'मां के पैर छूकर माफी मांगो, आशीर्वाद लो'... संपत्ति विवाद में सुप्रीम कोर्ट की बेटे को नसीहत

संपत्ति विवाद से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त बेहद भावुक पल देखने को मिला, जब अदालत ने कानूनी दांव-पेचों से इतर एक बेटे को उसके संस्कार याद दिला दिए. माता-पिता के मकान पर हक जताने पहुंचे बेटे की अर्जी खारिज करते हुए जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने दो टूक नसीहत दी. उन्होंने कहा कि कोर्ट-कचहरी के चक्कर छोड़कर अपनी मां के पास जाओ, उनके पैर छूकर माफी मांगो और उनका आशीर्वाद लो.
दरअसल, यह विवाद उस संपत्ति से जुड़ा था, जिसके मां और पिता एकमात्र मालिक थे. माता-पिता ने अपने बेटे और बहू को स्नेहवश संपत्ति की पहली मंजिल पर रहने की इजाजत दी थी. बेटे और बहू को वहां रहने के लिए कोई किराया नहीं देना पड़ता था. कानूनी रूप से यह व्यवस्था लाइसेंस के आधार पर थी, यानी बेटे और बहू को केवल माता-पिता की इजाजत से वहां रहने दिया गया था. उन्हें इस आधार पर संपत्ति का मालिकाना हक नहीं मिला था.
माता-पिता का आरोप था कि कुछ समय बाद बेटे और उसकी पत्नी ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया और दोनों माता-पिता पर संपत्ति उनके नाम करने के लिए दबाव बनाने लगे. यही नहीं, बेटे और उसकी पत्नी ने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर संपत्ति पर मालिकाना हक का दावा भी कर दिया.
नाराज माता-पिता ने अखबार में पब्लिक नोटिस प्रकाशित कर बेटे और बहू से सभी संबंध समाप्त करने की घोषणा कर दी. उन्होंने बेटे के खिलाफ FIR दर्ज कराई और बेटे व बहू को नोटिस भेजकर उन्हें दी गई संपत्ति में रहने की अनुमति भी समाप्त कर दी. जब बेटे और बहू ने संपत्ति खाली नहीं की, तो माता-पिता ने अदालत में कब्जा वापस दिलाने और हर्जाने की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया.
निचली अदालत ने माता-पिता के पक्ष में फैसला दिया. कोर्ट ने माना कि माता-पिता संपत्ति के एकमात्र मालिक हैं. बेटे और बहू को केवल लाइसेंसी के रूप में वहां रहने की अनुमति दी गई थी. उन्हें संपत्ति पर कोई मालिकाना अधिकार नहीं मिला था. इसलिए लाइसेंस समाप्त किए जाने के बाद बेटे और बहू को पहली मंजिल का कब्जा खाली करना होगा.
ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ बेटे ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी. हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा. 17 अप्रैल को हाई कोर्ट ने माता-पिता के पक्ष में दिए गए आदेश को कायम रखा. इसके बाद बेटे ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की.
मामले की सुनवाई जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एन.के. सिंह की बेंच के सामने हुई. सुप्रीम कोर्ट ने बेटे की याचिका खारिज कर दी. सुनवाई के दौरान जस्टिस शर्मा ने बेटे को सलाह दी कि उसे केस लड़ने के बजाय अपनी मां के पास जाकर उनके पैर छूकर माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने बेटे से अपनी सारी गलतियों के लिए मां से माफी मांगने और उनका आशीर्वाद लेने को कहा. जस्टिस शर्मा ने कोर्ट रूम में मौजूद वकीलों से भी कहा कि क्या आपको नहीं लगता कि यह लड़का गलत कर रहा है? उन्होंने कहा कि कोर्ट उसे इसलिए सलाह दे रही है कि वह अपनी मां के पास जाए, उनके पैर छूकर माफी मांगे और उनसे आशीर्वाद ले.