Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /सुनेत्रा को गूंगी गुड़िया कहने पर बवाल, कांग्रेस पर भड़के एकनाथ शिंदे; शिवसेना ने दिलाई इंदिरा गांधी की याद

सुनेत्रा को 'गूंगी गुड़िया' कहने पर बवाल, कांग्रेस पर भड़के एकनाथ शिंदे; शिवसेना ने दिलाई इंदिरा गांधी की याद

महाराष्ट्र में एक बार फिर बवाल मचा है. इस बार वजह हैं उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार पर कांग्रेस का एक कमेंट. सवालों का जवाब न देने पर कांग्रेस ने उन्हें गूंगी गुड़िया कह दिया.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Aug 04, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 03:41 PM IST
सुनेत्रा को 'गूंगी गुड़िया' कहने पर बवाल, कांग्रेस पर भड़के एकनाथ शिंदे; शिवसेना ने दिलाई इंदिरा गांधी की याद

About the Author

Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
उत्तराखंड SIR जांच की आंच बड़े चेहरों तक, नेता प्रतिपक्ष को मिला नोटिस
2
3
4
5