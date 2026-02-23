Advertisement
Hindi Newsदेशफेस्टिव सीजन में महंगे हवाई किराए पर SC ने जताई चिंता, एयरलाइंस की मनमानी पर केंद्र से मांगा जवाब; 23 मार्च को अगली सुनवाई

फेस्टिव सीजन में महंगे हवाई किराए पर SC ने जताई चिंता, एयरलाइंस की मनमानी पर केंद्र से मांगा जवाब; 23 मार्च को अगली सुनवाई

SC concern over high airfare : हर साल त्योहारी सीजन के दौरान मनमाना हवाई किराया वसूलने के पैटर्न की शिकायतों पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. एयरलाइंस की मनमानी पर चिंता जताते हुए सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Feb 23, 2026, 11:32 PM IST
Supreme Court concern over high airfares: त्योहारों के सीजन और लंबी छुट्टियों के दौरान हवाई जहाज के टिकटों की कीमत में भारी इजाफे पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है. इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते नए दौरान जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करें. सोमवार को हुई सुनवाई में केंद्र सरकार के वकील ने कोर्ट से कहा, 'इस मामले को हाईलेवल पर प्राथमिकता से देखा जा रहा है. इसलिए जवाब दाखिल करने के लिए कुछ और वक्त दिया जाना चाहिए'.

इस याचिका में एयरलाइंस पर किराया तय करने के मामले में मनमानी का आरोप लगाया गया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि मौजूदा दौर में हवाई यात्रा एक बुनियादी सेवा है, लेकिन महंगे टिकट के चलते ये आम लोगों के लिए असंभव सी होती जा रही है. याचिका में यह भी कहा गया है कि हवाई सेवा 'एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट' के दायरे में आती हैं लेकिन डायनामिक किराए के नाम पर लोगों से पैसा वसूला जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी.

किराया बढ़ने का किस्सा क्या है? 

देश में होली, दिवाली और छठ प्रमुख त्योहार हैं, जब लाखों लोग अपने घरों की ओर जाते हैं. नया साल हो या लंबी छुट्टियों वाले हफ्तों में ट्रेनों में तिल रखने तक की जगह नहीं होती है. इसी बात का फायदा उठाकर एयरलाइंस कंपनियां मनमाना किराया तय करती हैं. बीते कुछ सालों के डाटा की बात करें तो सबसे अधिक फ्लाइट्स की डिमांड दिल्ली-पटना, मुंबई-पटना, दिल्ली-जयपुर, हैदराबाद-जयपुर, हैदराबाद-दिल्ली, बेंगलुरू-लखनऊ, मुंबई-कोलकाता और दिल्ली- वाराणसी रूट्स पर होती है. यही वजह है कि इन रूट्स पर विमान का किराया अक्सर बढ़ जाता है.

त्योहारों के मौके पर विमानों का हवाई किराया तीन से चार गुना तक बढ़ जाता है. 7 से 8 हजार रुपये वाली टिकट 24 हजार तक पहुंच जाती है.

सख्त आदेश पारित हो गया तो क्या होगा?

सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोई व्यवस्था तय कर दी या सरकार ने किराया निर्धारित करने का कोई सख्त नियम बना दिया तो एयरलाइंस कंपनियों को किराया तय करने में पारदर्शिता बरतनी होगी. यानी मनमाने तरीके से एयर टिकट के दाम बढ़ने पर रोक लग सकती है. इससे यात्रियों को पहले से यह अंदाजा होगा कि टिकट की अधिकतम कीमत कितनी हो सकती है. ऐसा हुआ तो अचानक बढ़े किराए के कारण लोगों को अपनी यात्रा टालने या ट्रेन में धक्का खाने की नौबत कम आया करेगी.

