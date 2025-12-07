Advertisement
'CM ममता रखें मेरे बच्चे का नाम...', सुनाली खातून ने क्यों जताई इच्छा? ये है बड़ी वजह

Sunali Khatun: भारत लौटने के बाद सुनाली खातून को इलाज के लिए रामपुरहाट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. जहां पर उन्होंने इच्छा जताई है कि उनके बच्चे का नाम CM ममता रखें. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 07, 2025, 02:28 PM IST
CM Mamata Banerjee: बांग्लादेश से भारत लौटी सुनाली खातून ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि मैं चाहती हूं कि CM ममता मेरे बच्चे का नाम रखें,  सुनाली खातून को बांग्लादेशी होने के शक की वजह से बांग्लादेश भेज दिया गया था. अब वापस आने के बाद वो पश्चिम बंगाल सरकार के इंतजामों से खुश हैं. बता दें कि खातून मालदा जिले में बॉर्डर के रास्ते देश लौटीं, अभी रामपुरहाट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में इलाज करा रही हैं.

रिपोर्टर्स से बात करते हुए खातून ने कहा, मैं चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे मेरे देश वापस आने में मदद की. उन्होंने मुझे नई ज़िंदगी दी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे बच्चे के पैदा होने के बाद उसका नाम वही रखें. हॉस्पिटल के डॉक्टर मेरा अच्छा इलाज कर रहे हैं.

बता दें कि इस साल जून में खातून को पड़ोसी देश की रहने वाली होने के शक में जबरदस्ती बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, उन्हें उनके आठ साल के बेटे के साथ देश वापस भेज दिया गया. देश लौटने के बाद, खातून को मेडिकल चेक-अप के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. शनिवार सुबह, उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और वे घर लौट आईं.

हालांकि, बाद में दिन में, उन्हें आगे के मेडिकल चेक-अप के लिए रामपुरहाट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ले जाया गया. हॉस्पिटल के सूत्रों के मुताबिक खातून का ब्लड काउंट कम है. रामपुरहाट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट और वाइस प्रिंसिपल, पलाश दास ने कहा, "खातून के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं. कोई परेशानी न हो, इस पर खास ध्यान दिया जा रहा है. हम चौबीसों घंटे उनकी सेहत पर नजर रख रहे हैं.

खातून को लेकर तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा MP समीरुल इस्लाम ने कहा यह लोगों की जीत है. यह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की कोशिशों की जीत है. हम हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे हैं और उनके परिवार को हर जरूरी मदद देते रहेंगे. हालांकि खातून और उनका बेटा घर लौट आए, लेकिन चार लोग अभी भी बांग्लादेश में फंसे हुए हैं. इनमें खातून के पति और स्वीटी बीबी नाम के एक और व्यक्ति का परिवार शामिल है. उन्हें कब वापस भेजा जाएगा, इस पर कोई साफ जवाब नहीं मिला है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट ने साफ आदेश दिया था कि खातून समेत जिन लोगों को वापस भेजा गया था, उन्हें वापस भेजा जाए. परिवार ने मांग की है कि उन्हें भी जल्द वापस भेजा जाए. (IANS)

