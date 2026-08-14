/कौन हैं इंस्पेक्टर संतोष, जिनकी बहादुरी ने बचाई सुखबीर बादल की जान; हरसिमरत कौर ने किया सलाम

SAD अध्यक्ष पर हमला करने वाले की पहचान एक निहंग सिख जसपाल सिंह के रूप में हुई है. वह गुरुद्वारे में काम करता था. हमलावर को बाद में हिरासत में ले लिया गया है. घटना से कुछ ही समय पहले बादल श्रद्धालुओं से बातचीत करते हुए देखे गए थे. कई लोग उनके साथ सेल्फी ले रहे थे कि तभी परिसर से बाहर निकलते समय उन पर हमला किया गयाइसके बाद बादल को इलाज के लिए नांदेड़ के एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया. हरसिमरत कौर ने जब केंद्रे का आभार जताते हुए उनसे पूछा कि वह उनके लिए क्या कर सकती हैं, तो इसपर केंद्रे ने जवाब दिया कि उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है और उन्हें ऐसी परिस्थितियों में काम करने की ट्रेनिंग दी गई है.