/वंदे मातरम् किसी पार्टी की पुश्तैनी संपत्ति नहीं... बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज का सोनिया गांधी को पत्र, कहा- देश से बिना शर्त माफी मांगो

Vande Mataram Row: भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस हेडक्वार्टर में वंदे मातरम् को पूरा गाने को लेकर विवाद खड़ा हुआ. अब इस विवाद में पश्चिम बंगाल के नैहाटी से भाजपा विधायक सुमित्रो चटर्जी ने भी दस्तक दे दी है. वह राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के रचियता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज हैं. उन्होंने शनिवार ( 15 अगस्त 2026) को पत्र लिखकर सोनिया गांधी से मांग की है कि वह पूरे बंगाल समेत देश से बिना शर्त माफी मांगें.
बता दें कि यह विवाद तब शुरू हुआ, जब कांग्रेस के 15 अगस्त 2026 के कार्यक्रम का एक वीडियो सामने आया, जिसमें सोनिया गांधी वंदे मातरम् पूरा गाने पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे को इशारे करती और उनसे बात करती नजर आईं. भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि वह राष्ट्रगीत के शुरुआती छंदों के बाद इसे गाने से रोकने की कोशिश कर रही थीं. कांग्रेस ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि सोनिया गांधी केवल खर्गे के लिए कुर्सी लाने को कह रही थीं, जो कुछ देर से खड़े थे.
सुमित्रो चटर्जी ने हिंदी में लिखे अपने पत्र में कहा कि इस घटना ने उन्हें गहरा दर्द, खालीपन और कष्ट दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी के शारीरिक हावभाव गीत को रोकने की बेचैनी और बार-बार कोशिश को दर्शाते हैं. उन्होंने कहा कि इस प्रतिक्रिया ने उन्हें न केवल एक नागरिक के रूप में बल्कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रत्यक्ष वंशज होने के नाते भी आहत किया है.
चटर्जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में वंदे मातरम् गीत के महत्व के बारे में बोलते हुए श्री अरबिंदो, खुदीराम बोस, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों की कई पीढ़ियां वंदे मातरम् के इर्द-गिर्द एकजुट हुई थीं.
Sumitro Chatterjee, BJP MLA, Naihati, and direct descendant of Bankim Chandra Chattopadhyay, has written to Sonia Gandhi expressing anguish over the Vande Mataram recitation at Congress HQ row. He has demanded an unconditional apology from her to the citizens of India,… pic.twitter.com/Ei3d6OGAKy
— ANI (@ANI) August 16, 2026
सुमित्रो चटर्जी ने लिखा,' वंदे मातरम् किसी राजनीतिक दल की पुश्तैनी संपत्ति नहीं है. यह राष्ट्र की सामूहिक स्मृति है, बंकिम चंद्र की शाश्वत विरासत है और लाखों शहीदों के रक्त और बलिदान से पवित्र किया गया एक राष्ट्रीय प्रतीक है.'
सुमित्रो चटर्जी ने अपने पत्र में 13 अगस्त 2026 को लोकसभा में गाए गए वंदे मातरम् के 6 छंदों के पूरे गीत का भी जिक्र किया. इस दौरान वहां सरकार और विपक्ष दोनों दल के नेता उपस्थित थे. उन्होंने पूछा कि कांग्रेस हेडक्वार्टर में उसी गीत को लेकर संकोच और असहजता क्यों होनी चाहिए. इसको लेकर उन्होंने सोनिया गांधी से बिना शर्त और सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की.