असम से गुजरात तक बाढ़ की तबाही के बीच मानसून का 'सुपर अलर्ट', जानिए इस वीकेंड पर कैसा रहेगा आपके शहर का हाल?

IMD Rainfall Update 7–9 August: मानसून इस वक्त पूरे देश पर जमकर मेहरबान हो रखा है. जगह-जगह फुहार से लेकर मूसलाधार बारिश हो रही है. गुजरात और असम में बाढ़ से तबाही आ रखी है तो हिमाचल-उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन से कई रास्ते बंद पड़े हैं. अब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगस्त के पहले वीकेंड यानी 7 से 9 अगस्त के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है.
मौसम विभाग का कहना कि इस वीकेंड पर देश भर में मानसूनी गतिविधियां पूरी तरह सक्रिय रहेंगी. देश के उत्तर-पश्चिमी राज्यों, मध्य भारत और तटीय क्षेत्रों में मानसून का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जाएगा. इन इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो सकता है. आइए जानते हैं इस वीकेंड पर आपके शहर में मौसम कैसा रहने वाला है.
IMD के अनुसार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 7 अगस्त को भारी बारिश की संभावना जताई गई है. पूर्वांचल के कई जिलों में भी बिजली कड़कने और मध्यम बारिश का अलर्ट जारी है. जबकि, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और भू-धंसाव का जोखिम देखते हुए सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है.
राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में 7 से 9 अगस्त के दौरान भारी से अत्यधिक भारी बारिश की आशंका जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. खासकर पूर्वी राजस्थान में 7 और 8 अगस्त को भारी मानसूनी बारिश पड़ने का अनुमान है.
पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में इस शुक्रवार से लेकर रविवार तक मध्यम से भारी स्तर की बारिश की संभावना है.हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों में बादल फट सकते हैं. जिससे नदी-नालों का जलस्तर बढ़कर फ्लैश फ्लड आ सकता है. इस आशंका को देखते हुए पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को एहतियात बरतने को कहा गया है.
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कोंकण एवं गोवा क्षेत्र में मानसूनी हवाएं मजबूत बनी रहेंगी. महाराष्ट्र में मुंबई सहित अंदरुनी इलाके और गोवा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं-कहीं तेज बारिश का अनुमान है.
बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम-मेघालय में इस वीकेंड पर मानसूनी बादल बने रहेंगे. पूर्वोत्तर राज्यों में पूरे वीकेंड में गरज-चमक के साथ बारिश का जारी जारी रहेगा. केरल, कर्नाटक के तटीय इलाकों और तमिलनाडु में भी इस वीकेंड पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है, जबकि अंदरूनी इलाकों में मौसम सामान्य से आंशिक रूप से बादलमय रहेगा.
मौसम विभाग के मुताबिक, इस वीकेंड यानी शुक्रवार से लेकर रविवार तक दिल्ली-एनसीआर में रुक-रुक कर बारिश और बादलों की आवाजाही बनी रहेगी. आज यानी 7 अगस्त को भारी बारिश का प्रभाव कुछ कम होगा, लेकिन दिन भर में एक या दो दौर की हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है.
सुबह से दोपहर के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की फुहारें पड़ सकती हैं. शाम में हल्की बारिश का एक और दौर देखने को मिल सकता है. इस दौरान अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.
दिल्ली-एनसीआर में शनिवार को भी आंशिक से सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे. सुबह और शाम के समय एक-दो दौर में बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं. दिन का तापमान थोड़ा बढ़कर 33 से 35 डिग्री तक जा सकता है.
वहीं इस रविवार को बहुत हल्की बारिश या गरज के साथ हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है. हवा में नमी का स्तर 70% से 90% के बीच रहेगा. जिससे लोगों को दिन में उमस और चिपचिपाहट भरी गर्मी महसूस हो सकती है.