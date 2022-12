Swearing-in ceremony in Himachal: सुक्खू संभालेंगे हिमाचल की सत्ता, शपथ समारोह में शरीक होंगे सोनिया, राहुल और प्रियंका

Sukhwinder Singh Sukhu to be new Himachal CM: हिमाचल प्रदेश में आज मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगने के साथ ही पिछले एक महीने से चल रही चुनावी गतिविधियां भी समाप्त हो गई हैं. विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने दमदार जीत के साथ ही भारतीय जनता पार्टी से सत्ता की कुर्सी हथिया ली और प्रदेश का रिवाज भी कायम रहा. पिछले 42 सालों की चुनावी राजनीति में हिमाचल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ जब एक ही पार्टी ने लगातार दो बार जीत हासिल की हो. इस बार भी ऐसा ही हुआ 2017 में 44 सीट जीतकर सरकार बनाने वाली बीजेपी इस बार सत्ता से बाहर हो गई.

12 नवंबर को वोटिंग के बाद 8 दिसंबर को हिमाचल के विधानसभा चुनावों के नतीजों का ऐलान हुआ. नतीजों में कांग्रेस ने 40 सीटों पर जीत दर्ज की. वहीं, बीजेपी को सिर्फ 25 सीटों पर जीत मिल सकी. इसके अलावा तीन सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों जीत का परचम लहराया. जीत के साथ ही कांग्रेस के सामने एक नई चुनौती मुंह बाए खड़ी थी. सवाल था कि अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा? ये सवाल कांग्रेस के लिए इसलिए भी परेशान करने वाला था क्योंकि सीएम की कुर्सी के दावेदार कई थे और सब के सब दिग्गज.

सीएम चुनने की मुसीबत ऐसे हुई खत्म!

हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों में से 40 पर विजयी पताखा लहराने वाली कांग्रेस ने इस समस्या से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा. इनके साथ पार्टी के राज्य प्रभारी राजीव शुक्ला भी मौजूद थे. इन तीन नेताओं ने कई घंटे हिमाचल के नेताओं के साथ बातचीत की. कई बार बैठक बुलाई गई. चर्चा हुई.

हर नाम के चर्चा के साथ ही सड़क पर रेस में चल रहे बाकी नेताओं के समर्थकों की नारेबाजी की आवाज तेज हो जाती. दावेदारों में प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री समेत कई अन्य चेहरे शामिल थे. सीएम की कुर्सी के लिए लामबंदी जारी थी.

कल शपथ ग्रहण, शामिल होंगे दिग्गज

तमाम उठापटक के बाद कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक में सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल का अगला मुख्यमंत्री चुन लिया. सुक्खू के अलावा मुकेश अग्निहोत्री को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने का ऐलान किया गया. पिछली विधानसभा में अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष थे. नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को होगा. कांग्रेस के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री कल यानी 11 दिसम्बर को दोपहर 1:30 बजे रिज मैदान में शपथ ग्रहण करेंगे.

इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई अन्य नेता भी शरीक होंगे. शनिवार को विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं के एक समूह ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की और हिमाचल में सरकार बनाने का दावा पेश किया. इस समूह में सुक्खू, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, बघेल, हुड्डा, शुक्ला और अग्निहोत्री शामिल थे.

कौन हैं सुक्खू?

सुक्खू के पिता ड्राइवर थे. वो एक साधारण परिवार से आते हैं. जानकारी के मुताबिक एक समय में वो शिमला में दूध बेचा करते थे. अपनी राजनीति की शुरुआत उन्होंने कांग्रेस की स्टूडेंट यूनिट एनएसयूआई के साथ की. उन्होंने संगठन में कई जिम्मेदारियों को निभाया. साल 2013 में उन्हें हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया. वो इस पद पर 2019 तक रहे.

साल 2003 में वो पहली बार विधायक बने. इसके बाद 2007 में भी उन्हें जीत मिली. लेकिन 2012 के चुनाव में उनकी हार हुई. हालांकि, 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने लगातार दो बार जीत दर्ज की.

क्या थी 2017 के चुनावों की स्थिति

पिछले विधानसभा चुनाव (2017) में यहां भारतीय जनता पार्टी को 44 सीटों पर जीत मिली थी. वहीं कांग्रेस के खाते में सिर्फ 21 सीटें ही आ पाई थीं और उसे सत्ता गंवानी पड़ी थी. इनके अलावा माकपा को एक सीट पर और दो सीट पर निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिली थी.

