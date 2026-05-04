एसिड अटैक पर SC का बड़ा फैसला,अब एसिड पिलाए जाने के पीड़ित लोगों को भी मिलेगा दिव्यांग का दर्जा

सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि जबरन एसिड पिलाए जाने से अंदरूनी अंगों की चोट झेल रहे पीड़ितों को भी अब 'दिव्यांग' का दर्जा मिलेगा. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बाहरी विकृति न होने पर भी वे 2016 के कानून के तहत सभी सरकारी सुविधाओं के पात्र होंगे. साथ ही, कोर्ट ने दोषियों की संपत्ति जब्त कर मुआवजा देने का सुझाव भी दिया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक पीड़ितों को राहत देते हुए एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों को जबरन एसिड पिलाया गया है और जिनके शरीर को अंदरूनी नुकसान हुआ है, उन्हें भी अब दिव्यांग का दर्जा दिया जाएगा. कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह साफ किया है कि ऐसे पीड़ितों को भी राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटी एक्ट, 2016 के तहत मिलने वाले सभी अधिकार और सुविधाएं मिलेंगी.
सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसलिए अहम है क्योंकि अभी तक राइट ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटी एक्ट, 2016 के तहत सिर्फ उन्ही लोगों को दिव्यांग का दर्जा मिलता है ,जिन पर एसिड फेंकने की वजह से उनका चेहरा या शरीर बाहर से जलकर बिगड़ गया हो. जिन लोगों को जबरन एसिड पिलाया जाता था, उन्हें इस श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता था, क्योंकि उनके घाव बाहरी रूप से दिखाई नहीं देते थे. हालांकि, ऐसे पीड़ितों की आंतरिक चोटें बेहद गंभीर होती हैं. उनकी भोजन नली और दूसरे अंग बुरी तरह प्रभावित हो जाते हैं, जिससे उन्हें जीवनभर भारी पीड़ा झेलनी पड़ती है.
चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि सरकार को क़ानून में बदलाव करना चाहिए ताकि इस खामी को दूर किया जा सके.
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि जब तक सरकार कानून में बदलाव नहीं करती, तब तक उन लोगों को भी दिव्यांग माना जाएगा जिन्हें जबरदस्ती एसिड पिलाया गया हो. कोर्ट ने कहा कि यह बदलाव 2016 से लागू माना जाएगा. इसका मतलब यह है कि साल 2016 के बाद ऐसे लोगों को जिन्हें जबर्दस्ती एसिड पिलाया गया गया हो और जिन्हें अंदरूनी चोट आई हों, उन्हें भी दिव्यांग लोगों को मिलने वाली सुविधाएं मिलेंगी.
सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका एसिड हमले की शिकार शाहीन मलिक नाम की ओर से महिला की ओर से दायर की गई थी. कोर्ट में शाहीन मलिक ने अपनी बात खुद रखी थी. उन्होंने याचिका में सवाल उठाया था कि जब भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत एसिड फेंकने या एसिड पिलाने को एक समान दंडनीय अपराध माना गया है, तब एसिड पिलाए जाने के चलते नुकसान झेल रहे लोगों को दिव्यांग का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता है.
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपने यहां एसिड अटैक के पेंडिंग केस की जानकारी मांगी थी. कोर्ट ने राज्यों को पूछा था कि साल-दर-साल उनके यहां कितनी एसिड अटैक की घटनाएं हुईं? इनमें से कितने मामलों में चार्जशीट दाखिल हुई और कितनों में चार्जशीट दाखिल होनी बाकी है? कोर्ट ने राज्यों को बताने को कहा था कि एसिड अटैक के कितने मामलों का फैसला हो चुका है? कितने मामले अभी ट्रायल के स्तर पर लंबित हैं? ट्रायल के बाद कितनी अपीलें लंबित हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि एसिड अटैक के दोषी लोगों के लिए सख्त सज़ा पर विचार करे. कोर्ट ने सुझाव दिया कि अगर कोई व्यक्ति एसिड अटैक का दोषी पाया जाता है, तो उसकी सारी अचल संपत्ति जब्त कर ली जाए ताकि उससे पीड़ित को मुआवज़ा दिया जा सके. कोर्ट ने सुझाव दिया कि गैरकानूनी तरीके से एसिड बेचने वाले लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए.
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