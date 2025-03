सुनीता की वापसी की बाट जोह रहा गुजरात का ये गांव.. नहीं रुक रहा जश्न, बेहद खास है कनेक्शन

Sunita Williams: भारतीय मूल की नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स करीब नौ महीने अंतरिक्ष में बिताने के बाद अब पृथ्वी पर वापस लौट रही हैं. उनके इस ऐतिहासिक मिशन को लेकर दुनियाभर में खुशी है, वहीं उनके पैतृक गांव गुजरात के झूलासन में भी उत्साह का माहौल है. गांववासियों ने उनकी सुरक्षित वापसी के लिए विशेष पूजा-अर्चना की. मंदिर में अखंड ज्योत जलाई. अब झूलासन गांव के लोग इस ऐतिहासिक पल को दिवाली और होली की तरह मनाने की तैयारी कर रहे हैं. भव्य जुलूस, भजन-कीर्तन के जरिए उनके स्वागत के लिए गांवावासी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

#WATCH | Mehsana, Gujarat: A resident of the village says, "(NASA astronaut) Sunita Williams has come here twice. We all want her to return safely to Earth (from the International Space Station). We are also planning to celebrate...everyone here is excited and praying that she… https://t.co/pi9ztZj81M pic.twitter.com/82R20rjRS0

— ANI (@ANI) March 18, 2025