'मां के पैर छूकर माफी मांगो, आशीर्वाद लो'... संपत्ति विवाद में सुप्रीम कोर्ट की बेटे को नसीहत

मामले की सुनवाई जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एन.के. सिंह की बेंच के सामने हुई. सुप्रीम कोर्ट ने बेटे की याचिका खारिज कर दी. सुनवाई के दौरान जस्टिस शर्मा ने बेटे को सलाह दी कि उसे केस लड़ने के बजाय अपनी मां के पास जाकर उनके पैर छूकर माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने बेटे से अपनी सारी गलतियों के लिए मां से माफी मांगने और उनका आशीर्वाद लेने को कहा. जस्टिस शर्मा ने कोर्ट रूम में मौजूद वकीलों से भी कहा कि क्या आपको नहीं लगता कि यह लड़का गलत कर रहा है? उन्होंने कहा कि कोर्ट उसे इसलिए सलाह दे रही है कि वह अपनी मां के पास जाए, उनके पैर छूकर माफी मांगे और उनसे आशीर्वाद ले.