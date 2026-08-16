/वंदे मातरम् किसी पार्टी की पुश्तैनी संपत्ति नहीं... बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज का सोनिया गांधी को पत्र, कहा- देश से बिना शर्त माफी मांगो

बता दें कि यह विवाद तब शुरू हुआ, जब कांग्रेस के 15 अगस्त 2026 के कार्यक्रम का एक वीडियो सामने आया, जिसमें सोनिया गांधी वंदे मातरम् पूरा गाने पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे को इशारे करती और उनसे बात करती नजर आईं. भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि वह राष्ट्रगीत के शुरुआती छंदों के बाद इसे गाने से रोकने की कोशिश कर रही थीं. कांग्रेस ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि सोनिया गांधी केवल खर्गे के लिए कुर्सी लाने को कह रही थीं, जो कुछ देर से खड़े थे.