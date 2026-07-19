/NCP के दोनों गुटों के विलय पर सुनेत्रा-पार्थ का वीटो! क्या परिवारवाद फिर बन रही बाधा? कहीं इतिहास तो नहीं बन जाएगी पार्टी

Parth Pawar vs. Rohit Pawar Conflict in Baramati: महाराष्ट्र की राजनीति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP के दोनों गुटों के संभावित विलय की चर्चाएं समय-समय पर होती रही हैं. इनमें एक धड़ा शरद पवार गुट (NCP-SP) और दूसरा अजीत पवार गुट (NCP) है. लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही दोनों पक्षों के कुछ नेताओं की ओर से 'घर वापसी' या 'एकजुटता' के संकेत आते रहे हैं. लेकिन अब इस संभावित विलय के रास्ते में बड़ा गतिरोध खड़ा हो गया है. इस बाधा को 'सुनेत्रा-पार्थ का वीटो' कहा जा रहा है.
असल में राकांपा अध्यक्ष सुनेत्रा पवार भविष्य में बारामती की विधानसभा सीट भी अपने पुत्र पार्थ पवार के लिए ही सुरक्षित करना चाहती हैं. जबकि इस सीट पर पवार के ही एक और तेजतर्रार पौत्र रोहित पवार अपनी दावेदारी ठोंकना चाहते हैं. ऐसे में यह बहस फिर तेज हो गई है कि क्या पवार परिवार की आंतरिक महत्वाकांक्षाएं इस राजनीतिक पुनर्मिलन की बेड़ियां बन गई हैं.
आइए आपको आसान शब्दों में समझाते हैं कि पवार परिवार की तीसरी पीढ़ी की जंग ने इस विलय पर कैसे ब्रेक लगा दिए हैं.
पवार फैमिली में चल रहे सत्ता संघर्ष की ताजा जड़ बारामती विधानसभा क्षेत्र बना है. यह क्षेत्र दशकों से पवार परिवार का गढ़ रहा है. अजीत पवार यहां से मौजूदा विधायक थे. उनके आकस्मिक देहांत के बाद पेंच तब फंसा जब अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ पवार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं सामने आईं.
खबरों के मुताबिक, राकांपा अध्यक्ष सुनेत्रा पवार अपने बेटे पार्थ पवार के राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने पर अड़ी हुई हैं. वे चाहती हैं कि भविष्य में बारामती की विधानसभा सीट हर हाल में पार्थ के लिए ही आरक्षित रहे. चूंकि पार्थ पवार 2019 का लोकसभा चुनाव मावल सीट से भारी अंतर से हार गए थे. इसलिए सुनेत्रा अब उनके राजनीतिक करियर को दोबारा स्थापित करने के लिए बारामती को सबसे सुरक्षित लॉन्च पैड मानकर चल रही हैं.
सुनेत्रा पवार की इस रणनीति के सामने सबसे बड़ी चुनौती शरद पवार के पोते (अजीत पवार के भतीजे) रोहित पवार बन रहे हैं. रोहित पवार मौजूद समय में कर्जत-जामखेड से विधायक हैं. वे शरद पवार गुट के सबसे आक्रामक और तेजतर्रार युवा नेताओं में गिने जाते हैं.
रोहित पवार की नजर भी बारामती की विरासत पर है. वे अक्सर खुद को शरद पवार की राजनीतिक विरासत के स्वाभाविक उत्तराधिकारी के रूप में पेश करते रहे हैं. ऐसे में अगर राकांपा के दोनों गुटों में विलय होता है, तो बारामती सीट पर पार्थ और रोहित के बीच सीधा टकराव होगा. सुनेत्रा पवार को आशंका है कि विलय की स्थिति में शरद पवार का झुकाव रोहित पवार की तरफ हो सकता है, जिससे पार्थ पवार हाशिए पर चले जाएंगे. यही कारण है कि सुनेत्रा और पार्थ इस विलय प्रस्ताव पर एक तरह से 'वीटो' लगा रहे हैं.
