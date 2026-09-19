/भारत पर सुपर अल-नीनो का खतरा: 180 वैज्ञानिकों की चेतावनी, 2026-27 में भीषण गर्मी और सूखे की दस्तक

क्या भारत पर एक बेहद ताकतवर मौसम संकट मंडरा रहा है? 180 से अधिक भारतीय पर्यावरण और मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि 2026-27 का 'अल-नीनो' कोई आम प्राकृतिक बदलाव नहीं, बल्कि एक भारी चेतावनी है. प्रशांत महासागर की असामान्य गर्मी भारत के मॉनसून, नदियों, जंगलों और पहाड़ों का संतुलन बिगाड़ सकती है. नुकसान होने के बाद हाथ मलने के बजाय, वैज्ञानिकों ने सरकार और शोध संस्थाओं से आज से ही सतर्क और तैयार रहने की गुहार लगाई है.
आने वाले महीनों में भारत में मौसम का मिज़ाज बिगड़ सकता है. देश के 180 से ज़्यादा बड़े वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि 2026-27 में आने वाला अल-नीनो बहुत शक्तिशाली हो सकता है. यह हमारे जंगलों, नदियों, समुद्रों और वन्यजीवों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है. वैज्ञानिकों का कहना है कि नुकसान होने के बाद पढ़ाई-लिखाई करने से बेहतर है कि सरकार और एजेंसियां अभी से इसकी निगरानी और बचाव की तैयारी शुरू कर दें.
प्रशांत महासागर में पानी असामान्य रूप से तप रहा है, जिसने देश के पर्यावरणविदों और मौसम वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है. 180 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि 2026-27 का अल-नीनो सामान्य नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है. इसका सीधा वार हमारे जंगलों, नदियों, पहाड़ों और वन्यजीवों पर पड़ेगा. जेनोडो प्लेटफॉर्म पर 16 सितंबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट में शोधकर्ताओं ने चेताया है कि बर्बादी के बाद आंकड़े जुटाने से बेहतर है कि सरकार और फंडिंग एजेंसियां अभी से जमीनी स्तर पर निगरानी तंत्र खड़ा करें.
अल-नीनो का मतलब भारत में अक्सर कमजोर बारिश और भीषण गर्मी से होता है. इस बार वैज्ञानिकों का अनुमान है कि नवंबर 2026 से ही देश के कई हिस्से भट्टी की तरह तपने लगेंगे. सबसे तगड़ी मार उन इलाकों पर पड़ेगी जो पहले से पानी की कमी से जूझ रहे हैं. कंक्रीट के जंगलों में तब्दील हो चुके शहरों में हीटवेव जीना मुहाल करेगी. दूसरी तरफ, जंगलों में नमी खत्म होने से दावानल (फॉरेस्ट फायर) की घटनाएं बढ़ेंगी, जिससे वन्यजीवों के भोजन, प्रजनन और समूची खाद्य श्रृंखला पर गहरा संकट मंडराएगा.
इस संकट की तपिश सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहने वाली. समुद्र का पारा चढ़ने से खतरनाक मरीन हीटवेव की आशंका है. इसका सबसे बुरा असर कोरल रीफ यानी प्रवाल भित्तियों पर दिखेगा, जहां बड़े स्तर पर ब्लीचिंग होने से मूंगे मर सकते हैं. समुद्री जीवों का ठिकाना बदलने से मछलियों की उपलब्धता घटेगी, जिससे समंदर पर निर्भर मछुआरों की रोजी-रोटी सीधे तौर पर प्रभावित होगी.
किसान, चरवाहे और मछुआरे मौसम के हर थपेड़े को सबसे पहले झेलते हैं. सूखे से फसलें सूखेंगी और चारागाह उजड़ने से मवेशियों के चारे का अकाल पड़ेगा. वैज्ञानिकों का दो टूक कहना है कि अल-नीनो को रोका तो नहीं जा सकता, पर इसकी मार को कम जरूर किया जा सकता है. इसके लिए जरूरी है कि सैटेलाइट डेटा और पुराने अध्ययनों के भरोसे बैठने के बजाय स्थानीय स्तर पर वेदर स्टेशन लगाए जाएं, रियल-टाइम मॉनिटरिंग हो और वैज्ञानिक मैदान में उतरें. अगर इस बार चूक गए, तो प्रकृति में आ रहे इन ऐतिहासिक बदलावों को दर्ज करने का मौका हम हमेशा के लिए खो देंगे.