/NCP के दोनों गुटों के विलय पर सुनेत्रा-पार्थ का वीटो! क्या परिवारवाद फिर बन रही बाधा? कहीं इतिहास तो नहीं बन जाएगी पार्टी

देश के बाकी हिस्सों की तरह महाराष्ट्र में परिवारवाद एक संवेदनशील मुद्दा रहा है. वहां पर पवार परिवार शुरू से बहुत शक्तिशाली रहा है. परिवार के अंदर सत्ता संघर्ष शुरू हुआ तो शुरुआती लड़ाई शरद पवार और अजीत पवार यानी चाचा-भतीजे के बीच हुई. इस लड़ाई की वजह सुप्रिया सुले थे. अजित पवार इस बात से नाराज थे कि चाचा शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को राजनीति में आगे बढ़ा रहे थे, जिससे उन्हें अपने अस्तित्व को खतरा महसूस हो रहा था. अब यही लड़ाई तीसरी पीढ़ी यानी पार्थ पवार बनाम रोहित पवार में ट्रांसफर हो चुकी है.