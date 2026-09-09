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'मां के पैर छूकर माफी मांगो, आशीर्वाद लो'... संपत्ति विवाद में सुप्रीम कोर्ट की बेटे को नसीहत

माता-पिता के घर पर हक जताने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बेटे को अदालत ने रिश्तों का पाठ पढ़ाया. कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज करते हुए साफ कहा कि वह अपनी मां के पैर छूकर माफी मांगे और उनका आशीर्वाद ले. आइए जानते हैं पूरा मामला...

Written ByArvind SinghEdited ByBhoopendra Rai
Published: Sep 09, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 04:56 PM IST
'मां के पैर छूकर माफी मांगो, आशीर्वाद लो'... संपत्ति विवाद में सुप्रीम कोर्ट की बेटे को नसीहत
Image Credit: सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

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Arvind Singh

Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी नज़र रहती है. कानून की जटिल, तकनीकी खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है, इन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. 

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