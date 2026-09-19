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भारत पर सुपर अल-नीनो का खतरा: 180 वैज्ञानिकों की चेतावनी, 2026-27 में भीषण गर्मी और सूखे की दस्तक

180 वैज्ञानिकों ने भारत में 2026-27 के दौरान सुपर अल-नीनो को लेकर चेतावनी जारी की है. जानें कैसे यह भीषण गर्मी, कमजोर मानसून और गंभीर सूखे का कारण बन सकता है.

Written ByRavindra Singh
Published: Sep 19, 2026, 11:00 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 11:00 PM IST
भारत पर सुपर अल-नीनो का खतरा: 180 वैज्ञानिकों की चेतावनी, 2026-27 में भीषण गर्मी और सूखे की दस्तक
Image Credit: AI Generated Photo (देश के 180 से ज़्यादा बड़े वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि 2026-27 में आने वाला अल-नीनो बहुत शक्तिशाली हो सकता है. यह हमारे जंगलों, नदियों, समुद्रों और वन्यजीवों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है.)

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Ravindra Singh

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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