/सुपर अल नीनो से सावधान: कई जगह पड़ गया सूखा, भारत में 15,800 मौतों का अनुमान, दुनिया में 4.51 लाख जानों पर नया संकट

2026 की शुरुआत में अल नीनो (मौसमी गतिविधि) की आशंका के चलते जो डर था, वो सच साबित हुआ. अब क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब की ताजा रिपोर्ट ने लोगों को डरा दिया है. दरअसल इस रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के 'सुपर अल नीनो' के चलते भयानक गर्मी पड़ने से करीब साढ़े चार लाख से ज्यादा लोगों की मौत होने का अनुमान लगाया गया है. दुनिया पर कोई खतरा आता है तो भारत भी उससे अछूता नहीं रहता. इसलिए इसी रिपोर्ट में देश में 15,800 मौतें होने की चेतावनी जारी की गई है.
इसकी वजह से मॉनसून कमजोर पड़ा तो कुछ जगहों पर सूखे की स्थिति आ चुकी है. कम बारिश का असर अब फसलों पर दिखने लगा है.
महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री ने इसी महीने के आखिर तक राज्य में 100 फीसदी सूखे की स्थिति बनने की आशंका जताई है. अब कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों का मौसम लाखों लोगों को काल के गाल में पहुंचा सकता है.
अलनीनो के पुराने प्रभावों से इतर ये सुपर अलनीनो का खतरा ज्यादा है, जिसका अनुमान लगातार बढ़ते तापमान और बारिश के कम होने के पैटर्न के चलते अपेक्षित सूखे, जंगल की आग और बाढ़ से होने वाली तबाही के रूप में दिख सकता है. इस तरह यह अल नीनो अब तक का सबसे शक्तिशाली अल नीनो बन सकता है.
भारत की बात करें तो आईएमडी यानी मौसम विभाग के कुल बारिश के आंकड़ों और इंडिया ड्रॉट मॉनिटर के सूखे के मैप देखने पर साफ पता चलता है जहां पर बारिश सामान्य से कम हुई, वहां के लोग सूखे से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं. इन नक्शों में महाराष्ट्र के गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी सूखे के बड़े क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं.
महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री बाबा साहेब पाटील ने इस खतरे की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन में इतने गंभीर हालात नहीं देखे थे. इस अज्ञात भय जिसमें राज्य में 100 फीसद सूखे की स्थिति बनने का जिक्र किया गया है उसने लाखों किसानों की चिंता बढ़ा दी है.
इस रिपोर्ट में उन क्षेत्रों की पहचान की गई है जहां सबसे अधिक लोगों की मौत होने का अनुमान है और उन क्षेत्रों की ओर सीधा इशारा किया गया है जहां तत्काल कार्रवाई करके यानी बचाव के उपाय करके लाखों लोगों का जीवन बचाया जा सकता है.
क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब के को फाउंडर और शिकागो यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर माइकल ग्रीनस्टोन ने कहा कि हम लंबे समय से फसलों पर तापमान के प्रभावों का अनुमान लगा पाते रहे हैं, और अब हम इसके सबसे बुरे परिणाम (मृत्यु) पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अनुमान लगा सकते हैं.
ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि लोग इसे पढ़कर हैरान हैं. इस डेटा में बच्चों के पैरेंट्स, खुद बच्चे, दादा-दादी और पड़ोसी, काम पर जाने वाले लोग, परिवारों की देखभाल करने वाले लोग शामिल हो सकते हैं. यानी इसकी चपेट में कोई भी आ सकता है.
क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब की एडैप्टेशन इन्वेंटरी, रिव्यू रिसर्च के बेस पर कमजोर तबके के लोगों का जीवन बचाने में अब तक कारगर साबित हो चुके उपायों की सबूतों समेत एकदम ठोस जानकारी देती है. ये लैब समय-समय पर अपनी रिपोर्ट अपडेट भी करती है.
इसकी ताजा रिपोर्ट में अलार्मिंक सिचुएशन के अलर्ट सिस्टम से लेकर एसी दफ्तरों के बाहर खुले आसमान के नीचे काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा के उपाय भी बताए गए हैं. इसी तरह ये रिपोर्ट इस बात को समझाने में भी मददगार है कि कैसे आने वाले महीनों में लोगों की जान बचाने के लिए इमरेजेंसी मोड में काम करके मौसम बिगड़ने के साइड इफेक्ट का खतरा कम किया जा सकता है.