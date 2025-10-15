Zubeen Garg Death Case: जुबीन गर्ग मौत मामले में बेकाबू हुए समर्थक, आरोपियों को ले जा रही जेल वैन पर किया हमला

Trending Photos
Zubeen Garg Death Case: असम के बक्सा ज़िले की जिला जेल के बाहर उस समय हिंसक प्रदर्शन भड़क उठा, जब ज़ुबिन गर्ग मौत मामले में आरोपित पांच लोगों को ले जा रही वैन पर लोगों ने पथराव शुरू कर दिया. ज़ुबिन गर्ग को न्याय दिलाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में जेल के बाहर इकट्ठा हुए लोगों ने आरोपियों के खिलाफ नारे लगाए और फिर जेल गाड़ी पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए. यह घटना उस समय हुई, जब कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद पुलिस पांचों आरोपियों श्यामकानु महंता, ज़ुबिन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, उनके चचेरे भाई और निलंबित एपीएस अधिकारी संदीपन गर्ग और दो पीएसओ नंदेश्वर बोरा को कोर्ट से लेकर जेल जा रही थी.
