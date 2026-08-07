असम से गुजरात तक बाढ़ की तबाही के बीच मानसून का 'सुपर अलर्ट', जानिए इस वीकेंड पर कैसा रहेगा आपके शहर का हाल?

IMD Rainfall Update 7–9 August: मानसून इस वक्त पूरे देश पर जमकर मेहरबान हो रखा है. जगह-जगह फुहार से लेकर मूसलाधार बारिश हो रही है. गुजरात और असम में बाढ़ से तबाही आ रखी है तो हिमाचल-उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन से कई रास्ते बंद पड़े हैं. अब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगस्त के पहले वीकेंड यानी 7 से 9 अगस्त के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है.