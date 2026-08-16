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वंदे मातरम् किसी पार्टी की पुश्तैनी संपत्ति नहीं... बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज का सोनिया गांधी को पत्र, कहा- देश से बिना शर्त माफी मांगो

Apology From Sonia Gandhi On Vande Mataram: कांग्रेस हेडक्वार्टर में बीते दिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम् गाने को लेकर विवाद खड़ा हुआ. अब इसको लेकर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज ने सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग की है.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 16, 2026, 08:33 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 08:33 PM IST
वंदे मातरम् किसी पार्टी की पुश्तैनी संपत्ति नहीं... बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज का सोनिया गांधी को पत्र, कहा- देश से बिना शर्त माफी मांगो

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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