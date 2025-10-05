खतरा बरकरार! इन राज्यों में जा रहे हैं तो संभलकर, IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की खौफनाक चेतावनी

Sunday Weather Update: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) से मिली जानकारी के मुताबिक साइक्लोन शक्ति एक भीषण चक्रवाती तूफान में बदल गया है जो महाराष्ट्र तट की ओर तेजी से बढ़ रहा है. इस चक्रवात के कारण रविवार से लेकर मंगलवार तक कई जिलों में तेज हवाएं, भारी बारिश और बाढ़ का खतरा होने की चेतावनी जारी की गई है. IMD से मिली जानकारी के मुताबिक, मौसम विभाग की खास चेतावनी मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग क्षेत्र के लिए है. उत्तरी महाराष्ट्र तट पर हवा की रफ्तार 45-55 किमी प्रति घंटा है और चक्रवात की तीव्रता के आधार पर बढ़ सकती है. IMD ने यह भी कहा कि समुद्र की स्थिति बहुत खराब है और रविवार तक उत्तरी महाराष्ट्र तट पर समुद्र के अशांत रहने की संभावना है.

The #severe #cyclonic #storm #Shakhti over northwest & adjoining northeast #Arabian Sea moved west-southwestwards with a speed of 13 kmph during last 6 hours and lay centered at 1430 hrs IST of today, over the same region near latitude 21.8°N and longitude 63.8°E. pic.twitter.com/tLNb9dc0RX — India Meteorological Department (@Indiametdept) October 4, 2025 Add Zee News as a Preferred Source

सरकार ने चेताया!

महाराष्ट्र सरकार ने अरब सागर में मानसून के बाद आने वाले पहले चक्रवाती तूफान 'शक्ति' पर आईएमडी (IMD) की चेतावनी पर प्रतिक्रिया के लिए निर्देश भी जारी किए हैं. राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासनों को आपदा प्रबंधन प्रणालियों को सक्रिय करने, तटीय और निचले इलाकों में नागरिकों के लिए निकासी योजनाएं तैयार करने, सार्वजनिक परामर्श जारी करने, समुद्री यात्रा न करने की सलाह देने और भारी बारिश के दौरान सुरक्षा बनाए रखने के निर्देश दिए हैं. भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के आंतरिक भागों, विशेष रूप से पूर्वी विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की भी भविष्यवाणी की है. घने बादलों के कारण उत्तरी कोंकण के निचले इलाकों में बाढ़ आने की भी संभावना है. इसी तरह से मौसम विभाग ने मछुआरों को मंगलवार तक अरब सागर में तूफानी लहरों के चलते न जाने की चेतावनी दी है.

चक्रवात का नाम 'शक्ति' क्यों रखा गया है?

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों पर ESCAP पैनल द्वारा अपनाई गई परंपरा के अनुसार, 'शक्ति' नाम श्रीलंका द्वारा सुझाया गया था. 'शक्ति' नाम शक्ति और लचीलेपन का प्रतीक है. भारत, बांग्लादेश, ओमान और म्यांमार सहित 13 सदस्य देशों द्वारा प्रदान की गई सूचियों में से नाम चुने जाते हैं. चक्रवातों के नामकरण का उद्देश्य मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन के दौरान बेहतर संचार और जन जागरूकता को बढ़ावा देना है.

चक्रवाती तूफान का संभावित रूट क्या है?

शनिवार सुबह, चक्रवाती तूफ़ान अरब सागर में आगे बढ़ रहा था और गुजरात के द्वारका से लगभग 420 किलोमीटर दूर केंद्रित था. आईएमडी ने बताया कि इसके पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ते हुए रविवार तक उत्तर-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम-मध्य अरब सागर तक पहुंचने की संभावना है. उसने आगे कहा कि 'शक्ति' फिर से घूमेगा और सोमवार सुबह से पूर्व-उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ेगा और धीरे-धीरे कमजोर पड़ जाएगा.

इन राज्यों में रविवार को संभलकर!

ऐसे में अगर आप अगर महाराष्ट्र और गुजरात जा रहे हैं तो वेदर अलर्ट चेक करके प्रशासन द्वारा जारी सूचनाएं जिला पुलिस प्रशासन के एक्स हैंडल वगैरह से जुटाकर ही अपनी आज की प्लानिंग करें. क्योंकि चक्रवाती तूफ़ान के आगे बढ़ने के साथ, गुजरात-उत्तरी महाराष्ट्र तट के साथ-साथ समुद्र की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी और रविवार तक ऐसी ही रहेगी.

#WATCH | Ahmedabad, Gujarat: On Cyclone Shakti, Abhimanyu Chauhan, IMD Scientist says, "...A severe cyclone has formed in the North East Arabian Sea with a westward movement of 18km/hr...On the morning of the 6th, it will start moving towards Gujarat. There will be very low… pic.twitter.com/AVUqDs2bEL — ANI (@ANI) October 4, 2025

वहीं अहमदाबाद में मौसम विभाग यानी आईएमडी के एक अधिकारी ने कहा, चक्रवाती तूफ़ान शक्ति 6 ​​अक्टूबर की सुबह पूर्व-उत्तर-पूर्व दिशा की ओर बढ़ेगा. हालांकि, इसकी वजह से आपको घबराने की जरा भी जरूरत नहीं है क्योंकि गुजरात पर इसका प्रभाव कम ही रहेगा. बस समुद्र की ओर नहीं जाना है और समुद्री एडवेंचर की गतिविधियों में भी हिस्सा नहीं लेना है. इसके साथ गुजरात के कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, खासकर 8 अक्टूबर को द्वारका, जामनगर, पोरबंदर, सूरत, नवसारी, वलसाड, दमन और दादरा नगर हवेली में भारी बारिश होगी.