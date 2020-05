'बुद्ध पूर्णिमा' पर दुनिया ने देखा Super Flower Moon का खूबसूरत नजारा

नई दिल्ली: इस साल के आखिरी सुपरमून का खूबसूरत नजारा गुरुवार 7 मई की शाम को दिखा. इस वक्‍त चांद बेहद खूबसूरत नजर आ रहा था, जिसे 'सुपर फ्लावर मून' कहा गया है. दुनिया के कई हिस्‍सों में ये नजारा देखा गया. हालांकि भारत में शाम 04:15 मिनट पर दिन का उजाला होने के कारण सुपर फ्लावर मून नहीं दिखाई दिया. लिहाजा लोगों ने इसे नासा द्वारा दी गई लिंक के जरिए ऑनलाइन देखा.

बता दें कि एक सुपरमून आकाश में तब दिखाई देता है जब पूर्णिमा या अमावस्या पृथ्वी के करीब आते हुए एक परिधि में आती है. अगर फुल मून अप्रैल के महीने में होता है, तो इसे आमतौर पर पिंक मून कहा जाता है और मई में आने वाले को फुल मून कहा जाता है. इसे क्रमशः कॉर्न प्लांटिंग मून, मिल्क मून और हरे चंद्रमा जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है.

नासा ने ट्वीट कर इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बताया कि आप इसे कैसे देख सकते हैं. वैसे जिन लोगों को आज ये नजारा छूट जाने का दुख है, उन्‍हें बता दें कि 5 जून, 2020 को एक और फुल मून होगा.

Watch for the nearly full Moon tonight: https://t.co/nGPFTsJrbP and check out our monthly skywatching video to take a tour deep into the sky: https://t.co/XZ1legBvZ0 pic.twitter.com/b0qKsNsOp6

क्यों कहते हैं फ्लावर मून

इसे फ्लावर मून इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मौसम में अधिकांश फूल खिलते हैं और इस घटना को इंगित करने के लिए इस शब्द का उपयोग किया जाता है.

Are you awake? The flower Moon is officially full at 6:45am ET. Tell us if you see it, so we know that we’re all looking up together: https://t.co/a2G5ESpHSo pic.twitter.com/5YMJAhKyZq

— NASA (@NASA) May 7, 2020