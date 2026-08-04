सुनेत्रा को 'गूंगी गुड़िया' कहने पर बवाल, कांग्रेस पर भड़के एकनाथ शिंदे; शिवसेना ने दिलाई इंदिरा गांधी की याद

महाराष्ट्र की राजनीति में आज उस समय भूचाल आ गया जब कांग्रेस ने राज्य की उप मुख्यमंत्री को 'गूंगी गुड़िया' की उपाधि दे डाली. कांग्रेस के इस कमेंट पर सत्ता पक्ष आग-बबूला हो गया है. उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि कहा कि कांग्रेस की बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है. वहीं शिवसेना ने कहा कि लगता है कांग्रेस अपना ही इतिहास भूल गई है. तभी ऐसे बयान दे रही है. सुनेत्रा ने भी पलटवार में कहा कि वे इसका करारा जवाब देंगी. बवाल बढ़ने पर शाम को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकल ने डैमेज कंट्रोल के अंदाज में कहा कि इंदिरा जी ने बाद में अपने कामों से खुद को दुर्गा वाली पहचान भी बनाई. सुनेत्रा ताई के पास भी मौका है कि वे अपने कामों से खुद को साबित करें.