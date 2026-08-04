सुनेत्रा को 'गूंगी गुड़िया' कहने पर बवाल, कांग्रेस पर भड़के एकनाथ शिंदे; शिवसेना ने दिलाई इंदिरा गांधी की याद

महाराष्ट्र की राजनीति में आज उस समय भूचाल आ गया जब कांग्रेस ने राज्य की उप मुख्यमंत्री को 'गूंगी गुड़िया' की उपाधि दे डाली. कांग्रेस के इस कमेंट पर सत्ता पक्ष आग-बबूला हो गया है. उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि कहा कि कांग्रेस की बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है. वहीं शिवसेना ने कहा कि लगता है कांग्रेस अपना ही इतिहास भूल गई है. तभी ऐसे बयान दे रही है. सुनेत्रा ने भी पलटवार में कहा कि वे इसका करारा जवाब देंगी. बवाल बढ़ने पर शाम को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकल ने डैमेज कंट्रोल के अंदाज में कहा कि इंदिरा जी ने बाद में अपने कामों से खुद को दुर्गा वाली पहचान भी बनाई. सुनेत्रा ताई के पास भी मौका है कि वे अपने कामों से खुद को साबित करें.
उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि कांग्रेस की मति भ्रष्ट हो गई है. सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री हैं. ये कांग्रेस को क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा है. 2024 में उन्होंने लाडली बहनों का ऐसे ही अपमान किया था. तब सारी लाडली बहनों ने उन्हें ठिकाने लगा दिया और सबक सिखा दिया. मैं यही कहूंगा कि यह सुनेत्रा पवार का अपमान नहीं है, महाराष्ट्र की सभी माता-बहनों का अपमान है और हमारी माता-बहनें कांग्रेस को सबक सिखाएंगी. उन्हें अपने बयान पर तुरंत माफी मांगनी चाहिए.
#WATCH मुंबई, महाराष्ट्र। उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को लेकर कांग्रेस की 'गूंगी गुड़िया' टिप्पणी पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, "उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मति भ्रष्ट हो गई है... सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप-मुख्यमंत्री हैं। ये कांग्रेस को क्या हुआ, समझ में… pic.twitter.com/4yijJE5coN
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वहीं शिवसेना विधायक दीपक केसरकर ने सुनेत्रा को 'गूंगी गुड़िया' कहे जाने पर कहा कि एक वक्त ऐसा था जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनीं, तब भी लोग उन्हें गूंगी गुड़िया कह रहे थे. लेकिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने समेत देशहित में कई बड़े फैसले लिए. इसकी वजह से बाद में लोग उनको दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं में गिनते थे. कांग्रेस अपना इतिहास भूल गई क्या? एक महिला को उसके नेता गूंगी गुड़िया बोल रहे हैं, उनको ऐसे नहीं कहना चाहिए.
मुंबई, महाराष्ट्र: शिवसेना विधायक दीपक केसरकर ने कांग्रेस द्वारा महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को 'गूंगी गुड़िया' कहे जाने पर कहा, "एक वक्त ऐसा था जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनीं, तब भी लोग उन्हें गुंगी गुड़िया कह रहे थे। लेकिन उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जो… pic.twitter.com/h0t4rojhIz
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दरअसल, बीड में उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार से कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में सवाल पूछा गया. इस पर धनंजय मुंडे ने पत्रकार को रोक दिया और उन्हें चुप रहने को कहा. इसके बाद सुनेत्रा पवार ने भी कोई जवाब नहीं दिया. सुनेत्रा पवार बीड के दो दिवसीय दौरे पर थीं. सुनेत्रा के कुछ न बोलने पर महाराष्ट्र कांग्रेस ने आलोचना करते हुए उन्हें 'मूक गुड़िया' कहते हुए सवाल किया कि 'सुनेत्रा पवार, कब तक तुम मूक गुड़िया बनी रहोगी?'
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एनसीपी नेताओं ने कांग्रेस की टिप्पणी को महिलाओं का अपमान करार दिया. पार्टी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास महिलाओं का सम्मान करने का नहीं रहा है. उन्होंने याद दिलाया कि कभी इंदिरा गांधी को भी राजनीतिक विरोधियों ने "गूंगी गुड़िया" कहा था, लेकिन बाद में वही देश की सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्रियों में शामिल हुईं.
इंदिरा गांधींनाही एका काळात 'गुंगी गुडिया' म्हटले गेले होते. मात्र त्यांनी आपल्या कर्तृत्वातून 'दुर्गा' अशी ओळख निर्माण केली.
सुनेत्राताईंनीही आपल्या कर्तृत्वाने दुर्गा बनून दाखवावे.
मा.श्री. हर्षवर्धन सपकाळ
अध्यक्ष - महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी@INCHarshsapkal pic.twitter.com/xaIEuefUdQ
— Maharashtra Congress (@INCMaharashtra) August 4, 2026
गूंगी गुड़िया भारतीय राजनीति का एक चर्चित राजनीतिक मुहावरा रहा है. इंदिरा गांधी के शुरुआती राजनीतिक दौर में भी विरोधियों ने उनके लिए इसी शब्द का इस्तेमाल किया था. बाद में इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक नेतृत्व से इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया था.