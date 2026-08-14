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कौन हैं इंस्पेक्टर संतोष, जिनकी बहादुरी ने बचाई सुखबीर बादल की जान; हरसिमरत कौर ने किया सलाम

Sukhbir Singh Badal Attack: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हमला होने से बचाने वाले पुलिस इंस्पेक्टर का उनकी पत्नी हरसिमरत कौर ने आभार जताया है. इंस्पेक्टर संतोष वैजनाथ केंद्रे की सतर्कता ने ही बादल को बड़े हमले से बचाया.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 14, 2026, 04:29 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 05:03 PM IST
कौन हैं इंस्पेक्टर संतोष, जिनकी बहादुरी ने बचाई सुखबीर बादल की जान; हरसिमरत कौर ने किया सलाम

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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