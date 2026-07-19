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NCP के दोनों गुटों के विलय पर सुनेत्रा-पार्थ का वीटो! क्या परिवारवाद फिर बन रही बाधा? कहीं इतिहास तो नहीं बन जाएगी पार्टी

Obstacles to NCP Merger: NCP के दोनों गुटों के विलय पर चर्चा हिचकोले खा रही है. इसकी वजह ये है कि राकांपा अध्यक्ष सुनेत्रा पवार भविष्य में बारामती की विधानसभा सीट भी पार्थ के लिए ही सुरक्षित करना चाहती हैं. जबकि इस सीट पर पवार के ही एक और तेजतर्रार पौत्र रोहित पवार अपनी दावेदारी ठोंकना चाहते हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 19, 2026, 04:42 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 04:42 AM IST
NCP के दोनों गुटों के विलय पर सुनेत्रा-पार्थ का वीटो! क्या परिवारवाद फिर बन रही बाधा? कहीं इतिहास तो नहीं बन जाएगी पार्टी

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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