सुनेत्रा पवार होंगी महाराष्ट्र की पहली महिला उप-मुख्यमंत्री, पार्टी सूत्रों के हवाले से दावा

Sunetra Pawar news: अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बन सकती हैं. पार्टी के नेता छगन भुजबल ने शुक्रवार को बताया, 'पार्टी के विधायक दल की बैठक कल होगी. शनिवार की शाम पांच बजे होने वाले एक औपचारिक समारोह में सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी.
Maharashtra dy CM: महाराष्ट्र में एनसीपी के दिवंगत नेता और राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री हो सकती हैं. शनिवार दोपहर दो बजे एनसीपी विधायक दल की बैठक विधानसभा में होगी. इसी बैठक में सुनेत्रा पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा. सूत्रों के मुताबिक विधायक दल की बैठक के बाद इसका ऐलान हो सकता है. सुनेत्रा पवार शनिवार शाम 5 बजे शपथ ले सकती हैं. जानकारी के मुताबिक शनिवार को विधान भवन में 2 बजे एनसीपी विधायक दल की बैठक होगी. उस बैठक में सुनेत्रा पवार को नेता चुना जाएगा.
शनिवार शाम 5 बजे शपथ ग्रहण
शुक्रवार को एनसीपी के दोनों धड़ों में दिनभर बैठकों का दौर चला. जिसके बाद मुंबई से छनकर आई खबरों के मुताबिक सुनेत्रा पवार कल शाम पांच बजे राज्य की पहली महिला सीएम के तौर पर शपथ लेंगी. माना जा रहा है कि जो विभाग अजित पवार के पास थे वो सभी विभाग एनसीपी सुनेत्रा पवार को देने की मांग कर रही है. आपको बताते चलें कि अजित पवार के पास वित्त, आबकारी और खेल विभाग के साथ-साथ उप मुख्यमंत्री का पद भी था. लेकिन बीजेपी सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि वित्त मंत्रालय अब सीएम फडणवीस के पास रह सकता है.
दिनभर चला बैठकों का दौर
एनसीपी के नेता डिप्टी सीएम और विभागों की मांग को लेकर मुंबई में शुक्रवार सुबह फडणवीस से मिलने उनके घर वर्षा बंगले पहुंचे थे. इन नेताओं में प्रफुल्ल पटेल, प्रदेश एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे और छगन भुजबल शामिल थे. मुंबई में सीएम आवास पर हुई बैठक करीब आधे घंटे तक चली. जानकारी ये भी आई कि सुनेत्रा ने अजित पवार के राजनीतिक सलाहकार से कुछ मशविरा करने के लिए उन्हें बारामती बुलाया है. नरेश, अजित पवार के चुनावी रणनीतिकार थे. उनकी संस्था 'डिजाइनबॉक्स' एनसीपी के लिए काम करती है. नरेश जैसे ही मुंबई रवाना हुए, वैसे ही खबर आई सुनेत्रा डिप्टी सीएम बनने के लिए राजी हो गई हैं.
मर्जर की खबरों का क्या होगा?
एनसीपी सूत्रों के हवाले से ये दावा भी किया जा रहा है कि अजित पवार एनसीपी के दोनों गुट के जिस कथित मर्जर पर बातचीत कर रहे थे, उस पर आखिरी फैसला वर्तमान परिस्थितियों में परिवार के वरिष्ठ सदस्य और एनसीपी (शरदचंद पवार) के नेता शरद पवार लेंगे. एनसीपी शरद पवार गुट के नेता एकनाथ खड़से से ANI से बात करते हुए कहा था कि एनसीपी के दोनों गुट एक साथ आएंगे.
