/कौन हैं इंस्पेक्टर संतोष, जिनकी बहादुरी ने बचाई सुखबीर बादल की जान; हरसिमरत कौर ने किया सलाम

Attack On Sukhbir Badal: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुरुद्वारे से बाहर निकलते हुए कृपाण से हमला हुआ. इस हमले में पुलिस इंस्पेक्टर संतोष वैजनाथ केंद्रे ने सुखबीर बादल की जान बचाई. वह VIP सिक्योरिटी के लिए तैनात महाराष्ट्र पुलिस सुरक्षा दल का हिस्सा थे.
सुखबीर सिंह बादल बुधवार ( 12 अगस्त 2026) को शाम लगभग 4 बजकर 45 मिनट पर नांदेड़ पहुंचे. उनकी सुरक्षा का नेतृत्व SSP रैंक के एक ऑफिसर कर रहे थे. उनके साथ पंजाब पुलिस के जवान थे. वहीं, महाराष्ट्र पुलिस ने PSI/PI लेवल के ऑफिसर्स और अन्य 11 कर्मचारियों समेत एक टीम तैनात की थी.
इस घटना के बाद शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की पत्नी और बठिंडा से सांसद हरसिमरत कौर ने उनकी जान बचान वाले इंस्पेक्टर संतोष केंद्रे से मुलाकात की. उन्होंने शुक्रवार ( 14 अगस्त 2026) को अस्पताल जाकर इंस्पेक्टर का हाल-चाल जाना और उनका आभार जताया. हरसिमरत कौर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'X' पर इंस्पेक्टर के साथ एक फोटो शेयर करते हुए लिखा,' नांदेड़ में हुए हमले के दौरान सुखबीर सिंह बादल जी की जान बचाने में बहादुरी दिखाने के लिए मैं महाराष्ट्र पुलिस की स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के इंस्पेक्टर संतोष वैजनाथ केंद्र को सलाम करता हूं.'
I salute Inspector Santosh Vaijnath Kendre of the Maharashtra Police’s Special Protection Unit for showing heroic courage in saving Sukhbir Singh Badal ji’s life during the attack in Nanded.
Santosh, you stood like a human shield between Sukhbir ji and the attacker, putting your… pic.twitter.com/LGSinoyJz8
— Harsimrat Kaur Badal (@HarsimratBadal_) August 14, 2026
हरसिमरत ने आगे लिखा,' संतोष, आप सुखबीर जी और हमलावर के बीच एक इंसानी ढाल बनकर खड़े रहे और उनकी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी. ऐसा करके आपने हमें याद दिलाया कि वर्दी पहनने का असली मतलब क्या है- खुद से ऊपर अपनी ड्यूटी को रखना और डर से ऊपर हिम्मत को रखना.' उन्होंने इंस्पेक्टर से कहा कि उनकी बहादुरी को कभी भुलाया नहीं जाएगा.
बता दें कि सुखबीर सिंह बादल पर हमला दोपहर तकरीबन 1 बजकर 45 मिनट से 1 बजकर 50 मिनट के बीच हुआ था. बताया जा रहा है कि हमलावर शॉल के नीचे कृपाण छिपाकर बादल की ओर बढ़ा. उसने जैसे ही हमला करना चाहा वैसे ही इंस्पेक्टर संतोष वैजनाथ केंद्रे ने उसे देख लिया. उन्होंने बादल पर बड़ा हमला होने से बचा लिया. हमलावर बादल के पेट में चाकू मारना चाहता था, लेकिन केंद्रे की सतर्कता ने उन्हें इस हमले से बचा लिया.
SAD अध्यक्ष पर हमला करने वाले की पहचान एक निहंग सिख जसपाल सिंह के रूप में हुई है. वह गुरुद्वारे में काम करता था. हमलावर को बाद में हिरासत में ले लिया गया है. घटना से कुछ ही समय पहले बादल श्रद्धालुओं से बातचीत करते हुए देखे गए थे. कई लोग उनके साथ सेल्फी ले रहे थे कि तभी परिसर से बाहर निकलते समय उन पर हमला किया गयाइसके बाद बादल को इलाज के लिए नांदेड़ के एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया. हरसिमरत कौर ने जब केंद्रे का आभार जताते हुए उनसे पूछा कि वह उनके लिए क्या कर सकती हैं, तो इसपर केंद्रे ने जवाब दिया कि उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है और उन्हें ऐसी परिस्थितियों में काम करने की ट्रेनिंग दी गई है.
केंद्रे ने कहा,' यह हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है. मेरे पास प्रतिक्रिया करने के लिए पल भर का समय था. मैंने अपना कर्तव्य निभाया.' बता दें कि केंद्रे साल 2001 में महाराष्ट्र पुलिस में कांस्टेबल के रूप में भर्ती हुए थे. बाद में उन्हें इंस्पेक्टर की रैंक में प्रमोट किया गया.
गुरुद्वारे में हुए हमले को लेकर पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा,' उनका मकसद पंजाब में हालात पर कब्जा करना और शांति भंग करना है, जिसे अकाली दल के अध्यक्ष के तौर पर मैं कभी नहीं होने दूंगा. दोनों बार उन्होंने मुझ पर सबसे पवित्र जगहों पर हमला किया. मैं कभी नहीं डरा और न ही अब डरता हूं. शिरोमणि अकाली दल पंजाब के भाईचारे और गौरव के लिए प्रतिबद्ध है. शिरोमणि अकाली दल कोई भी कुर्बानी दे सकता है, लेकिन पंजाब की तरक्की और सांप्रदायिक-धार्मिक सद्भाव हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.'