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Hindi Newsदेशट्विशा शर्मा को अब मिलेगा इंसाफ? पुलिस और सिस्टम की लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया कड़ा एक्शन, सोमवार को होगी सुनवाई

ट्विशा शर्मा को अब मिलेगा इंसाफ? पुलिस और सिस्टम की लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया कड़ा एक्शन, सोमवार को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने ट्विशा शर्मा की मौत के मामले का स्वतः संज्ञान लिया है. भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली एक पीठ सोमवार को इस मामले पर विचार कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने 'वैवाहिक घर में एक युवती की अप्राकृतिक मौत के मामले में कथित संस्थागत पूर्वाग्रह और प्रक्रियागत विसंगतियों' को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए एक मामला दर्ज किया है.

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 23, 2026, 10:51 PM IST
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ट्विशा शर्मा को मिलेगा न्याय? सुप्रीम कोर्ट के इस एक फैसले से मचा हड़कंप!
ट्विशा शर्मा को मिलेगा न्याय? सुप्रीम कोर्ट के इस एक फैसले से मचा हड़कंप!

ट्विशा शर्मा मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस पूरे मामले पर खुद संज्ञान लिया है. जानकारी के मुताबिक, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच सोमवार को इस मामले पर सुनवाई कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को 'वैवाहिक घर में युवती की असामान्य मौत और जांच प्रक्रिया में कथित संस्थागत पक्षपात व प्रक्रियागत गड़बड़ियों' से जुड़े मामले के तौर पर दर्ज किया है. अदालत का मानना है कि मामले में उठ रहे सवालों और जांच को लेकर सामने आ रही चिंताओं को गंभीरता से देखना जरूरी है.

दरअसल, ट्विशा शर्मा की मौत के बाद कई तरह के सवाल खड़े हुए थे. परिवार की ओर से जांच प्रक्रिया पर संदेह जताया गया था, वहीं सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर लगातार बहस चल रही थी. अब सुप्रीम कोर्ट के स्वत: संज्ञान लेने के बाद उम्मीद की जा रही है कि मामले की जांच और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं की निष्पक्षता पर गहराई से पड़ताल होगी. कानूनी जानकारों का कहना है कि किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्वत: संज्ञान लेना इस बात का संकेत होता है कि अदालत उसे व्यापक सार्वजनिक महत्व का विषय मान रही है. ऐसे मामलों में कोर्ट सीधे संबंधित एजेंसियों और प्रशासन से जवाब भी मांग सकता है. फिलहाल सभी की नजर सोमवार को होने वाली संभावित सुनवाई पर टिकी हुई है, जहां यह साफ हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे क्या रुख अपनाता है.

मध्य प्रदेश सरकार ने CBI को सौंपी जांच

उधर, इस पूरे मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है. मध्य प्रदेश सरकार ने जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है. गृह विभाग की तरफ से इसकी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. दरअसल, ट्विशा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा ने हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की थी. इस दौरान उन्होंने मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच कराने की मांग उठाई थी. परिवार का कहना था कि सच्चाई सामने लाने के लिए सीबीआई जांच जरूरी है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने परिवार को भरोसा दिलाया कि सरकार हर स्तर पर उनके साथ खड़ी है और मामले में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी. 

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पति समर्थ सिंह को कोर्ट ने 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

अब सीबीआई जांच के आदेश के बाद इस केस पर सबकी नजरें टिक गई हैं. ट्विशा केस में शुक्रवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया. मामले में आरोपी बनाए गए पति समर्थ सिंह को अदालत ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. समर्थ, रिटायर्ड जज गिरीवाला सिंह के बेटे हैं. पुलिस उन्हें भोपाल जिला न्यायालय लेकर पहुंची थी, जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनूदित गुप्ता की अदालत में पेश किया गया.

पुलिस ने कोर्ट से कहा अभी कई कड़ियां बाकी हैं

सुनवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट से कहा कि मामले की कई कड़ियां अभी बाकी हैं और पूछताछ जरूरी है. इसी आधार पर पुलिस ने समर्थ की हिरासत की मांग रखी. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को 7 दिन के लिए पुलिस के हवाले करने का आदेश दिया. कोर्ट परिसर में इस दौरान माहौल काफी गंभीर रहा. ट्विशा के परिवार के लोग भी अपने वकीलों के साथ वहां मौजूद थे और पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे. मामले को लेकर शहर में लगातार चर्चा बनी हुई है और अब पुलिस रिमांड के दौरान कई अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

ह भी पढ़ेंः PM मोदी ने देख लिया सिपहसालारों की रिपोर्ट कार्ड, कैसे होता है मंत्रियों का अप्रेजल?

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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