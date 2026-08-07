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असम से गुजरात तक बाढ़ की तबाही के बीच मानसून का 'सुपर अलर्ट', जानिए इस वीकेंड पर कैसा रहेगा आपके शहर का हाल?

IMD Monsoon Update 7–9 August: असम से गुजरात तक बाढ़ की तबाही के बीच मौसम विभाग ने मानसून का 'सुपर अलर्ट' जारी किया है. आइए, जानते हैं कि इस वीकेंड पर आपके शहर में मौसम का हाल कैसा रहेगा?

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 07, 2026, 05:44 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 05:44 AM IST
असम से गुजरात तक बाढ़ की तबाही के बीच मानसून का 'सुपर अलर्ट', जानिए इस वीकेंड पर कैसा रहेगा आपके शहर का हाल?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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