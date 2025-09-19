दिल्ली दंगे: उमर खालिद और शरजील इमाम को झटका! सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर तक जमानत पर सुनवाई स्थगित
Advertisement
trendingNow12928467
Hindi Newsदेश

दिल्ली दंगे: उमर खालिद और शरजील इमाम को झटका! सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर तक जमानत पर सुनवाई स्थगित

Supreme Court Hearing adjourned Delhi riots case: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों को लेकर एक मामले पर सुनवाई को 22 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. दरअसल इस मामले में आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम सहित कई लोगों की जमानत पर आज सुनवाई होनी थी. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 19, 2025, 01:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिल्ली दंगे: उमर खालिद और शरजील इमाम को झटका! सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर तक जमानत पर सुनवाई स्थगित

Supreme Court Hearing adjourned Delhi riots case: दिल्ली दंगे से जुड़े एक बड़े मामले में आज होनी वाली सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. इस मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और शरजील इमाम सहित कई अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला होना था. इन सभी पर फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा की साजिश रचने का आरोप है. इस दंगे में 53 लोगों की जान चली गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे.

UAPA के तहत दर्ज है मामला 
इस मामले के आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर और गुलफिशा फातिमा पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं. यह एक सख्त कानून है, जिसमें जमानत मिलना काफी मुश्किल होता है. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट भी इन सभी की जमानत याचिकाएं खारिज कर चुका है. हाई कोर्ट ने कहा था कि उमर खालिद और शरजील इमाम के भाषण बहुत भड़काऊ थे और इनसे बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हुए थे. बता दें कि लोगों के इकट्ठे होने के बाद ही दंगे शुरू होने लग गए थे. 

ये भी पढ़ें- "दिल्ली दंगा: SC ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर नहीं की सुनवाई, 22 सितंबर तक के लिए स्थगित"

Add Zee News as a Preferred Source

आज होनी थी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर पहले यह सुनवाई 12 सितंबर को होनी थी, लेकिन जस्टिस कुमार को केस की फाइलें देर रात मिली थीं. इसके चलते इस मामले में सुनवाई को शुक्रवार यानी 19 सितंबर तक के लिए टाल दिया था. आज इस मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन अब फिर से किन्हीं कारणों के चलते इसे 22 सितंबर तक के लिए टाल दिया गया है. 

सीएए और एनआरसी के दौरान हुई हिंसा
दिल्ली में यह दंगा नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) के खिलाफ देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान शुरू हुआ था. इसी मामले में शरजील इमाम को भी 2020 में UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया था. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अनजारी की बेंच कर रही है. याचिकाकर्ताओं की ओर से जाने-माने वकील कपिल सिब्बल, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी और सीयू सिंह अपनी दलीलें पेश करेंगे. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Supreme Court Hearing adjourned Delhi riots caseDelhi riots case 2020

Trending news

जम्मू में पकड़ा गया भगोड़ा आतंकवादी, सीआईडी ने बस स्टैंड से धर दबोचा
Terrorist Rafiq Sheikh Arrested
जम्मू में पकड़ा गया भगोड़ा आतंकवादी, सीआईडी ने बस स्टैंड से धर दबोचा
Watch: भावनगर के जौहरी ने दिखाया अपना जौहर, बना डाली PM मोदी के तस्वीर वाली अंगूठी
PM Modi
Watch: भावनगर के जौहरी ने दिखाया अपना जौहर, बना डाली PM मोदी के तस्वीर वाली अंगूठी
सड़क धंसने से जम्मू-कश्मीर में थमी जिंदगी, रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेन
Katra Banihal special train
सड़क धंसने से जम्मू-कश्मीर में थमी जिंदगी, रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेन
दिल्ली दंगा: SC ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर नहीं की सुनवाई, 22 सितंबर तक स्थगित
Supreme Court Hearing Delhi riots case
दिल्ली दंगा: SC ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर नहीं की सुनवाई, 22 सितंबर तक स्थगित
हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही, बहे वाहन, घर-बगीचे सब तबाह
Himachal Weather
हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही, बहे वाहन, घर-बगीचे सब तबाह
पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
PM Modi Birthday Gifts E-Auction
पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
durga puja
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
DNA
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
DNA
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
DNA Analysis
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
;