/ट्रिपल मर्डर के आरोपी ने 22 साल जेल काटी, सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी; जज साहब की टिप्पणी सिस्टम को झकझोर गई

ट्रायल कोर्ट द्वारा सबूतों का सही ढंग से मूल्यांकन न करने और ओडिशा हाई कोर्ट द्वारा तकनीकी आधार पर अपील सुनने से इनकार की वजह से एक शख्स को अपनी जिंदगी के 22 साल जेल में बिताने पड़े. जिंदगी के अहम साल जेल में काटने के बाद उसने रुंधे गले से अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि कैसे हालातों के चलते उसे गलत तरीके से दोषी ठहराया गया और उसकी अपील पर हाई कोर्ट में सुनवाई तक नहीं हुई.
एक प्रसिद्ध कानूनी कहावत है, 'जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड'. यानी अगर इंसाफ मिलने में बहुत अधिक देरी हो जाती है, तो वो न्याय, अन्याय के समान हो जाता है. यही हुआ इस शख्स के साथ जिसे समय पर न्याय न मिलने पर अपनी जिंदगी के दो दशक से ज्यादा का समय जेल की कोठरी में काटने पड़े. आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उसे राहत देते हुए बरी कर दिया.
ये मामला इस बात की ओर इशारा करता है कि कैसे एक गरीब आदमी के लिए इंसाफ की लड़ाई, न्यायिक व्यवस्था की तकनीकी प्रक्रियाओं में उलझकर दम तोड़ सकती है. बिना आरोप में 12 साल जेल में बिताने के बाद हाई कोर्ट पहुंचा तब उसकी अपील इस आधार पर खारिज कर दी गई कि अपील दायर करने में देरी हुई थी. इसके बाद उसे 10 साल और जेल में रहना पड़ा. इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज भी समाज के वंचित और जेल में बंद लोगों के लिए न्याय तक पहुंच आसान नहीं है.
टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा, 3,157 दिनों की देरी माफ करने की अर्जी खारिज कर देना और इसके चलते हत्या के मामले में आजीवन कारावास पाए दोषी की जेल से दायर अपील को खारिज कर देना बेहद निराशाजनक है. वो 12 साल जेल में बिता चुका था और बाद में 10 साल और जेल में रहा, यानी कुल 22 साल उसकी जिंदगी जेल में बीत गई.'
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट को ये ध्यान रखना चाहिए था कि यह जेल से दायर हुई अपील थी. इसलिए ऐसे मामलों में अदालत को व्यावहारिक और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए देरी माफ करनी चाहिए थी ताकि आरोपी को कम से कम अपनी अपील पर सुनवाई का अवसर मिल सकता.
बेंच ने कहा कि जब लोकतंत्र के तीनों स्तंभ गरीबों तक कानूनी सहायता पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तब अदालतों को भी विशेष रूप से ऐसे मामलों में उदार ही नहीं बल्कि सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, चाहे देरी कितनी भी लंबी क्यों न हो.
सबूतों की समीक्षा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि केवल एक अविश्वसनीय और कमजोर प्रत्यक्षदर्शी के बयान के आधार पर दोषसिद्धि उचित नहीं थी. इसलिए ट्रिपल मर्डर केस में आरोपी को बरी कर दिया गया.
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि केवल शक के आधार पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से थर्ड डिग्री के जरिए गुनाब कबूल करवाना, ट्रायल कोर्ट द्वारा सबूतों का सही मूल्यांकन न करना और हाई कोर्ट का मूकदर्शक बने रहना, इन सबके कारण एक व्यक्ति की जिंदगी के 22 साल बिना किसी विश्वसनीय साक्ष्य के बर्बाद हो गए.