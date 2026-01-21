सुखना लेक को और कितना सुखाओगी... चंडीगढ़ की एतिहासिक झील पर CJI की तल्ख टिप्पणी

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बुधवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा,'सुखना झील को और कितना सुखाओगे?'सभी बिल्डर माफिया कुछ राजनीतिक समर्थन के साथ काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से सुखना झील पूरी तरह तबाह हो गई है. सुखना लेक चंडीगढ़ की एक मशहूर और मनमोहक झील है.
इससे पहली सुनवाई के दौरान CJI ने सुखना लेक को लेकर कहा ऐसा लग रहा है कि कुछ निजी डेवलपर्स और अन्य लोगों के इशारे पर एक दोस्ताना मुकाबला चल रहा. इसके अलावा बेंच ने यह भी सवाल दागा कि जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट महज '500 मीटर के फासले' पर है तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों लाया गया. साथ ही पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट अनजाने में धारा-226 के तहत मिलने वाली हाई कोर्ट की संवैधानिक ताकतों को छीन रहा है.
सुखना लेक चंडीगढ़ की एक मशहूर और मनमोहक झील है. यह न सिर्फ शहर की पहचान है, बल्कि प्रकृति, शांति और शहरी योजना का बेहतरीन मिसाल भी मानी जाती है. हालांकि फिलहाल की इसकी हालत कुछ बेहतर नहीं है. पिछले दिनों सुखना झील में तेल रिसाव के बाद कई मछलियां मृत पाई गईं, जिससे पर्यावरण जगत में चिंता का माहौल पैदा हो गया.
सुखना लेक चंडीगढ़ में शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में मौजूद है. यह ना सिर्फ चंडीगढ़ बल्कि पंजाब और हरियाणा तीनों के के लिए प्रमुख आकर्षण है. इसके इतिहास की बात करें तो इसे मशहूर फ्रांसिसी वास्तुकार ले कॉर्बूजिए की शहरी योजना का हिस्सा बताया जाता है. 1958 में इसका निर्माण हुआ था. एक जानकारी के मुताबिक इस झील को सुखना चो (Sukhna Choe) नाम के बरसाती नाले पर बांध बनाकर तैयार किया गया था.
