्त श्री हजूर साहिब के पास उन पर हमला किया गया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हमलावर ने कृपाण से उन पर वार किया. सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी ने बीच में आकर हमले को रोकने की कोशिश की और इस दौरान वह भी घायल हुआ. हमले के बाद सुखबीर बादल को अस्पताल ले जाया गया. अकाली दल की ओर से उनकी हालत स्थिर बताई गई है. पुलिस ने हमलावर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. फिलहाल हमले के पीछे की वजह और हमलावर की पहचान से जुड़ी विस्तृत जानकारी जांच के बाद ही स्पष्ट होगी.
वहीं लगभग दो सालों में शिअद प्रमुख पर लगातार 2 जानलेवा हमले के बाद शिअद नेता ने चिंता जताई है. नांदेड़ के गुरुद्वारे में सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले पर शिरोमणि अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा ने कहा, 'यह बात बहुत चिंताजनक है कि कम समय में उन पर जानलेवा हमला दूसरी बार हुआ है। यह इंटेलिजेंस और सुरक्षा की बड़ी विफलता है... अगर अमृतसर में हुए हमले की उस समय ठीक से जांच हुई होती, तो शायद यह दूसरा हमला नहीं होता। लेकिन पंजाब सरकार ने उस मामले का राजनीतिकरण कर दिया। नतीजा यह हुआ कि अब उन पर एक और बड़ा हमला हुआ है... जब भी अकाली दल को गति मिलती है, ऐसे जानलेवा हमले होने लगते हैं.'
सुखबीर बादल पर दो साल के भीतर हुए इन दो हमलों ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. 2024 में हरमंदिर साहिब में गोली चलने के बाद पुलिसकर्मी की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया था. अब नांदेड़ में भी सुरक्षाकर्मियों की तत्काल कार्रवाई के कारण हमला गंभीर रूप लेने से रोका गया. हालांकि दोनों घटनाओं की परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन एक बात समान है, सुखबीर सिंह बादल सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर मौजूद थे और हमलावर उनके बेहद करीब पहुंचने में कामयाब रहे. अब जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुरक्षा घेरे के बावजूद हमलावर इतनी नजदीक तक कैसे पहुंचा और इस हमले की असली वजह क्या थी?