देश के बाकी हिस्सों की तरह महाराष्ट्र में परिवारवाद एक संवेदनशील मुद्दा रहा है. वहां पर पवार परिवार शुरू से बहुत शक्तिशाली रहा है. परिवार के अंदर सत्ता संघर्ष शुरू हुआ तो शुरुआती लड़ाई शरद पवार और अजीत पवार यानी चाचा-भतीजे के बीच हुई. इस लड़ाई की वजह सुप्रिया सुले थे. अजित पवार इस बात से नाराज थे कि चाचा शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को राजनीति में आगे बढ़ा रहे थे, जिससे उन्हें अपने अस्तित्व को खतरा महसूस हो रहा था. अब यही लड़ाई तीसरी पीढ़ी यानी पार्थ पवार बनाम रोहित पवार में ट्रांसफर हो चुकी है.
जब दोनों गुटों के कार्यकर्ता और जमीनी नेता यह महसूस कर रहे हैं कि अलग-अलग चुनाव लड़ने से मराठा वोटों का बिखराव हो रहा है और महायुति या महाविकास अघाड़ी में उनकी सौदेबाजी की ताकत कम हो रही है, तब भी नेतृत्व स्तर पर विलय की बात सिर्फ इसलिए नहीं बन पा रही है क्योंकि परिवार के बच्चों का राजनीतिक भविष्य दांव पर है. यह स्थिति स्पष्ट करती है कि विचारधारा या नीतिगत मतभेदों से ज्यादा, पारिवारिक सीटों का बंटवारा और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं विलय की राह में रोड़ा बनी हुई हैं.
परिवार में मची इस उथल-पुथल की वजह से NCP (अजीत पवार गुट) इस समय दोतरफा दबाव की स्थिति में है. एक तरफ उनके दल के कई विधायक और नेता अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करने के लिए शरद पवार के साथ दोबारा जुड़ना चाह रहे हैं. वहीं पार्टी मुखिया सुनेत्रा पवार और उनके पुत्र पार्थ इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटना चाहते. इससे उन्हें अपने अस्तित्व पर खतरा बनने की आशंका लग रही है.
खास बात ये है कि लोकसभा चुनाव में बारामती सीट पर सुनेत्रा पवार पहले ही सुप्रिया सुले के हाथों हार चुकी हैं. ऐसे में अगर वे बारामती विधानसभा सीट पर भी अपने बेटे पार्थ का दावा छोड़ देती हैं तो इससे उनके राजनीतिक प्रभाव का अंत भी हो सकता है.
लेकिन बात केवल इतनी नहीं है. अगर दोनों गुटों में विलय की बातचीत पूरी तरह ठप हो जाती है, तो इसके दूसरे परिणाम भी सामने आ सकते हैं. इसकी वजह से अगले चुनाव में एनसीपी के दोनों धड़े एक-दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, जिसका सीधा फायदा बीजेपी या कांग्रेस-शिवसेना (UBT) को मिल सकता है.
चूंकि सुनेत्रा के मुकाबले शरद पवार की अपील ज्यादा है. इसलिए कई नेता अपनी सीट बचाने के लिए शरद पवार गुट में शामिल हो सकते हैं. इससे एनसीपी (अजित पवार गुट) कमजोर हो सकता है. वहीं बारामती के मतदाताओं के सामने भी दुविधा रहेगी कि वे अजीत पवार के बेटे पार्थ या शरद पवार के पोते रोहित पवार में से किसको चुनें.
कुल मिलाकर NCP के दोनों गुटों का विलय आसान नहीं है. यह केवल दो राजनीतिक दलों का मिलन नहीं है, बल्कि एक बड़े राजनीतिक परिवार के भीतर के अंतर्विरोधों को सुलझाने की कवायद भी होगा. हालांकि सुनेत्रा और पार्थ पवार का वीटो इस कवायद पर भारी साबित हो रहा है. इसकी वजह से संगठन और कार्यकर्ताओं का हित कहीं पीछे छूटता दिख रहा है.