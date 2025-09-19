दिल्ली दंगे: उमर खालिद और शरजील इमाम को झटका! सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर तक जमानत पर सुनवाई स्थगित

Supreme Court Hearing adjourned Delhi riots case: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों को लेकर एक मामले पर सुनवाई को 22 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. दरअसल इस मामले में आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम सहित कई लोगों की जमानत पर आज सुनवाई होनी थी.
Supreme Court Hearing adjourned Delhi riots case: दिल्ली दंगे से जुड़े एक बड़े मामले में आज होनी वाली सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. इस मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और शरजील इमाम सहित कई अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला होना था. इन सभी पर फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा की साजिश रचने का आरोप है. इस दंगे में 53 लोगों की जान चली गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे.
UAPA के तहत दर्ज है मामला
इस मामले के आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर और गुलफिशा फातिमा पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं. यह एक सख्त कानून है, जिसमें जमानत मिलना काफी मुश्किल होता है. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट भी इन सभी की जमानत याचिकाएं खारिज कर चुका है. हाई कोर्ट ने कहा था कि उमर खालिद और शरजील इमाम के भाषण बहुत भड़काऊ थे और इनसे बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हुए थे. बता दें कि लोगों के इकट्ठे होने के बाद ही दंगे शुरू होने लग गए थे.
आज होनी थी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर पहले यह सुनवाई 12 सितंबर को होनी थी, लेकिन जस्टिस कुमार को केस की फाइलें देर रात मिली थीं. इसके चलते इस मामले में सुनवाई को शुक्रवार यानी 19 सितंबर तक के लिए टाल दिया था. आज इस मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन अब फिर से किन्हीं कारणों के चलते इसे 22 सितंबर तक के लिए टाल दिया गया है.
सीएए और एनआरसी के दौरान हुई हिंसा
दिल्ली में यह दंगा नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) के खिलाफ देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान शुरू हुआ था. इसी मामले में शरजील इमाम को भी 2020 में UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया था. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अनजारी की बेंच कर रही है. याचिकाकर्ताओं की ओर से जाने-माने वकील कपिल सिब्बल, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी और सीयू सिंह अपनी दलीलें पेश करेंगे.
